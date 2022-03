Victor Entrialgo: «Mirando para otro lado»

Occidente permanece atado de pies y manos por el chantaje amenazador de Putin que impide a un pueblo libre tener los amigos que quiera, y obliga al ejército de la potencia invadida, con medios infinitamente menores, a defenderse con una mano atada a la espalda.

A pesar de que todos intercambiamos estos días datos y razones para espantar el miedo, muchos de los antecedentes y episodios previos del conflicto se nos escapan pero no es el momento.

La discusión es múltiple pero sólo la decisión aparece como incuestionable, perentoria, apremiante y urgente: ayudar al débil. Ayudar urgentemente a «UCRAÍNA», como la pronuncian ellos.

El 8-M en Ucrania, millones de mujeres con sus niños han huído de la guerra y no bailan la demagogia en camiseta como nuestra ministra comunista, entre el chalet y el Ministerio, sino todo lo abrigadas que pueden y con la vida en una maleta.

La excusa de no intervenir para no extender el conflicto, empieza a no ser suficiente. Y más entre los que ayer pedían y mañana volverán a intentar, incorporar a una Nación que ha elegido heroicamente la libertad y manifestado su inequívoca vocación europea, cuando sea tarde,

La cuestión es cómo. Y aunque su resolución no sea fácil sino delicada donde las haya, Occidente debe encontrar una fórmula diplomática y militar ¡ya!, que impida la masacre que está manchando de nuevo la historia de Europa.

Nuestra ministra de defensa empleó ayer dos expresiones desafortunadas: «somos solidarios con Ucrania», expresión que a estas alturas de guerra no significa nada. Solidarios son los que van en furgonetas. Y apostilló, «si Ucrania lo necesita»…q parece insultante cuando ya no saben cómo pedir ayuda.

Zelenski, el presidente ucraniano lleva pidiendo una zona de exclusión aérea. Los polacos han propuesto aviones y los americanos, en declive y retirada, no quieren meterse en el conflicto. ¡Que alquilen, requisen o se lleven los aviones si es preciso!

Y por otro lado, ¿Qué fue de la «política de disuasión»? ¿ O es solo cosa de Putin? ¿Es que a Occidente no le corresponde? ¿Y donde está el despliegue militar de Europa en las fronteras que debiera ya ser visible a los ojos del mundo entero? ¿No era por otra parte la disuasión el objetivo de la era nuclear?

Porque una de dos:

-O Putin está loco de atar, en cuyo caso da igual lo que haga Occidente.

-O es sólo un tirano megalómano que pretende tener a Europa en un puño con sus chantajes y sus amenazas generales.

Todo para que nadie interfiera su «matonismo» frente a la heroica y gloriosa Ucrania. Un pais que no perteneciendo a la OTAN ni a la Unión europea, es el que en realidad está defendiendo junto a sus vidas «la idea de Europa y Occidente,» lo más que se puede defender.

Si basta con atacar a un pais que no sea miembro de la OTAN para atar de pies y manos a la OTAN, todos empezarán a cuestionarse para qué sirve la OTAN.

Queda por ver, por una parte el papel de China en el conflicto como potencia menos dependiente energética de Rusia. No será de una vez pero el chantaje de Putin puede anticipar el lento paso de China de potencia comercial a política que todos pensábamos llegaría, aunque fuese poco a poco, alguna vez.

Pero sobre todo falta comprobar, si Europa y el mundo entero va a silbar y dejar hacer a Putin, mientras se produce una masacre en el corazón de Europa, mirando para otro lado.

Victor Entrialgo