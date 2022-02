Pedro Manuel Hernández López: «El Síndrome de Hubris”

La desmesurada ambición del “poder por el poder”, reforzado por el éxito social que conlleva, ha sido llevada a la gran pantalla y su argumento narrado muchas veces y en los ambientes más dispares. En “Shock Corridor” (Corredor sin retorno), película estrenada en 1963 y dirigida magistralmente por Samuel Fuller, Peter Breck da vida a un ambicioso periodista que, impulsado por la ambición de conseguir el Premio Pulitzer y el poder que conlleva, haciéndose pasar por loco se hace internar en un psiquiátrico para investigar un asesinato cometido allí. La venganza de los dioses no se hace esperar. La sentencia, atribuida erróneamente a Eurípides (425 a.C.), de: “A quien los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco”, surte su efecto y el ambicioso periodista, Johnny Barrett, acaba loco, catatónico e internado para siempre. La íntima relación y el paralelismo de los rasgos del protagonista con los del “Síndrome de Hubris” (“SH”, a partir de ahora), justifican plenamente esta reseña, a modo de introducción.

Soy plenamente consciente que, en general, se trata de un proceso médico bastante desconocido para la mayoría, excepto para los profesionales médicos y especialistas en neuropsiquiatría. La palabra “hybris” –de origen etimológicamente helénico– significa “prepotencia”, “desmesura”, “orgullo” y “soberbia”. Hybris es todo lo que sobrepasa una justa medida y se opone a la sobriedad y a la moderación. Está íntimamente relacionada con un “ego desmesurado”, con la sensación de omnipotencia y con el deseo de transgredir los límites impuestos al hombre, frágil y mortal, por Némesis –diosa de la justicia, del equilibrio y de la mesura–. ¿Será este ego el hipotético y apodíctico origen de la “locura” euripidiana como castigo divino?

En la mitología griega se aplicaba a todos los que, víctimas de su propia soberbia, se creían y actuaban como dioses intentando romper el equilibrio prestablecido entre ellos, la naturaleza y el hombre. Ícaro, Prometeo y Edípo serían los prototipos de este síndrome. También la Biblia nos relata –en el Génesis– varios episodios compatibles con el “SH”, como la caída de Luzbel (el “ángel caído”), el destierro de Adán y Eva del Paraíso y la confusión de las lenguas (idiomas) en la Torre de Babel, entre otros, por ambicionar el poder de ser como Dios.

Aunque el “SH” es un trastorno psiquiátrico adquirido que afecta a las personas que ejercen el poder en cualquiera de sus esferas –desde la política a las finanzas, pasando por la religión y la medicina— donde suele darse con mayor frecuencia es entre la clase política que gobierna. Lo desencadena el poder, lo potencia el éxito y es fácilmente reconocible en algunos políticos de nuestro entorno. Fue, en 2008, cuando el neurólogo, miembro de la cámara de los lores y ex canciller británico, David Owen, publicó un libro, en el que atraído por el comportamiento y el perfil psicológico de ciertos políticos (parlamentarios, ministros, alcaldes, etc.), acuña el término “Síndrome de Hubris” para describir a los que se creen llamados a realizar ostentosas y grandes obras, presentan tendencias a la grandiosidad y la omnipotencia, y son incapaces de escuchar a nadie por ser impermeables a cualquier crítica.

A lo largo de la historia son muchos los personajes “mesiánicos” que comparten rasgos compatibles con el “SH”: Calígula, Hitler, Stalin, Maduro, G. W. Bush, Mao Zedong, M. Thatcher, Putin, D.Trump, José Mourinho, Novak Djokovic, Zapatero, Sánchez, etc., etc.

En el caso que nos atañe, mostrarse ante los españoles como un político formado, responsable, serio, dialogante y moderado, que antepone los intereses de los ciudadanos a todo lo demás, incluida su legítima aspiración a ser presidente del Gobierno, ha sido la táctica seguida por Pedro Sánchez hasta que llegó a la presidencia del Gobierno. Ante el fracaso de su farsa –al no obtener el apoyo electoral necesario que, en su arraigado narcisismo creía merecer—no dudó en echarse en brazos de quien tanto “insomnio” iba a provocarle a él y a todos los españoles: Pablo Iglesias. Pero como, a pesar de este mefistofélico pacto, las cuentas parlamentarias –para ser presidente y garantizarse una suculenta “mamandurria”, como pensión vitalicia– seguían sin cuadrarle, no dudó en darse el “abrazo del oso” con los partidos independentistas y los herederos de la banda terrorista ETA.

Una vez asentado en la Moncloa, ya no le importan ni su “insomnio”, ni el de todos los españoles y, mucho menos, el “abrazo del oso”, ese, que juro y perjuro, que no se daría “ni antes, ni durante, ni después”. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo explicar ese cambio conductual y contradictorio en la persona del presidente Sánchez? La única explicación coherente e inteligible es atribuirlo a una personalidad psicopática secundaria a un evidente desequilibrio emocional –de “tipo narcisista”– con una desorbitada ambición de poder (¿”SH”…?) para ocupar el más alto escaparate –la presidencia del Gobierno de España– donde pavonearse y ser admirado. Las consideraciones de orden ético, la palabra dada, la coherencia consigo y ante los demás, la integridad moral y la honradez, carecen de valor y no cuentan para nada en su código presidencial. No olvidemos, que al igual que el escorpión de la fábula –atribuida a Esopo—“lo lleva impreso en su naturaleza” y, que “esos son sus principios” y, ya lo saben, “si no les gustan, tiene otros”.

De entre los distintos trastornos descritos en cualquier manual de Psiquiatría moderna, podemos afirmar que –según los rasgos que concurren en la persona de Pedro Sánchez—éste, puede ser encuadrado dentro del “SH” en el curioso subgrupo clínico de los “estafadores-narcisistas”, muy frecuente entre la casta política española. Desde que gobierna presenta un inexorable impulso a mentir y a estafar intencionadamente a todos los españoles, usando para ello sus dotes de actor y su fluida verborrea –vacía siempre de contenido– que prodiga para así representar a la perfección el papel de hombre de estado y ocupar un puesto –el de presidente de Gobierno– para el que no está capacitado.

El abuso frecuente del Falcon 900 para sus frecuentes y cotidianos desplazamientos, sus veraneos en los palacetes de la “Mareta” y de las “Marismillas” en el Parque Nacional de Doñana, sus frustradas y nunca conseguidas entrevistas con Joe Biden y sus “postureos” telefónicos en la crisis ruso-ucraniana, son una muestra más de la incapacidad e imposibilidad de reconducir su conducta, ya que siempre actúa dominado por una insaciable necesidad de sentirse alguien muy poderoso e importante –algo así, como el “imperator máximus”– al estilo de los peores y más nefastos emperadores de Roma imperial. Lo peor es, que aunque arruine y destruya a España –y lo está consiguiendo con la ayuda de sus indeseables socios de gobierno– cada vez siente mayor necesidad de tomar decisiones, de más hondo calado y transcendencia, para que no decaiga, en lo más mínimo, la admiración popular que cree despertar en el mundo entero, como ese “líder mundial” –que él mismo dice ser y se cree– y a quien todos debemos aclamar, con el saludo de los gladiadores y al grito de: “¡Ave, Petrus imperator, populusque tuus atque imperium te salutant!”. (¡Salúd, emperador Pedro, tu pueblo y tu gobierno te rinden tributo!).

Sánchez hace suya la afirmación de Bertrand Russel (1872-1970), cuando afirma que “el poder es el elemento más importante, la meta última del ser humano y, junto con la gloria, uno de los principales deseos infinitos del hombre”. Su concepto de que el “poder” en las relaciones humanas es análogo al concepto de “energía”, en el mundo de la física, queda suficientemente probado, no solo en su modo mesiánico y grandilocuente de hablar sobre cuestiones cotidianas y baladíes, sino también en la tendencia a la exaltación, a la autoconfianza exagerada y a la propensión a mentir compulsivamente en casi todos los asuntos graves de estado

A toda esta sarta de cualidades distócicas –presentes en su narcisista personalidad– habría que añadir los fastuosas cambios lingüísticos en el uso y repetición de algunas palabras (“cierto”, “seguro”, “éxito”) o el de adverbios (“ciertamente”, “seguramente” y “evidentemente”). Tampoco debemos dejarnos en el tintero su pérdida de contacto con la realidad, su progresivo aislamiento, la inefabilidad de su elata rectitud moral, su imperiosa y constante necesidad de ser admirado, su total falta de empatía y su conducta arrogante o soberbia, por la que se cree y se siente obligado a no rendir cuentas a sus iguales, colegas o a la sociedad, sino solamente a cortes o tribunales más elevados: ¡la Historia o Dios!

La consecuencia de que Pedro Sánchez Castejón pertenezca al clasista club de los políticos ávidos de poder y de éxito y socios preferentes del “Síndrome de Hubris”, es la gravísima degradación jurídica, ética, económica y social a la que ha arrastrado a España, en apenas dos años, a costa de destruir los pilares jurídicos y democráticos contenidos en la Constitución del 78 sancionada por –el entonces Rey de España—Su Majestad Don Juan Carlos I.

No nos vendría mal que algún espabilado y moderno Eurípides se dejase caer con una sentencia en la que nos anunciara el castigo divino reservado por los dioses al actual gobierno de Sánchez y a los que lo sustentan.

Pedro Manuel Hernández López, medico jubilado y periodista.