Manuel del Rosal: «Pablo: No esperes lo imposible ni retrases lo inevitable…si lo haces, tu caída será más amarga.»

“Dos especies de lágrimas tienen los ojos de la mujer: de verdadero dolor y de despecho” Pitágoras

El ansia de poder ciega. El miedo a perderlo te paraliza. En esa situación se ven fantasmas donde no los hay, enemigos entre tus amigos y – lo peor de todo – la creencia en que estás sobrado. En situaciones como esta y cuando uno de tu entorno ensombrece tu brillo con sus éxitos, basta que el más cercano a ti te susurre muy cerca del oído: “Elimínala. Muerto el perro, se acabo la rabia”

Pablo. Cuando deberías haberte centrado en la estrategia para sacar a España de las garras del gobierno de Sánchez, cuando deberías haber investigado las compras fraudulentas del gobierno de material para luchar contra el Covid durante la pandemia, te dedicabas, como adolescente al que su novia le ha dicho NO, a buscar como desahuciar de la política y del PP a Isabel Díaz Ayuso, para así, borrar el éxito, por ti nunca digerido, de su victoria en Madrid. Independientemente de las connotaciones de poder político que tiene el asunto, también tiene tintes lorquianos. Es ahí donde tu has cometido el error más grande que un hombre puede cometer con una mujer: despecharla. La insidiosa actitud que has ido desarrollando contra Isabel Díaz Ayuso ha provocado lo contrario de lo que buscabas; has demostrado que conoces muy poco o nada el alma femenina ¡Como se te ocurre despechar a una mujer!” Mucho más inexplicable sin llevar razón. Has demostrado que la ceguera de tu encono contra ella, te ha hecho olvidar – si es que lo sabias – que una mujer despechada es uno de los mayores peligros a los que un hombre puede asomarse, mucho más si esa mujer se siente apoyada y querida por la mayoría.

Pablo, olvidaste que la prioridad es echar a Sánchez; ya solo te queda tirar de gallardía – si es que la tienes – para irte de la mejor manera posible. El PP y España saldrán ganando.

Manuel del Rosal