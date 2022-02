José Manuel García Albarrán: «Las vergüenzas del PP y la desvergüenza del PSOE «

Si recurriésemos a los distintos apelativos que, históricamente, ha adoptado la palabra ‘Cinismo’, encontramos unas acepciones que nos dan una idea bastante clara de su significado.

Aunque históricamente el ‘Cinismo’ parece tener sus comienzos en Grecia, como una ‘doctrina filosófica’ fundada por el discípulo de Sócrates, Antístenes (s. V a. C.) y que

caracterizaba a sus seguidores llamados ‘Cínicos’, por el desprecio o rechazo de las convenciones sociales y de las normas o valores sociales.

Según la definición de la RAE: Cinismo -gr. κυνικός kynikós; y lat. Cynismus- “Es la desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas censurables”.

Los ‘Cínicos’, que en la clase política abundan y proliferan actualmente, corresponden a ese grupo de gente que critica, juzga y se espanta de todo aquello que ellos mismos hacen a escondidas.

Pues bien, no hace falta elucubrar mucho, ‘devanarse los sesos’, ‘calentarse los cascos’ o ‘exprimirse las neuronas’, como prefieran ustedes, para ver por donde pueden ‘ir los tiros’ de este artículo.

Las Vergüenzas del PP.

En el argot militar empleado por los soldados de la Gloriosa Infantería Española (Ver Historia de España) se suele decir: “Líbrame Señor de la artillería amiga que de la enemiga ya me libro yo” en clara alusión a los proyectiles de la artillería propia que pueden alcanzar a las tropas que van más en vanguardia.

Esto mismo podría decir la Presidenta de la Comunidad de Madrid -Isabel Díaz Ayuso- ante las graves acusaciones que vertieron sobre ella, tanto su jefe Casado, como algunos ‘compañeros’ de partido, a cuyo frente y como voz cantante y acusador estaba el ‘campeón aceitunero’ García Egea.

Aquí sí que se podría decir aquello de… ‘Con estos amigos no le hacen falta enemigos’.

La actitud de Isabel Diaz Ayuso ha sido encomiable, serena y valiente, rebatiendo las graves acusaciones, dando la cara ante los ciudadanos y presentando ante la Fiscalía las pruebas documentales, además de romper inmediatamente con la cúpula de su partido, que de forma tan negligente y cobarde la puso a los pies de los caballos propios y extraños.

Ni quito ni pongo Rey, pero habrá que otorgar la presunción de inocencia y habrá que creer en ella, hasta la resolución de la Fiscalía.

La ciudadanía, que no es tan necia como se creen los políticos de uno y otro signo, reaccionó inmediatamente con una manifestación de miles de personas (3.500 según unos y más de 10.000 según otros ) apoyándola y pidiendo la dimisión de Egea y Casado.

García Egea, para mí el principal culpable, tuvo que dimitir el 22 F por las presiones de una gran mayoría.

Casado, tras una primera reunión con la cúpula de su partido el lunes, el 23 F convocó la reunión con los barones, que en su mayoría propusieron su cese inmediato, pero inexplicablemente se niega a dimitir y esperará al Congreso extraordinario de abril.

Flaco favor hace a su Partido, a sus compañeros, a sus afiliados y votantes y al centro derecha en general.

Claro que, recurriendo al refrán español: ‘A río revuelto ganancia de pescadores’ imagínense cómo están de exultantes los de la ‘Escuela Cínica’ del Gobierno social-comunista y adláteres que, saltándose el principio Constitucional de la Presunción de Inocencia, se arrojaron como lobos hambrientos a por la Presidenta Ayuso para intentar destruir a la que, en las recientes elecciones Autonómicas, ‘les ganó por goleada’ y de paso provocar ‘el Cisma del PP’.

La Desvergüenza del PSOE.-

Para analizarla he elegido la fotografía que encabeza este artículo, en la que se puede observar toda ‘la Cúpula del PSOE andaluz’ -ex Presidentes, ex Vicepresidentes, Consejeros y Consejeras, Asesores y Asesoras, Compañeros y Compañeras socialistas- sentados en el banquillo de los acusados tras ser investigados, ‘imputados’ y posteriormente ‘condenados’ a penas de cárcel y/o inhabilitación por el famoso, y silenciado por su partido ‘Caso de los ERE’, cuyo defalco y malversación parece ser que alcanzó más 800 millones de euros, a los que habría que añadir las ‘Tarjetas opacas’ para pagos en Clubs de alterne, ‘Compra de votos’ a cambio de empleo público, etc., etc., etc.

¡La Vergüenza Nacional de la Democracia! pero silenciada, en poco tiempo, por los medios audiovisuales afines.

¡Por favor! quiten el lema de “PSOE-100 años de honradez”

¿Porqué Diaz Ayuso tiene que dar explicaciones de la compra de material sanitario por una empresa en la que trabaja su hermano desde hace 26 años que gestionó la adquisición de 1,5 millones en material a China, adquiridas en 2020 en plena Pandemia, cuando debido a la imprevisión del gobierno, hacía ya peligrar el desabastecimiento para hospitales?

¿Porqué no se le pidieron las mismas explicaciones al Ministro de Sanidad -Salvador Illa- cuando dilapidó ¡1.000 millones de euros! sin control, beneficiando a ‘empresas fantasma’ de ‘cosmética y yesos’ de Cataluña, concediendo licencias de importación en tiempo récord, pagando hasta el triple de su valor por mascarillas, PCR, respiradores, hisopos y batas, por las que inexplicablemente, pagó hasta 66 veces más de su precio habitual?

¿Quién o quienes se lucraron?

Pero siendo grave y sospechosa la gestión económica de su Ministerio, Sr. Illa, mucho más grave fue la compra de ‘mascarillas defectuosas’ no homologadas, para su uso por profesionales sanitarios en hospitales, que se contagiaron y murieron como consecuencia de la ineficacia protectora de ellas.

Por esto el TSJ de Cataluña admitió a trámite una denuncia presentada por la (CESM) Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, contra usted y abrió Diligencias Previas que, ¡como no!, parece ser que se ‘anestesiaron’ o ‘murieron’ en la Fiscalía de Dolores Delgado.

¡Vergonzosa impunidad!

Pero -otrosí- como dicen los abogados, el entonces Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana -José Luis Ábalos- adjudicó, a dedo, la compra de material sanitario (mascarillas) a una Pyme desconocida de Zaragoza que ‘pasó milagrosamente’ de facturar 0 euros de ingresos en 2019 a más de 53 millones de euros en 2020.

¿Se denunció esto? ¿Comisión?

En fin existen innumerables casos de ‘favores’, contratos sospechosos a empresas de amigos, familiares y demás contubernios de este gobierno socialista-comunista, pero necesitaría una docena de artículos monotemáticos para exponerlos.

Y… finalizo con la Presidenta socialista del Gobierno Balear -Francina Armengol-que tuvo que admitir haber pagado un 1,5% de comisión a un intermediario del PSOE para comprar material chino. Pero se excusó diciendo…

”Que se facturó poco”.

¿Hubo tráfico de influencias?

¿Ha sido imputada por ello?

A la vista de ‘las vergüenzas de unos’ y las ‘desvergüenzas de los otros’, a los ciudadanos honrados solo nos queda ‘denunciar’ y ‘luchar’ porque vuelva la decencia y honradez a la clase política y no se olviden de que les elegimos…’Para servir al pueblo y NO para servirse del pueblo’.

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado