Javier Galué: «Un 95% de los profesionales en España se está perdiendo esto ¿y Tú?»

En España, según algunas estimaciones, más de un 95% de los profesionales que tienen página web y redes sociales NO RECIBEN NI UN SOLO EURO DEL MUNDO ONLINE. En su mayoría tienen su web porque “hay que tenerla” o porque “si no estás en internet, no existes”, pero en realidad menos del 5% obtienen ingresos o clientes reales con ella.

Te pregunto ¿eres uno de esos profesionales? ¿Tienes página web y/o redes sociales pero no te traen clientes o ingresos directos?

Si estás en ese 95% que no lo consigue, debes considerar modificar la estructura y funcionalidad de tu presencia en internet porque estás perdiendo una gran oportunidad.

Con todo lo que se está viviendo actualmente, contar con el mundo online para tener más clientes y más ingresos puede ser la diferencia entre poder pagar las facturas a fin de mes o no poder pagarlas, puede ser la diferencia entre solo sobrevivir con tu profesión o tener un modelo de que te permita vivir holgadamente ejerciéndola.

Tener actualmente una página web y redes sociales profesionales NO ES SUFICIENTE para conseguir clientes / alumnos / pacientes en el mundo online, se requiere mucho más.

Cuando en el ejercicio de tu profesión cuentas acertadamente con el mundo online tus posibilidades se amplían de manera radical. Tu ámbito pasa de ser local, regional o nacional a ser mundial.

Un psicólogo, médico, consultor, profesor, coach, ingeniero, arquitecto, etc., puede tener la posibilidad de conseguir clientes / alumnos / pacientes en cualquier parte del mundo, lo que le permite tener una fuente constante de ingresos mucho más estable, segura y escalable que de manera tradicional.

Adicionalmente, con toda la incertidumbre que se vive en la actualidad, nada mejor que multiplicar la posibilidad de conseguir ingresos con tu profesión y que no estén a merced de las ocurrencias de los políticos de turno y de medidas económicas que no favorecen en nada a la recuperación de la actividad económica, salvo honrosas excepciones, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid.

“Pero Javier, yo ya tengo una página web y redes sociales ¿No es eso usar el mundo online para rentabilizar mi profesión?”

Definitivamente no. Si tomamos en cuenta que más del 95% de los profesionales no las rentabilizan, está claro que solo tenerlas no es suficiente. Hace falta mucho más.

Por ejemplo, un psicólogo que tiene un despacho en el centro de Madrid, con 5 o 10 años ejerciendo su profesión, por lo general tiene varios pacientes que ha conseguido por referencias, contactos, el boca a boca y por algún trabajo que ha tenido en una institución o empresa privada previamente que le ha permitido ampliar su red.

Eso sí, debe pagar gastos fijos de local, electricidad (que está por las nubes), agua, internet, limpieza, etc.

Si ese mismo psicólogo decide ejercer su profesión usando el mundo online, podrá hacerlo desde su propia casa si así lo desea, tendrá la posibilidad de atender personas de cualquier parte del mundo, potenciará su autoridad como profesional y tendrá la posibilidad incluso de rentabilizar su profesión de manera “asincrónica”… ¿qué quiere decir “asincrónica”? que podrá crear servicios o productos para miles de personas y donde no tiene que estar presente en tiempo real. Por ejemplo, la creación de un curso online sobre cómo reducir el estrés.

Cuando un profesional crea en el mundo online este tipo de servicios o productos aprovecha una de las mayores ventajas que ofrece internet… que NO TIENE QUE CAMBIAR TIEMPO POR DINERO.

Un profesional que atiende a sus clientes en tiempo real TIENE LA LIMITACIÓN DEL TIEMPO. Una cantidad X de clientes máximos al día y una cantidad X de euros por hora o por servicio.

Esa limitación no permite escalar los ingresos profesionales porque el día tiene 24 horas, razón por la cual cuando lleguemos al máximo de clientes que podemos atender, ése será nuestro techo, a menos que contratemos a más personas que hagan nuestro trabajo (aumentando los costes de personal e impuestos, que no son precisamente bajos en España).

Cuando aprovechamos las potencialidades del mundo online para ejercer nuestras profesiones no tenemos qué estar delante del cliente / alumno / paciente en tiempo real. Eso traspasa los límites que teníamos al intercambiar nuestro tiempo por dinero, lo que nos permitirá escalar de manera ilimitada.

Para que tengas una idea en cuanto a magnitudes. Yo, como consultor, ayudando a profesionales y empresas a rentabilizar el mundo online, antes podía atender a unos 4 o 5 clientes por día como máximo por cuestión de tiempo, desplazamientos, etc. Posteriormente, al incorporar las videoconferencias en el ambiente profesional, pude pasar a atender unos 8 o 9 clientes en un día. Al decidirme pasar mis servicios al mundo online ahora tengo una escuela online con MÁS DE 30.000 ALUMNOS, una cantidad impresionantemente mayor que antes.

El trabajo de crear los cursos lo he hecho una sola vez, y luego, esas miles de personas aprenden con mis cursos mientras yo estoy creando unos nuevos, atendiendo otros proyectos, comprando en el supermercado o descansando. Son procesos 100% automatizados que permiten que funcione todo sin tener que estar yo presente, utilizando herramientas del mundo online al alcance de todos.

Personas de cualquier parte del mundo me conocen en internet, se inscriben en mis cursos, los hacen y luego compran el siguiente en un “círculo virtuoso”, donde yo no tengo por qué estar físicamente presente ni pendiente de lo que ocurre.

Como ves, se rompen todos los esquemas que teníamos cuando pensábamos en nuestra profesión de la manera tradicional. Yo no dejo de salir de mi asombro al ver que hay universidades grandes que no llegan a tener 30.000 alumnos. Yo, sin ser ningún superdotado y sin tener un gran capital, de hecho, comenzando desde cero, he conseguido más de 30.000 alumnos de todas partes del mundo y lo he logrado trabajando desde mi casa.

Es además una gran oportunidad para profesionales que viven en lugares donde antes había pocas posibilidades de ejercer. La “España Vaciada” es en parte una consecuencia de ello… ¡Pues ya no! Si ejerces en el mundo online podrás vivir donde quieras. De hecho, si vives en un pequeño pueblo será maravilloso porque tendrás muchos menos gastos y mayores ingresos que te vendrán de clientes en todo el mundo.

Y podrías pensar que tu profesión no puede ejercerse en el mundo online porque tienes que estar delante de tu paciente / alumno / cliente. Te puedo asegurar que casi todas, por no decir todas las profesiones, pueden ejercerse en el mundo online.

Por ejemplo, tengo una alumna odontóloga, que se supone que tiene que estar físicamente con sus pacientes para ejercer su profesión, pero a través de un proceso de análisis de su caso dentro de mi escuela, ha sabido rentabilizar la odontología en internet creando cursos online para sus colegas. Algunos especializados en implantología, pero otros más bien genéricos, pero muy útiles, como por ejemplo: “Cómo relacionarte con tu paciente”, “Cómo gestionar tu consultorio de manera efectiva para obtener mayor rentabilidad”, etc…

Ella ya está obteniendo ingresos extra importantes (de miles de euros al mes) de colegas de todas partes del mundo que compran sus cursos online porque les parecen interesantes y útiles para su actividad profesional.

Esta odontóloga tenía desde hace años una página web de su clínica y publicaba en redes sociales, pero de allí casi no le llegaban pacientes. Ahora sus ingresos y reputación profesional dentro de su gremio han aumentado considerablemente.

Te pido ahora que evalúes tu caso y cómo prestas tus servicios, y que te plantees la posibilidad de rentabilizarlos CORRECTAMENTE en el mundo online. Si tienes una página web y redes sociales de uso profesional, analiza si REALMENTE son una fuente DIRECTA de ingresos relevantes dentro de tu actividad. En caso de que no lo sean, ha llegado el momento. Recuerda que no solo son ingresos adicionales, es también mayor estabilidad, seguridad y escalabilidad.

Voy a seguir escribiendo artículos en este periódico que te ayudarán en este camino.

Te espero aquí, en el mundo online. Un saludo,

Javier Galué

Consultor y creador de Programa GO

Madrid, España.