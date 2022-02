Pablo Delgado Escolar: «Objetivo: Desalojar al okupa de la Moncloa»

El engreído Sánchez (fray Mentiras), es un inútil que sólo sirve para perder elecciones, además de llevar la peor gestión de gobierno de toda la Unión Europea. ¿A qué otra cosa puede aspirar con la escoria política de la que se ha rodeado? Pero él es feliz pensando en aquello de “ande yo caliente y ríase la gente”.

Desde que se presenta a elecciones o su partido, solamente consigue que haya menos personas que confían en él. En las primeras generales que se presentó, ya obtuvo muchos menos votos de los que el PSOE consiguiera siempre y por eso, tuvo que arrodillare ante la morralla política de España para poder ocupar la Moncloa. Siguieron elecciones regionales, como las de Andalucía, en las que su partido, famoso delincuente por los EREs, perdió su hegemonía después de casi 40 años. Después vino Madrid, dónde los votantes le dieron un importante revolcón (y también a su admirado de la ultraizquierda Pablo Iglesias). Ahora en Castilla y León le han confirmado que no le quieren por ser quién es y por la bazofia política que se buscó para que le ayudaran a establecerse en la Moncloa y subir en el Falcon.

Va siendo hora de que los que aún confían en él se den cuenta del personaje que nos gobierna y rectifiquen el error que estaban cometiendo. Un tipo sin escrúpulos, que no tiene pudor en mentir cuanto se le antoja, que utiliza las instituciones del Estado a su servicio, que mentaliza a los más ignorantes, que adoctrina impúdicamente a los niños, que desprecia la vida, que protege a golpistas y terroristas, etc., por muy tonto que sea el votante, acaba dándose cuenta de todo esto. Y debe darse cuenta ya que este comportamiento de un gobernante puede generar violencia, inestabilidad y conflictos. Ya lo decía San Juan Pablo II: “La paz exige cuatro condiciones esenciales: Verdad, justicia, amor y libertad”. ¿Cumple alguna de estas condiciones el mentiroso Pedro Sánchez?

Tienes que recordar una vez más que la izquierda no nació para defender al pueblo sino para servirse del pueblo, algo que en Sánchez se cumple de forma muy acusada. Ahora se dice mucho, “con Sánchez la democracia ha degenerado en autocracia y esto es razón más que suficiente para que no se le quiera. Decía Felipe González: “Al gobernar aprendí a pasar de la ética de los principios a la ética de las responsabilidades”. Fray Mentiras no ha dado este paso, ni parece que tenga intención de darlo.

Pablo D. Escolar