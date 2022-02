Pablo Delgado Escolar: «Controlar la información y las instituciones»

Aunque te parezca una actitud propia de populistas y totalitarios, en España estamos sufriendo esa debilidad humana del régimen que preside fray Mentiras. Poco a poco, con suavidad, primero despertar el odio entre hermanos, intentando remover aquellos viejos rencores del 36, resucitando a Franco (que todos lo teníamos por muerto) y ver si se enfrentan los unos contra los otros. Calcularon que ese sería el mejor escenario para lograr su objetivo. Por ese lado no consiguieron nada, pues a Franco, pese a lo mucho bueno que hizo por España, lo teníamos olvidado. Había que utilizar otros recursos y pensaron en controlar las instituciones, el CIS, el CNI, la Justicia, la Fiscalía, la Abogacía del Estado (convertirla en abogacía de Sánchez), el Tribunal de Cuentas, etc. y otros grupos privados, como el de información, comprando ciertos medios, como Televisiones (a las que concedieron millones de euros y ahora les conceden cientos de millones más), algunas radios y periódicos; también convirtieron en TeleSánchez a TVE. Pedro Sánchez (fray Mentiras) es un fiel seguidor de Largo Caballero que decía: “Si no nos permiten conquistar el poder con arreglo a la Constitución, tendremos que conquistarlo de otra manera”, o esto otro: “Si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia, pues antes que el fascismo preferimos la anarquía y el caos”. (10/02/36, en el Cinema Europa). Hemos visto estos días en el Congreso, al aprobar la Reforma Laboral, salió NO; pero reaccionaron pronto y rectificaron con un SI. Eso nos espera si en las generales, como todos esperamos, sale un NO a Sánchez; rectificarán y pondrán un SI, para eso te va preparando Tezanos.

Entonces, aunque no lograron hacerse con la Justicia, tenían otra forma de influir en la sociedad, con la misma o mayor eficacia que las condenas de la Justicia y era la “Pena de Telediario”, con la mayoría de los medios a su servicio; bastaba con insistir mucho en ellos el supuesto mal infringido por su oponente, aunque no estuviese aún considerado como tal y no respondiese a ningún delito, pero cuando se conociera la verdad ya estaba hecho el daño en los ciudadanos ingenuos que se creen las habituales mentiras del gobierno. Y aunque existiera ese mal, se magnifica con el fin de sacarle más tajada. En el caso de que en el PSOE tengan ese u otros males peores, la solución es silenciarlo. Veamos el lamentable caso de pederastia de la Iglesia Católica; se trata de una cuantía de hechos que representa el 0,2% (aproximadamente) del total. En todo caso execrables. Pero pensemos que en el resto de la sociedad (centros deportivos, colegios, campamentos, asociaciones infantiles, en el seno de las propias familias, etc.) son el 99,8%. Pues, TeleSánchez ha dado esa información sobre la Ig. Católica varios días y dedicándole abundante espacio de tiempo, sigue casi a diario dedicándole una amplia información y no hay todavía una sentencia judicial que acredite tal hecho delictivo, a cambio no ha dedicado ni un minuto a investigar e informar del mismo delito en los demás entornos; ello es debido a la obsesión que tiene fray Mentiras contra los católicos. Sin embargo si ha habido sentencia condenando a miembros dirigentes del PSOE, entre otros, por el colosal robo de mucho dinero (se habla de cifras próximas a los mil millones de euros) a los trabajadores en el escándalo de los EREs de Andalucía y solo se ha informado de tapadillo y dedicándole el mínimo de tiempo a la noticia.

Por otro lado, Podemos, Bildu, Compromís y ERC (¡Vaya panda!) han pedido la creación de una comisión de investigación para este asunto en el Congreso. ¿Por qué investigar estos delitos cometidos por la Iglesia Católica y no los cometidos por otros? (0,2% frente al 99,8%). Parece que solo se quiere reconocer a una infima parte de las víctimas y “todas merecen nuestra atención”. El Partido Socialista y otros similares boicotean la investigación de casos actuales de corrupción y trata en centros de menores gestionados por ellos en comunidades que gobiernan, ocurridos en los momentos actuales e investigan los de la Iglesia ocurridos hace 60 o 70 años. Además son partidos políticos que promueven la ideología de género y otras perversiones sexuales en la educación a esos niños. Hay que entender que el único objetivo es conseguir que se hable de este asunto.

Pablo D. Escolar