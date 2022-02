«¡Una película que habla bien de España! Y como es lógico, la Academia de Cine la ignora»

España, la primera globalización, del director José Luis López-Linares, es un magnífico documental de 90 minutos sobre el periodo histórico iniciado en el reinado de los Reyes Católicos, el descubrimiento de América y el posterior devenir de España, que en los últimos meses ha conseguido auparse entre las proyecciones españolas de más éxito, a pesar de que trata una temática que choca con lo políticamente correcto y contra la dictadura de las diversas minorías que gobiernan universidades, instituciones y ejecutivos: la importancia del Imperio Español en la globalización.

Inspirado en la lectura del resplandeciente Imperiofobia y Leyenda Negra, de María Elvira Roca Barea», López-Linares, ha declarado a EsRadio que empezó con el proyecto «hace más de tres años» y que surgió porque «estaba harto de escuchar tonterías, de que hay que pedir perdón, de la falsificación tremenda de la Historia y del complejo que llevamos encima» los españoles. “No es la película del libro» de Roca Barea, ha advertido, pero «si ella fue capaz de manejar ese material de forma amena, yo tenía que hacer lo mismo o algo parecido en una película» que «nace de un cansancio» sobre cómo se cuenta la historia de España y del Imperio Español, aunque en los últimos años «algo está cambiando» por «los libros que están saliendo y por la reacción que hay”. “Estamos haciendo un hueco en el muro que se va agrandado» y este tipo de iniciativas, ha subrayado, «son disparos» contra ese muro. Buena prueba es la reacción del público en las salas, que arranca espontáneamente en aplausos al final de una emisión que pone el foco en defender y divulgar hechos ciertos de la compleja y emocionante historia de España, abalada en el reportaje con las voces de historiadores y catedráticos de prestigio como, entre otros, Miguel Ángel Ladero Quesada, Elvira Roca Barea, Carmen Iglesias Cano, Fernando García de Cortázar, Huiling Luo, Peter Gordon, Ricardo García Cárcel, Nigel Townson, Martín Ríos Saloma, Luis Ribot García, Jaime Contreras Contreras, y los políticos Alfonso Guerra González y Ramón Tamames Gómez.

La expansión de la Monarquía Hispánica hizo posible la exploración del Atlántico y el Pacífico, que se cambiaran las coordenadas espacio-temporales del planeta y se modificaran en todos los Continentes y para siempre los mapas del mundo entero. Por primera vez se conectó Asia con América y Europa a través de rutas nunca antes empleadas: eje Manila-Acapulco-Veracruz-Sevilla, y provocando una revolución económica que ahora empezamos a conocer en toda su amplitud y merced a la decisión china de aceptar únicamente como medio de pagos, internos (impuestos) y externos (exportación-importación), la plata en forma de monedas. Al carecer de ese metal el Imperio chino, un tercio de la plata hispana procedente de México y Perú acabó en China. Durante 300 años la Monarquía Hispánica fue la mayor fábrica de moneda del mundo. El real de a ocho, peso duro o simplemente duro, acuñado desde mediados del siglo XVI, fue la divisa más importante del mundo hasta entrado el siglo XIX, se constituyó como la moneda universal del comercio durante ese tiempo (la mayor duración jamás obtenida para una divisa de referencia) y de curso legal en Estados Unidos hasta 1857. Además, el modelo del real de a ocho fue copiado para crear el dólar estadounidense, el dólar canadiense, el yuan chino, el yen japonés, los pesos de la repúblicas independientes americanas, el peso filipino y otras muchas monedas alrededor del mundo.

López-Linares, ganador de tres Premios Goya y autor de documentales de distinta temática con su productora Lopezli Films.com, ha afirmado que uno de los motivos por los que hizo España, la primera globalización fue para que «nuestros hijos y nietos» sepan la verdad. En este sentido, ha destacado que desde su productora y en colaboración con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, están «haciendo un formato especial para colegios que pueda entrar en el tiempo que dura una clase y con un libro de apoyo para el profesor».

Naturalmente y para seguir con la nefasta tradición patria, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, comúnmente conocida como la Academia de Cine, ha ignorado el documental cambiando este año las reglas de juego de los premios Goya que se fallan este sábado en Valencia y, por primera vez, en lugar de concursar todos los estrenados en el año y para no fatigar a los miembros que votan, ha seleccionado 16, dejando fuera España, la primera globalización, que también ha sido ignorada por las plataformas españolas, especialmente la de Movistar, que continúa empeñada en producir series que desprecian nuestra historia o la critican. Debería aprender de la BBC o, quizás, los clientes de Movistar tendríamos que pasarnos a Orange o a Vodafone porque ellas, que ensalzan lo francés y lo inglés, al menos no ensucian lo español. Parece mentira que Movistar TV, la productora de series y películas de la gran multinacional española Telefónica (365 millones de clientes y de la que todos los españoles nos debemos sentir orgullosos), que quiere competir con Netflix en el mercado de la televisión de pago, no tenga como objetivo principal producir y difundir series y películas sobre la verdadera historia de España, la de sus hombres y sus gestas, como hacen sistemáticamente y sin complejos los ingleses, los franceses y los norteamericanos, entre otros. La ausencia de Movistar TV es una de las razones por las que López-Linares, que ha contado con la contribución financiera de la Comunidad de Madrid y de RTVE, tuvo que recurrir al mecenazgo de «más de 1.600 personas», entre las que se encuentra «mucha gente de México y EEUU. Españoles que viven fuera de España y que están hartos de aguantar ese sambenito contra el legado español”. Y Movistar haciendo el juego a los propagandistas de la Leyenda Negra y sin defender la Patria. Tomemos nota.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL