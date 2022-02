Rafael López Charques: «Palabras»

Sabemos que “las palabras se las lleva el viento”, no lo podemos dudar, puesto que nuestros desgobernantes y afines nos dan muestra de ello un día sí y otro también, aunque deseen que nosotros, como buenos súbditos (eso nos consideran aparentemente), no se lo tengamos en cuenta.

Eso es lo que pretenden, que nos limitemos a “ver, oír y callar”, que confiemos en ellos, pues nos llevarán al paraíso. Todo el que no se comporte así es, hoy por hoy, un malintencionado insidioso, pero por el camino que vamos pronto lo calificarán de elemento subversivo.

Habrán observado que las palabras y expresiones preferidas por nuestros políticos son “lo que vamos a hacer”, “nos comprometemos a”, “dirigiremos todos nuestros esfuerzos a”, saldremos reforzados”, “nos espera un mejor futuro”, etc. Frases muy bonitas y esperanzadoras, pero que desde el momento que las pronuncian no son más que un conjunto de palabras vacías para quedar bien, que para su desgracia, aunque ellos en su altivez no lo detecten, cada vez nos las creemos menos ciudadanos.

Este comportamiento no solo lo tienen los que detentan el poder, sino con mucha frecuencia también los que están en la oposición, máxime si logran meter cabeza por algún lado, se lían a hablar sin tener en cuenta lo que dicen.

Ante esta situación los españoles nos sentimos engañados, mejor dicho nos sentíamos, pues hoy en día tan solo algunos ilusos creen en las palabras de nuestros políticos, en especial de los que tienen algún mando.

La consecuencia es una sensación de desolación entre la población, de preguntarse ¿para qué?

¿Para que voy a hacer caso y actuar como me dicen los políticos, si lo mas probable es que me estén mintiendo y que posiblemente si actúo como me proponen salga perjudicado personalmente?

La sensación se agrava si contemplamos lo que de verdad está ocurriendo. “Cum fraude” muy ufano, ha dicho recientemente “La estabilidad está garantizada y la salud del gobierno de coalición está blindada” Creemos que ha perdido una oportunidad estupenda para estar callado, si tenemos en cuenta que España acaba de ser calificada en Europa como una “democracia deficiente” y que cerramos el pasado año con las tasas de paro y paro juvenil más altas de toda la eurozona. Por otra parte en cuanto a la salud de lo que llama gobierno se equivoca o miente una vez más, está en la UCI, dado que lo sostienen mientras les convenga, que no lo dude, los compinches de las dictaduras sudamericanas y los herederos de los asesinos etarras.

Como hablar no cuesta dinero siguen dándole al pico, pues siempre hay algún pardillo que traga. Por ejemplo para justificar el reparto a dedo de nueve millones del Plan de Recuperación solo a feudos socialistas, se han refugiado en la palabra “experimental”; así han calificado tal acción. Que se dejen de palabrerías y digan la verdad, lo bueno primero para ellos.

No se desesperen, aunque si no se remedia aún nos queda mucho por aguantar. El presupuesto de que se han dotado para publicidad institucional se acerca a los ciento sesenta millones, que pagaremos todos los españoles. Creemos que es demasiado dinero para que nos machaquen diciéndonos ¡qué buenos somos!, ¡qué bien lo hacemos! Nosotros proponemos que en vez de ese gasto trabajen seriamente, que en lugar de inundarnos con palabras lo hagan con hechos constatables.

España tiene mucho potencial, pero hay que saber y querer emplearlo. Es vergonzoso que dada la situación muchos políticos incluso sin formación alguna vivan como viven, mientras aumenta el número de jóvenes preparados en el paro.