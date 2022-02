El efecto Ayuso se ha transformado en efecto VOX

Sin que sirva de precedente, tomo la frase de Adriana Lastra en su comparecencia: “Querían un efecto Ayuso y han conseguido un efecto VOX”. Por primera vez, la portavoz socialista ha dicho una gran verdad, eso sí, en un tono de decepción y de pena. Con razón; la derrota de la izquierda es sonada, a pesar de contar con toda la artillería mediática, y el “Tezanos Club” de los sondeos inventados, al servicio del poder. Perder siete escaños no es ninguna broma. Esto descuadró a Lastra, y su “alien” interno le hizo decir que votar a VOX no es democracia.

Varios perdedores están viviendo un fin de fiesta de fracaso resacoso. Podemos y Ciudadanos se desangran e imponen luto riguroso a los supervivientes, pero estaba descontado. Al golpe de la izquierda se une el del PP, que también derrama sus lágrimas. Los augurios de Génova han fracasado, en contra de la opinión de Mañueco, que no era partidario de un adelanto electoral. El miedo a la temida moción de censura no deja de ser un pretexto sin demasiado fundamento, aunque ya sabemos cómo se las gastan los naranjitos. Que pongan las barbas a remojar en Andalucía, por si en Madrid continúan con las ocurrencias de los adelantos.

“El Partido Popular ha ganado las elecciones”, dice un Mañueco en aparente contentura, que contradice un lenguaje no verbal que no entiende de fingimientos. Ha ganado, pero no deja de ser una amarga victoria. No hay motivo para la alegría, cuando las expectativas forjadas eran muy superiores a los 31 escaños conseguidos. Un cuento de La lechera perfecto. Ahora bien, las responsabilidades hay que pedírselas a un Casado amodorrado por los cantos de sirena de sus aduladores de cámara. No sé si aprenderán de esto y/o si están dispuestos a hacer autocrítica. Conformarse con “resistir”, no parece muy halagüeño ni invita a la esperanza. Si no queremos que la dictadura comunista se perpetúe, España necesita un PP fuerte, seguro de sí mismo, sin complejos y sin vaivenes. Quizá sea mucho pedir. No sé qué fuerza oculta dirige a Casado, o si es solo la influencia de sus asesores, que más bien parecen enemigos.

El PP se avergüenza de VOX y lo dice públicamente, en un intento de desmarque. Es una pésima estrategia. Algunos, como Feijóo no desaprovechan ocasión de levantar barreras, en contraposición a Díaz Ayuso que tiende puentes y habla de pactar con el partido de Ortega Lara en lugar de hacerlo con los que lo secuestraron. En CyL no hay demasiada elección. Es la única combinación posible para formar gobierno, a no ser que configuren alguna coalición frankenstein, en el caso de que fuera posible.

Los trece diputados de VOX son toda una lección que debería hacer reflexionar tanto a políticos –en especial al Partido Popular— como a periodistas de izquierdas y derechas. Es hora de que hagan una reflexión sobre la esencia de la democracia y eliminen de su discurso alusiones y muletillas no democráticas dirigidas a VOX y, por extensión, a sus votantes. VOX es un partido de derechas, constitucionalista, defensor de la unidad de España, de nuestra historia, de la igualdad entre hombres y mujeres y de otros valores propios de nuestra nación. Solo los no demócratas con vocación de dictadores abogan por ilegalizarlo.

“A García Gallardo se le está poniendo cara de vicepresidente”. Lo dijo Abascal en su comparecencia, adelantándose a cualquier análisis periodístico. El joven abogado penalista, recién estrenado en política, se deshizo en alabanzas hacia los ciudadanos que, saltándose las profecías agoreras de las empresas de demoscopia de izquierdas y de derechas, dieron su voto a VOX, ninguneado e injuriado en toda la campaña. En los próximos días iremos viendo cómo se configura el nuevo escenario político.

Psicóloga, periodista, escritora

Si algún youtuber desea reproducir este texto o parte de él para la locución de su vídeo, debe pedir autorización y citar la fuente al principio de la narración.

gcomunicacion@laregladeoroediciones.com