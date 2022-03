Javier Galué: «¿Te ha pasado esto?»

¿Te ha pasado que estás hablando de lavadoras con un vecino y en unos minutos cuando entras a internet te salen anuncios de lavadoras por todos lados? Pues no es magia, es estrategia y técnicas de marketing online que muchas empresas y personas utilizamos.

Se basa en el hecho de usar información tuya, tu comportamiento, tus movimientos, etc., para detectar mediante inteligencia artificial lo que puedes estar interesado en comprar.

Puede ser porque navegando das muchas pistas a los buscadores y rastreadores de qué quieres, cuándo lo quieres, cómo lo quieres, etc., o porque tienes habilitadas en tus dispositivos las funciones de rastreo de tu cámara, micrófono, etc.

Esto ocurre en todo lo que tenga que ver con el mundo online, ya sean redes sociales, tus cámaras, tus micrófonos, tu navegación por páginas web, cuando revisas correos electrónicos, etc.

Esto no ocurre solo con el marketing digital de compra de servicios o productos. Esto TAMBIÉN ocurre con la política. No te creas que lo que ves de política en tus redes sociales es casual. Lo que te llega es un contenido ACORDE a lo que tú “le has dicho” a la red social que te gusta ver. Lo que te sale a ti en cada red, te sale solo a ti y a las personas que tienen el mismo comportamiento que tú y depende de tu historial COMPLETO de todos tus movimientos anteriores. Pero no de una horas o días… de tus movimientos anteriores desde que hay registros sobre ti.

Si ves contenidos que apoyan a la derecha o a la izquierda política seguramente te saldrán contenidos que apoyan esa visión particular de la política, porque a la red social lo que le interesa es que sigas allí y no te vayas a otra. Qué mejor que darte contenidos que esa red sabe que te gustan y que apoyas, ya sea por afinidad ideológica o por opinión política.

¿Cómo saben las redes sociales, buscadores y muchos otros rastreadores lo que te gusta o no te gusta?

Es el resultado de los “likes” que das, de los contenidos que ves o lees, también de los contenidos que no ves, del tiempo que estás en cada canal o perfil, de tus contactos… en realidad de todas y cada una de las acciones o de las “no-acciones” que realices.

Volviendo a la publicidad que te sale cuando hablas de algo, hay dos plataformas que usan la gran mayoría de empresas, organizaciones y personas para el marketing en internet que son «Facebook Ads» o «Google Ads».

Estos “elementos” que registran tus movimientos en las páginas web y otros lugares dentro del mundo online se llaman “cookies”. Son códigos informáticos que se instalan en cada portal para que registren cualquier movimiento. Por eso cada vez que entras en un sitio online te pide que aceptes las cookies, porque por ley deben hacerlo así, ya que estarán registrando tu comportamiento.

No es algo negativo por principio. El hecho de que una web registre nuestros movimientos puede beneficiarnos. Si entras a Netflix y no registra tus movimientos previos, cada vez que entres te propondrá miles de películas o series que no te interesan. Al tener registrados tus movimientos puede en cierta forma predecir qué te puede gustar y de esa manera ofrecértelo directamente. Así tu experiencia de usuario será mejor.

Esto se acaba…

Ahora bien, es importante que sepas que pronto se acabarán las cookies.

Si eres de las personas o empresas que hacen publicidad en internet debes saber que Google nos viene preparando desde hace varios meses a los que estamos en su ecosistema profesional diciéndonos que TENEMOS QUE TOMAR MEDIDAS porque si dependemos de esas campañas publicitarias para nuestros servicios o productos, vamos a tener UN GRAN PROBLEMA cuando se acaben las cookies.

Adicionalmente, lo que YA TENEMOS es que Facebook Ads no registra más o menos la mitad (cantidad variable) de las personas a las que llega porque Apple ha decidido bloquear cualquier tipo de rastreo en sus sistemas operativos más recientes si así lo decide su cliente.

¿Y entonces qué vamos a hacer si queremos hacer publicidad en internet?

Ya Google nos lo viene diciendo vía interna… TENEMOS QUE BASARNOS DESDE YA EN ESTRATEGIAS ORGÁNICAS. En ganarnos a los clientes en un camino natural, orgánico, como el de toda la vida en las relaciones interpersonales.

Nos dice que nos vayamos olvidando de pagar publicidad y esperar resultados… Eso se está acabando y TENEMOS QUE ACTUAR YA.

El tráfico orgánico es mucho más fiable, estable y seguro, pero requiere tiempo en crearlo y hacerlo crecer. Por eso debes desarrollar estrategias de crecimiento orgánico ahora mismo, luego será tarde.

Según varios estudios una mayoría importante de autónomos y PYMES no están tomando medidas en este sentido para algo tan importante de lo que puede depender su futuro, y no hablo del largo plazo, hablo del CORTO PLAZO.

Recuerda, si estás en internet ofreciendo tus servicios o productos, comienza desde ahora mismo a generar tráfico orgánico. Hay muchas estrategias y técnicas que te iré comentando en los siguientes artículos, así que te recomiendo que estés pendiente de Periodista Digital.

Te espero aquí, en el mundo online. Un abrazo,

Javier Galué

www.javiergalue.com

Madrid, España.