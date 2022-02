«Isla de Valdecañas: Ecologistas en Acción sigue sembrando pobreza y cosechando discordia»

La asociación Ecologistas en Acción (EA) ha conseguido una sonada victoria: que el Tribunal Supremo haya condenado a la pobreza y posible desaparición a otro pueblo de la España despoblada: El Gordo (Cáceres-Extremadura-).

Los dirigentes de EA, algunos de cuyos gerifaltes son miembros de Unidas Podemos, están exultantes. Y no es para menos, después de catorce años han logrado que la máxima instancia judicial española falle a su favor un pleito en el que tenían enfrente, nada más y nada menos, que a la Junta de Extremadura, a los Ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo y a los compradores de buena fe de unas propiedades construidas legalmente en el complejo Marina Isla de Valdecañas sobre una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y parte de la red NATURA 2000 que el Gobierno autonómico declaró Proyecto de Interés Regional (PIR). La iniciadora del litigio fue Francisca Blanco, conocida por los lugareños de El Gordo como la Paca, quien siendo coordinadora de Ecologistas en Acción Extremadura comenzó las denuncias contra el proyecto residencial en el pantano de Valdecañas. En declaraciones a ABC Paca se declara “muy emocionada” por la sentencia y añade que “han sido casi catorce años de lucha y de pagar unas consecuencias tremendas”. Estas consecuencias, señala, fueron que, tras comprar con su marido una casa en El Gordo, tuvo que venderla y renunciar seis años más tarde a una jubilación tranquila por proteger el medio ambiente y tras sufrir “insultos y amenazas” de algún vecino.

“Empezó a correr el bulo por el pueblo de que yo quería quitar el pan y el trabajo a los futuros trabajadores de la isla. Decían que era de “los verdes” y que había ido al pueblo “a parar la obra”. Tras declarar que “casi todos los fines de semana me rompían los cristales, me pegaban porquerías en el coche, me rompían los retrovisores…y hasta un día me tiraron seis cócteles molotov” por ser “la cara visible de esta batalla”, ha subrayado que “yo fui la que pagué las consecuencias por vivir ahí, pero esta victoria es de todos”.

Esta “victoria de todos” se cifra en que la Junta de Extremadura, que autorizó el complejo y lo declaró PIR, tendrá que pagar unos 200 millones de euros del dinero de “todos” los contribuyentes extremeños (a no ser que Pedro Sánchez Pérez-Castejón dé esa cifra a cuenta de los fondos europeos Next Generation EU) para hacer frente a los 34 millones que costará la demolición de 185 chalés, un campo de golf, una zona de piscinas con playa artificial y una marina con 76 amarres; diez pistas de pádel, cinco de tenis, un campo de fútbol, un recinto hípico, un club social, un hotel, las calles de toda la urbanización y los 1.800 metros de la carretera que une el resort con la población más cercana, a los 57 con los que tendrá que indemnizar a la promotora del complejo y a los 111 millones para resarcir a terceros que compraron lícitamente las propiedades en venta. Además, en El Gordo, municipio de 300 habitantes, irán al paro las 70 personas que trabajan en el complejo, cerraran los negocios de alimentación y otros bienes de primera necesidad que se abrieron para atender la demanda y el Ayuntamiento dejará de recaudar 300.000 euros anuales de IBI que sirven para mantener a flote a la pequeña población. La localidad de El Berrocalejo, propietaria del 30% de la isla, dejara de ingresar su parte y, como ha declarado su alcalde al diario “Hoy”, “siempre hemos sido partidarios de que se mantuviera todo en pie. Nos habría venido muy bien desde el punto de vista del turismo, del trabajo y de evitar la despoblación”, que en Extremadura alcanza tintes dramáticos porque el 40% de su territorio está protegido.

Al parecer, la despoblación y la pobreza les tienen sin cuidado a Ecologistas en Acción. Les interesa la subvención pública y privada que reciben y que España siga alimentando el abandono con zonas ZEPA para que las aves y otros animales vivan felices a costa de que los humanos emigren a la ciudad y dejen vacíos los pueblos, después de constatar que el dinero no crece en los árboles, como prometen las sectas extremistas.

En derecho natural existe un principio general que dice que el daño a reparar con una sentencia no debe ser superior al daño causado por el delito juzgado. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) lo tuvo en cuenta en su impecable resolución de junio de 2020, salvando lo ya construido, prohibiendo completar lo que faltaba del proyecto (dos hoteles y 215 chalés más) y mejorando el medioambiente del lugar, pero sin volver al previo a la construcción, que era un basurero de inertes en el que no faltaban colchones usados, cascotes, plásticos, chatarra y demás testigos de la incivilidad de nuestra época. El Tribunal Supremo (TS), por el contrario, no ha considerado ese principio (¿Cuál ha sido el daño causado a las aves protegidas en la ZEPA?), y con su rotundo veredicto condena a dos pueblos a la miseria, lleva al paro a más de 70 personas y obliga al inocente contribuyente extremeño a hacer frente a unos costes económicos que se necesitan para otros menesteres esenciales. Un negocio redondo y un dictamen inhumano que vuelve a llevarnos al atraso tercermundista frente a la creación económica.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL