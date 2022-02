Manuel del Rosal: «Crimen S. A.»

“Si aceptamos que una madre pueda matar a su propio hijo, ¿cómo podremos decir a otros que no se maten? Madre Teresa de Calcuta. “Me he dado cuenta que todo el mundo que está a favor del aborto ya ha nacido” Ronald Reagan, 40º presidente de EE UU “Los partidarios del aborto son los mismos que le ponen alfombra roja a los asesinos condenando la pena de muerte” Esto lo digo yo

Una sociedad anónima es una organización muy utilizada en las grandes compañías cuyo capital está dividido en acciones que representan la participación de cada uno de los socios. En la sociedad anónima a la que nos vamos a referir, los socios no aportan capital, aportan ideas para justificar los crímenes de inocentes y manipular a los ciudadanos, sobre todo a las mujeres, haciéndoles creer que matar a un inocente que aún permanece en el vientre de su madre es bueno para la mujer y para la sociedad.

De norte a sur y de este a oeste de nuestro planeta se extienden las sociedades Crimen S.A. Raro es el país donde no existe esta empresa y en cada uno de ellos los mayores accionistas son los gobiernos progresistas – asesinar inocentes se le llama progreso – que manipulan a las mujeres con palabras melifluas y cantos de sirena ofreciéndoles participar en el accionariado, para lo cual “solo” tienen que consentir en asesinar ese nuevo ser que, desde sus vientres, pide paso para incorporarse al derecho inalienable de la vida. Todos los accionistas de Crimen S. A. están vivos, y lo están porque sus padres tuvieron la generosidad, la valentía y la responsabilidad de traerlos a la vida. Si sus padres hubieran decidido asesinarle mediante el aborto, ahora no estarían defendiéndolo.

Todas las S.A. buscan el beneficio para que sus socios reciban dividendos en forma de ampliación de acciones o de dinero. Crimen S.A. no busca dividendos, busca votos. El núcleo duro de estas sociedades, es decir, los gobiernos de “progreso” buscan votos. Para ello hacen creer a los ciudadanos – sobre todo a las ciudadanas – que, si votan a los partidos no “progresistas”, retrógrados, decimonónicos y trasnochados (según ellos); no podrán asesinar a ese ser tan molesto que anida en el vientre esperando su salida a la vida. A los gobiernos que promueven el aborto como paradigma de la libertad de la mujer, esta les importa un comino; lo que les importa es que se deje manipular blandamente y les den el voto para mantenerse en el poder. No les importa en absoluto que ese voto venga manchado de sangre, de la sangre de un inocente que pide salir a la vida y al que asesinan sin piedad.

Hoy y en nombre del progreso y de la libertad de la mujer, no se respeta la vida ni el derecho inviolable a ella. Una vida que comienza en el mismo momento de la concepción. Hoy se pide eliminar la pena de muerte a un vil asesino confeso mientras los mismos que piden eso asesinan a sus propios hijos…Es el progreso.

Manuel del Rosal