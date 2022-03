La Rusia putinista continua la peor política guerrera, imperialista y antidemocrática de la Rusia zarista y la Rusia socialista-comunista de la Unión Soviética

POR LA CRITICA Y JUSTICIA JUSTAS, LA DEMOCRACIA, LA PAZ Y LA EFICAZ COOPERACIÓN ENTRE TODOS LOS PUEBLOS DE LA TIERRA POR Y PARA EL BIEN, LOS CIUDADANOS DE BIEN Y POR EL BIEN, INDIVIDUAL Y SOCIALMENTE, A TODOS LOS NIVELES Y MUY ESPECIALMENTE EN RUSIA Y CON EL APOYO DEL RESTO DEL MUNDO QUE ESTÉ POR EL BIEN, DEBEN MOVILIZARSE PARA IMPEDIR LO PEOR DE LO PEOR

Conviene recordar que Vladímir V. Putin, antes de ser presidente de Rusia, fue un oficial de la muy temida, implacable policía política ultrarrepresora, interior y exteriormente, con todo tipo de muy crueles procedimientos, envenenamientos, etc., KGB-“Comité para la Seguridad del Estado” de la Unión Soviética socialista-comunista y, posteriormente, presidente de la FSB-“Servicio de Seguridad del Estado” de Rusia, que sustituyó a la KGB, en 1995, después del hundimiento de la URSS-Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas/Unión Soviética en 1990-1991.

La Rusia putinista (146 millones habitantes), con la nueva invasión militar de Ucrania (44 millones habitantes), jueves, 24 febrero 2022, para impedir que esta nación puede decidir libre y democráticamente, continúa la peor política guerrera, imperialista, represora y antidemocrática, que antes llevaron a cabo la Rusia zarista y la Rusia socialista-comunista de la Unión Soviética, y, claramente, pone en peligro la paz mundial. A lo que, incluso, de forma absolutamente irresponsable, Putin no duda en aludir al decir que puede recurrir al sistema de disuasión ruso incluida el arma nuclear, a la peor destrucción, nunca imaginada. La Destrucción Mutua Asegurada (en inglés “Mutually Assured Destruction”/MAD), también conocida como “1 + 1 = 0”, es la doctrina concebida por John von Neumann de una situación en la cual cualquier uso de armamento nuclear por cualquiera de dos bandos opuestos podría resultar en la completa destrucción de ambos, atacante y defensor.

Además, la Rusia putinista, como antes la URSS, viene apoyando activamente a regímenes antidemocráticos en todo el mundo y, también y entre otras cosas, promoviendo a mercenarios rusos que lo hacen. De ahí, de nuevo, el envenenamiento, liquidación de disidentes dentro y fuera de Rusia, la inadmisible invasión por la Rusia putinista de la nación Ucrania, completamente contraria a la legalidad internacional firmada por Rusia en Naciones Unidas y otras instancias internacionales, su apoyo a Cuba comunista/población 11,3 millones habitantes (salario mínimo mensual 15 euros), Venezuela neocomunista/poblacion 28,4 millones habitantes (salario mínimo mensual entre 2 y 8 euros), Argentina extremista izquierdista populista/población 45,3 millones habitantes (salario mínimo mensual 270 euros) y a otros regímenes antidemocráticos que siembran la antidemocracia, una muy grave y continua violación de los derechos humanos y las libertades democráticas con justicia, seguridad y garantías, el atraso, el odio, la violencia, la destrucción, etc.

Rusia putinista, la nación más grande del mundo y muy rica en petróleo, gas y otras materias primas, sin embargo, ha fracasado, viene fracasando, muy gravemente, por su muy mal gobierno y gestión, en el desarrollo, pues, entre otras cosas, tiene, en 2021, un salario mínimo mensual de 140 euros y una esperanza de vida de 72 años, ocho años menos que el promedio de las naciones de la “OCDE/Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos” (conocido como el “Club de los países ricos”, formado por 38 naciones) y que es de 80 años. España/población 47,3 millones habitantes, tiene un salario mínimo mensual de 1000 euros (14 meses) y una esperanza de vida de 82,3 años…

La Rusia putinista, oligarca, nacional-populista imperialista, dominada por una nomenklatura represora y antidemocrática, policial, militar, política, armamentista, corruptora-corrupta, absolutamente, contaminadora, lavadora de cerebros, manipuladora, interior y exteriormente, los “siloviki”, etc., con una descomunal maquinaria de propaganda, desinformación, contra-información, guerra híbrida, guerra sucia, etc.; la Rusia putinista, con uno de los ejércitos mas poderoso del mundo y dotado de las armas nucleares de destrucción masiva y que, en el Siglo XXI, pueden hacer muchísimo mas daño que las bombas atómicas arrojadas en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, el 6 y 9 de agosto de 1945, que causaron del orden de 200.000 muertos y dejaron grandes secuelas en el campo de la salud, socioeconómico, etc.; la Rusia putinista, al igual que su policía represora, controladora, etc., que ha justificado su inadmisible invasión de Ucrania para desnazificarla, hace lo mismo que el nacional-socialismo/nazismo alemán, racista supremacista, superiorista de Hitler cuando invadió Austria (el “Anschluss”, la anexión de Austria) y los Sudetes (Checoslovaquia) en 1938 o cuando la URSS de Stalin y la Alemania nazi se repartieron Polonia en 1939 con el “Pacto nazi-soviético de no agresión Ribbentrop-Mólotov”, firmado en Moscú, con la presencia de Stalin, por los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, Viacheslav M. Mólotov, y la Alemania Nazi, Joachim von Ribbeentrop. Recordemos que la Rusia soviética, posteriormente, invadió militarmente Hungría (1956), Checoslovaquia (1968; fue invadida por fuerzas socialistas-comunistas del Pacto de Varsovia)…

La Rusia putinista, Putin y otros dirigentes rusos les han tomado completamente el pelo a máximos dirigentes occidentales, de la Unión Europea, etc., después de decirles, repetir una y otra vez que no invadirían Ucrania… Incluso, en plan provocador, se permitieron hacer bromas…

Es preciso, con justicia justa bien medida y la mayor firmeza democrática, poner en su sitio a los que violan, muy gravemente, la legalidad internacional, plasmada en constituciones, tratados, acuerdos nacionales e internacionales, como la Rusia putinista y otros regímenes, medios, instancias, redes, fuerzas, sistemas, etc. claramente antidemocráticos y que promueven la antidemocracia.

Al mismo tiempo, no se puede, ni se debe dar lugar a la tercera guerra mundial, que, por las armas nucleares de destrucción masiva, podría causar millones y millones de muertos, gravísimas destrucciones. Es necesario defender, establecer, promover, como es debido, justo y muy necesario, la critica, justicia, la seguridad, la libertad, etc. justas, la democracia, la paz y la eficaz cooperación, con justicia, seguridad y garantías justas, entre todos los pueblos de la Tierra por y para el mejor desarrollo deontológico, honrado, democrático, etc., por y para la verdad justa y responsable, por y para el bien, como dice, entre otras Constituciones y tratados, acuerdos democráticos nacionales e internacionales; como dice nuestra vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978, a saber y entre otros artículos:

– Preámbulo de nuestra Constitución española: “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada, y Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”.

– Artículo 10 de nuestra Constitución española: “1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz social. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España”.

Lo que, entre otras cosas, la legalidad internacional, la democracia con seguridad, garantías y justicia justas, etc., viola, viene violando muy gravemente, entre otros regímenes antidemocráticos y que hay que combatir con la mayor justicia y firmeza democrática; viene violando la Rusia putinista con la nueva e inadmisible agresión militar, invasión violenta de la nación ucraniana, de Ucrania, que pone muy gravemente, gravísimamente en peligro, la paz mundial, la vida, el mundo, la naturaleza… y con gravísimas consecuencias. Recordemos que la segunda guerra mundial (1939-1945), causó unos 50 millones de personas muertas, otros datos hablan de mas de 70 millones de personas muertas y gravísimas secuelas y de todo tipo. De ahí, que los ciudadanos de bien y por el bien, individual y socialmente, y muy especialmente en Rusia, deben tomar medidas, justas, democráticas, responsables, de firmeza democrática, para que no puedan tener lugar líderes, dirigentes tan peligrosos, negativos, mentirosos, destructivos…, para la vida, el mundo, la naturaleza… como Putin, los Putin y los que dentro y fuera de Rusia les viene haciendo el juego…

Al mismo tiempo, con honradez, humildad y el máximo rigor, en la búsqueda, justa lucha por el mejor desarrollo deontológico democrático, integrador, profundamente humano, responsable, eficiente, etc., por la verdad justa y responsable, por el bien, debemos, individual, familiar, grupal, social, colectiva, local, regional, nacional, internacionalmente, etc., de forma honrada, con humildad y el máximo rigor, debemos aprender, saber aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos.

Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología, 40 años de profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; martes, 01-03-22, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben…