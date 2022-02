Pablo Delgado Escolar: «De mal en peor»

Entre los años 2004 y 2011 vivimos un gobierno sumamente nefasto en España, hasta tal punto que nadie pensaba que pudiese venir un gobernante peor que Rodríguez Zapatero. Pero lo que parecía irrealizable, se hizo posible. Y después de muchas triquiñuelas y argucias, un personaje ególatra, mentiroso, sin escrúpulos y sumamente inútil se apropió del poder, no de forma muy limpia, aunque si legal, arañando por todo el territorio nacional, haciendo promesas indecentes y sacrificando al pueblo español para ocupar, primero la secretaría de su partido, de la que le habían echado por incapacidad para ello, y después usurpando el poder que ostentaba Rajoy con bastante acierto; lo logró con una moción de censura, apoyado por todo lo peor de la política española. Naturalmente Sánchez (fray Mentiras) solo podía tener apoyo de lo más indigno que hubiera en España ya que él no sabe qué es la decencia.

Parecía imposible algo peor que Zapatero, pero con Sánchez lo conseguimos; unos hablaban de problemas mentales, otros morales, otros psicológicos, pero lo que está claro es que no es una persona normal. Aquel legalizó el asesinato de niños no nacidos; este abunda en perfeccionarlo y hacerlo más atractivo y radicalizarse más para servir mejor a los “mataderos” de niños y al NOM. Aquel se quedó en los niños, este ha ampliado la matanza a los mayores que ya no son útiles a la sociedad. Tal vez mañana amplíen el asesinato a los que tengan los ojos azules o a los que sean bajitos. A estos crímenes le llaman de forma bonita y atractiva: “Interrupción voluntaria del embarazo”, (¿cuantos niños quieren interrumpir su vida voluntariamente?), “Aborto”, “Muerte digna” (¿es muy digno que te asesinen?), y como estos pueden inventarse todos los nombres bonitos que se les ocurra.

Y si a la vida la desprecia fray Mentiras de esta forma, la economía otro tanto. Solo se ocupa de beneficiar al ciudadano cuando tiene a la vista unas elecciones. Cuando estas pasan, viene el desprecio a las iniciativas que crean empleo, aumento de impuestos, aumento de cotizaciones sociales, subvenciones a sus chiringuitos amigos, etc.

P

ablo D. Escolar