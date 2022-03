Rafael López Charques: «Creed en mí»

Nuestro indeseado “cum fraude” nos está enviando, desde hace tiempo, un mensaje subliminal, “creed en mí”. Hay que reconocerle el mérito por su persistencia, pues no se cansa de mandárnoslo a pesar de que si es un poco listo, se habrá dado cuenta de que conforme pasan los días, menos españoles creen en él, pero sin embargo sigue insistiendo.

Días atrás ha manifestado, en relación a una posible vuelta del Rey Emérito, que la sociedad española está escandalizada con tal posibilidad. No vamos a defender aquí al citado, pero el que hizo tal afirmación debe de tener en cuenta que también está escandalizada con sus actuaciones y por desgracia lo sigue aguantando.

Nuestro país está en una situación muy delicada, los precios de la luz, del gas y de los carburantes están disparados, al tiempo que los índices de desahucios, desigualdad, exclusión laboral y pobreza, baten records.

En medio de esta idílica realidad, “cum fraude” no ha tenido mejor idea que la de protagonizar un documental de cuatro capítulos sobre La Moncloa. La noticia nos ha cogido por sorpresa y no sabemos qué decir. Quizás su ego no le permita ser consciente de que lo tenemos muy visto, o es posible que quiera entrenar para convertirse en un galán de cine. Lo peor del caso es que ese lucimiento personal lo pagaremos todos los españoles.

En cualquier caso ya estamos acostumbrados y unos millones arriba o abajo no se notan. Total la inflación es la más alta en treinta y cinco años.

Incluso para ir mejorando su forma ha contratado por más de treinta mil euros, los servicios de una maquilladora durante este año. Claro que para disimular ha incluido a sus ministros entre los beneficiados. De todos modos eso es una miseria para quien no tiene que pagar luz, combustible, etc.

A los sindicatos les van a dar diecisiete millones de euros, un veintitrés por ciento más que el año pasado. Es lógico, hay que agradecer el hecho de que cuando en el gobierno anterior subió la luz un poco se cansaron de organizar manifestaciones callejeras, pero ahora que el precio es demencial, están callados como muertos.

No es de extrañar si tenemos en cuenta que según “cum fraude” la culpa de los espectaculares incrementos de precios en suministros básicos es de la guerra que acontece en Europa. ¿Creemos en él como nos pide? Echando la vista atrás, podemos constatar que la espiral alcista de precios se inició mucho antes de la citada guerra. No seremos tan listos como él, pero no tan tontos como debe creernos.

Para poder ir a la cabeza del mundo, y aprovechando que nos sobra el dinero, el ministerio de la Desigualdad, va a disponer en cuatro años de veinte mil trescientos diecinueve millones de euros para algo con un nombre muy rimbombante, a saber el “Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025” Dado que la jefa del citado ministerio nos dejó con la boca abierta, hace pocos días, al afirmar que la solución del conflicto en Ucrania pasa por una “diplomacia de precisión”, podemos esperarnos cualquier cosa del mencionado plan. Lo que si damos por seguro, aunque nos gustaría equivocarnos, es que muchos colegas, amigos y compinches, recibirán encargos para hacer estudios, muy bien pagados, a cargo del mismo, que no valdrán ni el papel en que se escriban.

Mientras tanto nuestro país está por debajo de la media de la Unión Europea en cuanto eficiencia del gasto público, estimando los expertos que se podría reducir el mismo en un catorce por cien, lo que supondría ahorrar sesenta mil millones de euros, sin menoscabo para el mismo.

Así pues, por mucho que nos mande el mensaje de “creed en mí”, sus actuaciones nos lo hacen imposible.