Pablo Delgado Escolar: «El tirano asesino»

El 24 de febrero pasado, el ansia expansiva de Putin dio comienzo con toda su maldad y sanguinario apetito de sangre. En unos días ha invadido parte del país libre Ucrania con la pretensión de someterlo a Rusia y, consecuentemente, a él.

Putin es un auténtico comunista, sin el menor sentimiento bondadoso hacia las personas. Prueba esta condición el abuso de su poder nuclear y numérico contra un país normal sin capacidad de enfrentamiento contra el poderío armamentístico que posee; le importan “tres pepinos” que mueran miles de personas por su capricho de ocupar un territorio que no le corresponde. La destrucción es brutal y cruel. Y todo es una actitud de radicales comunistas contra el pueblo llano y familiar. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, afirma que el conflicto es una guerra injustificada basada en mentiras despreciables. Muchos países del mundo prestan ayuda humanitaria o militar a Ucrania y ello prueba la atrocidad del comportamiento de Putin.

De un régimen radical comunista todo es posible y el ruso y sus aduladores no van a ser menos. Lamentamos y lloramos que estos salvajes hagan sufrir tan brutalmente a este pueblo, obligándoles a huir de sus casas destruidas y morir sin culpa de nada.

Podíamos comparar la izquierda que campea a sus anchas por Rusia, con la extrema izquierda española y llegaríamos a descubrir que son lo mismo, que su afán de expansión coincide, pese a que no son capaces de hacer nada for falta de músculo para ello, pero si en España tuvieran capacidad, estaríamos en un gran peligro. Lo que no puedo llegar a afirmar es si Putin tiene tanto ingenio para mentir como nuestro presidente Pedro Sánchez, claro que un mandatario que miente está sobrando en cualquier gobierno, salvo que se aferre al poder como los déspotas totalitarios.

Putin es un criminal y de ello son ya conscientes las élites rusas (oligarcas, empresarios, diputados, etc.). Este abuso de poder le puede salir muy caro, pero lo principal es que está echando de sus casas al pueblo sencillo, al pueblo humilde, a quienes “no tienen vela en este entierro” y, lo peor, perdiendo muchos sus vidas. Debía este loco tener un ataque de cordura y acabar con este horror.

Los ucranianos se lo piden así a Dios y nosotros también.

Pablo D. Escolar