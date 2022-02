Miguel Sainz: «Cazado el espía»

Un drama recurrente de la política española es la mediocridad de sus políticos. El Congreso de los Diputados da una imagen pavorosa de quienes son realmente estos próceres de la patria. Si una buena parte no son analfabetos, se les parecen bastante y así los letrados mismos devienen iletrados. Si existen dudas mas que razonables sobre la tesis doctoral de Sanchez que mereció una participación multitudinaria en la denuncia de plagio, no es menos dudosa la facilidad con la que Casado se ha atribuido una dudosa formación académica, en esa estela del administrador de títulos ya desaparecido que cosechaba clientes como la Cifuentes y otros menesterosos de prestigio público. Puede lograrse una secretaría de estado como negro del presidente.

Los seres humanos luchan primero por el poder y luego por el prestigio, recordaba Machiavello. El prestigio es el adorno del que ya disfruta de poder. Las universidades públicas están trufadas de reconocimientos otorgados a familias pudientes solo por serlo; el tráfico de influencias, la corrupción institucional, la compra de favores, las mordidas para los amigos, el clientelismo político en fin, es la simonía endémica del peculio público y Borrás y la delincuencia catalana sabe cuan útil es encumbrarse sobre las espaldas del ciudadano y lo que requiere. El cinismo del ciudadano consistiría en silenciar el delito si finalmente pudiera enriquecerse o resarcirse cuando menos. Gil en el GIL era un maestro en este arte de administrar la mafia. La desmemoria viene luego a cubrir con un manto las lagunas históricas, reescribiendo la historia como hiciera Stalin con aquellos a los que decidió someter a la damnatio memoriae en el autoritarismo imperial romano. La medalla del congreso estadounidense a Aznar supuso pingües inversiones al erario público, porque como bien sabe cualquier político al uso, el dinero público no es de nadie, solo de quien lo usufructúa y administra, falcón mas, falcón menos, y si acaso necesario declarar como secreto de Estado. ¿Quién necesita tener un título de propiedad de lo que ya disfruta sin límite?.

Pero si el riesgo fuera la mediocridad, la ignorancia y estulticia de nuestros políticos, estaríamos después de todo satisfechos porque finalmente se parecerían a aquellos incautos ciudadanos que les siguen votando por aquello del beneficio de la duda. Con la diferencia de que estos no se lucran sino que mas bien pierden. «Dios que buen vasallo si hubiese buen señor». Habría que tomarles juramento en Santa Gadea sobre todos los delitos a pesar incluso de la amenaza de destierro. No importa la mediocridad. Importa el daño que causan con sus políticas. Después de todo un idiota siempre podría rodearse de expertos útiles sin necesidad de inventarlos. Pero por desgracia no es el caso.

Nadie se atreve a ponerle apellido a Sanchez o a Casado, no siendo que lancen de mutuo a Dolores Delgado. El ciudadano SI puede sospechar que aquel es un delincuente y el otro un idiota deseando medrar. La llave secreta que abre todas las puertas. Saben que si se obtiene la presidencia solo se encontrarán lacayos y se silenciarán los enemigos. Así Sanchez, así Casado. Ambos coinciden en decapitar al Estado, destruir la confianza pública y administrar la balcanización del Estado en su beneficio. No importa cuanto le brille el porte servil a Sánchez, ni la pijez vacuna de Casado, con el inestimable apoyo de las ecuaciones diferenciales de Egea, el indomable lanzador de huitos. Ni el uno ni el otro. Ni quieren ni pueden articular una política que cumpla el artículo 14 de la CE sobre la igualdad de todos los españoles. Casado teme romper con ese patrimonio donde puede caber un filonacionalista como Feijoó apeado de la responsabilidad y trabajando para el BNG, el virrey protocolario de Andasulia, o el navarriko Esparza, y la tenaz Ayuso que contribuye por sí misma al nacionalismo madrileño (¿?) con propuestas anticonstitucionales. ¿Va a prevalecer Casado?. Casero fue el plan B de la desafección de UPN bendecida por Casado. ¿Va a convertir al líder castellano-leonés en un Muñeco de sus designios?. Hete aquí que trabajan por la balcanización, por el Estado confederal asimétrico, se agarra estúpido a los hechos diferenciales. Pero no me pregunte por cuáles. Casado compadrea con Sanchez en destruir el Estado y la Nación, ejerce la transexualidad y la prostitución política. Cada territorio un discurso. Vox representa una amenaza imposible de manejar, ¡¡¡se atreve a reclamar la igualdad de todos los españoles!!! ¿Que hacer?. Casado no será nunca presidente de gobierno, adiós al cuento de la lechera. Ya hay quien ha movido definitivamente el decorado y el delirio no se sostiene. Teme el abrazo del oso que llevó a la extinción a la monarquía sueca, substituida por la dinastía francesa del mariscal de Napoleón Jean Baptiste Jules Bernadotte, sucesor del rey Carlos XIII quien fuera el último de la dinastía Holstein-Gottorp. Casado nunca sabrá si fue por impotencia o por esterilidad. Casado ni tiene descendencia y tampoco se la espera. Las supuestas primarias las ganó el peor. Hay que echarle al estercolero de la historia por cómplice sanchista. Y que Egea le lance huitos al difunto.