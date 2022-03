Rafael López Charques: «Como siempre»

En estos días, el mundo y en especial Europa, está inmerso en una situación que a todos nos preocupa y que nadie realmente sabe cómo acabará. Incluso es posible, esperamos equivocarnos, que puede que acabe con todos nosotros.

No obstante en nuestro país seguimos como siempre. Los políticos, salvo raras excepciones, a lo que les interesa partidista y personalmente. Los ciudadanos aguantando las piruetas y malabarismos de los anteriores, al tiempo que esperamos con que nueva ocurrencia luminosa que nos pretenden llevar al paraíso.

“Cum fraude” en un pretendido golpe de efecto para tratar, no de recuperar un prestigio internacional que nunca tuvo, sino de que los mandatarios de otros países se acuerden de que existe, ha anunciado sorpresivamente en el Congreso, que nuestro país enviará armas al invadido. Nos parece acertado, pero deducimos que debe tener muy dañado su ego, puesto que tal anuncio lo ha enfrentado con sus socos comunistas y separatistas que lo mantienen.

Para colmo de sus desdichas, el que será nuevo jefe del principal partido de la oposición, es una persona con una gran experiencia administrativa (muy a tener en cuenta) y política. No solo eso, tiene un fuerte carácter que no se contenta con buenas palabras, exige hechos.

Parece que no lo tiene muy fácil “cum fraude”, aunque como siempre una notable masa de conciudadanos siguen el dictado de los tres monos sabios, “no ver, no oír, no hablar”. Así el citado va tirando, aunque esperamos que sea por poco tiempo, que los españoles despierten de su letargo y entonces se acabó el cuento.

Como la situación económica de nuestros compatriotas es boyante, les advertimos de un nuevo gasto a soportar. No olviden que el Tribunal de Cuentas ha admitido avales de la Generalitat para cubrir las responsabilidades económicas de los separatistas catalanes. Como estos no van a soltar ni un céntimo de sus bolsillos, y el dinero de la citada es de todos, adivinen quienes acabaremos pagando.

Como siempre los independentistas catalanes siguen con sus rollos de descerebrados, no sabemos si porque lo son ellos o porque los son quienes les aplauden. Así un destacado separatista apunta que “Ucrania lleva una semana de ocupación militar, Cataluña lleva trescientos ocho años de ocupación militar”. Tenemos una duda, ¿lo ha dicho participando en un concurso de idioteces o por ignorancia supina?

Al parecer el separatismo catalán quiere organizar un convoy para sacar a los catalanes de Ucrania. Nos preguntamos, ¿a todos o a los que muestren un carnet separatista? Del resto de españoles ya ni hablamos.

Sin embrago les gradecemos una idea que nos han dado. Traer al cabecilla separatista fugado a España. Cierto es que le privaríamos de vivir en su lujoso palacete de Waterloo que le pagamos todos los españoles, pero supondremos que no se opondrá. Podría dar muestras de su patriotismo y apoyo a los suyos, pues no querrá ser menos que el presidente de Ucrania, que aún peligrando su vida ha rechazado todas las ofertas de exiliarse que le han ofrecido.

Como siempre vamos a la cabeza de todo, el Consejo Escolar del Estado en el currículo de historia para el bachillerato, que previsiblemente se aprobará próximamente, solo califica de sistemas totalitarios y autoritarios el nazismo, el fascismo y el nacionalcatolicismo. ¿El comunismo no lo es?

Así no extrañamos que una televisión pública, en horario infantil, emita un programa enfocado a los niños, teóricamente para informarles en temas sexuales, que no es más que pornografía pura.

Como ven lectores, seguimos como siempre, quieren que seamos los primeros en todo, y nos hacen ser los últimos en todo. ¿Se lo agradecemos?