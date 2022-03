Fracaso de PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude en las elecciones autonómicas de Castilla-León

EL NARCISISMO, RACISMO SUPREMACISTA, SUPERIORISTA DEL PSOE SÁNCHEZ, ZAPATERO, LASTRA, TEZANOS, ETC. CUM FRAUDE, TODO PROPAGANDA Y MARKETING EMBAUCADORES, TODO VALE POR EL PODER: FRACASO EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE CASTILLA-LEÓN DEL 13-02-22



LAS FUERZAS ESTATALES, CS, PSOE, PP Y UNIDAS PODEMOS, SALVO VOX, SON LAS QUE MAS PIERDEN EN VOTOS



DEFENSA DEL JUEGO, COMPETENCIA Y COOPERACIÓN LIMPIOS EN EL CAMPO POLÍTICO, ELECTORAL, EN EL RESTO DE LOS CAMPOS SOCIALES Y POR EL MEJOR DESARROLLO DEONTOLÓGICO, HONRADO, DEMOCRÁTICO, POR LA VERDAD JUSTA Y RESPONSABLE, POR EL BIEN…

PSOE (Partido Socialista Obrero Español) Sánchez, Zapatero, Lastra, Tezanos (que debe ser llevado ante la justicia por malversación y prevaricación debido a la utilización totalmente partidista del CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, instancia publica convertida en Centro de Intoxicaciones Socialistas del PSOE Sanchez, etc. Cum Fraude); PSOE Sánchez, Zapatero, Lastra, Tezanos, etc. Cum Fraude, a pesar de su brutal campaña de propaganda y marketing embaucadores, todo vale por el poder y muy injustos privilegios, no dudaron en utilizar el consejo de ministros, el parlamento, el Centro de Investigaciones Sociológicas, los fondos europeos, los medios de comunicación, todo lo que esté en su mano, a su alcance y de forma totalmente politiquera, partidista, sectaria, clientelar, etc., para ganar, como fuese, las elecciones autonómicas de Castilla-León, celebradas el domingo 13 de febrero 2022; elecciones que, sin embargo, perdieron y son, PSOE Sánchez, Zapatero, Lastra, Tezanos, etc. Cum Fraude, los que más bajaron en votos y escaños tras “Ciudadanos/Cs”, que (Cs) tenía 12 escaños, ocupa la penúltima posición, con 54.186 votos y pasa a tener uno; Cs perdió 151.669 votos (el 73,67% de los votos que tenia).

El PSOE, con relación a las elecciones autonómicas de Castilla León de 2019 y que había ganado con 35 escaños, con 362.304 votos, el 30,05%, pierde 117.612 votos (el 32,46%), siete escaños y, con 28 parlamentarios, pasa a ocupar la segunda posición por detrás del Partido Popular (PP).

El Partido Popular (PP), que había sido la segunda fuerza en las elecciones autonómicas de Castilla-León de 2019, con 378.896 votos, el 31,43%, pasa a ser primera fuerza, la mas votada, gana las elecciones el 13 de febrero 2022, sube dos escaños, consigue 31 escaños, pero pierde 48.120 votos (el 7,52%) y queda lejos de la mayoría absoluta, 41 escaños.

Al mismo tiempo, la fuerza política que más mejora en votos y escaños, en las elecciones autonómicas de Castilla-León del domingo 13-02-22, es Vox, que consigue 13 escaños y 212.605 votos, cuando, con el 17,64% pasa a ser la tercera fuerza política tras PP y PSOE, después de haber sido la quinta fuerza en las elecciones anteriores de 2019, cuando tenia un escaño y 75.731 votos, el 5,50%. Vox gana 136.874 votos (el 180,7%).

Podemos, que llegó a ser la tercera fuerza en las elecciones de 2015, en las que saco 165.475 votos, el 12,14% y diez escaños, como coalición Unidas Podemos pasa a ser la sexta fuerza en las elecciones autonómicas de Castilla-León del 13 febrero 2022, en las sacó 61.290 votos, el 5,08% y un escaño. Unidas Podemos pierde un escaño y 6.628 votos (el 9,24%) con relación a las elecciones autonómicas de 2019.

Como se puede verificar, las fuerzas estatales, salvo Vox, y por este orden, Cs, PSOE, PP y Unidos Podemos son las que mas pierden en votos. En porcentaje, las que mas pierden son, por este orden, Cs, PSOE, Unidos Podemos y PP.

Los partidos o fuerzas provinciales de Castilla-León sacaron los siguientes resultados en las elecciones autonómicas de Castilla-León del domingo 13 de febrero 2022: Union del Pueblo Leonés (UPL) quedó en cuarta posición con 51.878 votos, el 4,3%, y pasó de dos (2) a tres (3) escaños, parlamentarios y mejoró en votos un 84,9%; Soria Ya, que era la primera vez que se presentaba, quedo en quinta posición, sacó 18.390 votos, el 1,53% y tres (3) parlamentarios; Por Avila (XAV), quedó en octava posición, con 13.854 votos, el 1,15%, pasó de cero a un parlamentario y mejoró en votos un 46,5%.

La fuerza electoral que mas gana en votos y porcentaje, en las elecciones autonómicas de Castilla-León, del domingo 13 febrero 2022, es Vox.

Pedro Sánchez Cum Fraude se aplicó en la campaña electoral de las elecciones autonómicas de Castilla y León de 13 febrero 2022, después de haberse publicado que iba a participar mucho mucho menos pero se volcó creyendo que podrían ganar las elecciones con el juego sucio y todo vale que PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude vienen practicando desde que se hicieron con el poder en 2018 gracias a la moción de censura contra Mariano Rajoy-PP, pactada con los extremismos socialistas-comunistas, izquierdistas, nacionalistas separatistas, anticonstitucionales, anti-España, nación española y su unidad, integridad democrática constitucional, tajadistas, etc., y que incluyen a Eta-Bildu, los golpistas ilegales separatistas catalanes, etc.

El narcisismo, racismo supremacista, superiorista y diosista, endiosado, la prepotencia, arrogancia, soberbia… de PSOE Sánchez, Zapatero, Lastra, Tezanos, etc. Cum Fraude, todo propaganda y marketing embaucadores, todo vale por el poder, muy injustos privilegios, desprestigiar, deslegitimar, ningunear y linchar a sus principales adversarios, competidores y críticos democráticos españoles, entre otras cosas, ha dado lugar a su fracaso en las elecciones autonómicas de Castilla-León del domingo 13-02-22.

Esta muy claro que el PP no puede pactar con este PSOE Sánchez, Zapatero, Lastra (su intervención, de Adriana Lastra, Numero 2 del PSOE, para los medios de comunicación y para valorar el resultado de las elecciones autonómicas de Castilla-León del 13-02-22, fue totalmente lamentable, se limitó a lanzar un panfleto extremista y no permitió preguntas), Tezanos (es muy grave, inadmisible la manipulación politiquera, partidista, sectaria, clientelar, que viene haciendo de las encuestas del “Centro de Investigaciones Sociológicas/CIS”, al igual que el muy importante malgasto público que lleva a cabo con estas encuestas totalmente manipuladas, contaminadoras…, y que suponen un muy grave desprestigio para España y su gobierno); como estábamos diciendo, el PP no puede pactar con dicho PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, lo que lo llevaría a su hundimiento y total desprestigio.

Es fundamental, en el campo político, electoral y en el resto de los campos sociales, individual, familiar, grupal, social, colectiva, local, provincial, regional, nacional, internacional, etc., en el campo político, electoral y en resto de los campos sociales, públicos, privados, etc., dentro y fuera de España, defender, explicar, aplicar, difundir y controlar, democrática, muy responsablemente, con critica y justicia justas bien medidas, el juego, competencia y cooperación limpios para luchar, con honradez, humildad y el máximo rigor, por el mejor desarrollo deontológico, honrado, democrático, constitucional, legal, integrador, profundamente humano, critico positivo fundado, eficiente, creativo, etc., por la verdad justa y responsable, y por el bien, sabiendo, siempre, aprender, con honradez, humildad y el máximo rigor, de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos.

Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología, 40 años de profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; lunes, 07-marzo 2022, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben…