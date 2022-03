José Manuel García Albarrán: «Volando voy, volando vengo…»

Quizás recuerden, sobre todo los menos jóvenes, aquella ‘rumba flamenca’ que fue compuesta por Kiko Veneno en 1979 e interpretada y popularizada por ‘Camarón de la Isla’, quien la hizo llegar hasta la actualidad versionada por él mismo y también por un elenco de cantantes y grupos de actualidad (Los Chunguitos, Camela, Manu Chao, Los ‘Delinquentes’, Jorge Drexler, etc.) cuyo estribillo dice…

Volando voy

volando vengo (bis)

Por el camino

yo me entretengo (bis)

Pues bien estimados lectores, esta canción es la que me ha inspirado el título del presente artículo del que sin duda, sólo con ver la fotografía que lo encabeza, no tendrán dificultad para identificar al ‘personaje’ a quien me refiero ¿Verdad?

Efectivamente… ¡ese mismo!

El Presidente de su partido (PSOE) y de sus socios comunistas y republicanos (UP) porque, en la actualidad, no creo que se atreva a repetir eso que tanto le gusta…

Que es el ‘Presidente de todos los españoles’ o el ‘Presidente del Gobierno de España’.

Lo primero porque es mentira y lo segundo porque este ‘gobierno’ hace ya tiempo que se encamina a ser un ‘desgobierno total’.

Si fuese así atendería, además de sus caprichos y los de sus familiares, de sus amigos ‘enchufados’ y de sus socios y socias, a una gran parte del pueblo español que ya lo está pasando mal y lleva camino de pasarlo peor.

Pues nada el Presidente, como dice la rumba…Volando voy, volando vengo…

Eso sí, aprovechando que el combustible está barato’, se programa una gira por las principales capitales europeas con ‘el pretexto de consensuar el precio de luz y carburantes desligándolos del precio del gas’

Con esto cumple con dos condiciones que pregona:

Su gran preocupación por ‘el medio ambiente’ (SU avión Falcon 900B contamina como 100 vehículos a motor)

Su gran preocupación por el ahorro energético y reducción del gasto (SU avión Falcon 900B y el Airbus A310, con el aumento de precio de los combustibles pueden gastar entre 7.000 a 9.000 euros por hora de vuelo)

¡A la vuelta hablamos de los resultados de sus gestiones mister President!

Mientras tanto deja en España un ‘tinglado’ de enormes proporciones con los transportistas, los ganaderos, los pescadores, los autónomos y con el sector agrario que el domingo se manifestaron pacíficamente por las calles de Madrid (100.000 según la Delegación del Gobierno y más de 300.000, según otras fuentes) llegados de todas las CC.AA y pidiendo a gritos una bajada urgente de los precios de los combustibles y de la luz por ser inviable seguir trabajando ‘a pérdidas’, pero todo ello sin proceder a ‘quemar las calles’ como suelen hacer los ‘pacíficos’ chicos de la ultra izquierda y sus ‘amigos’ de la ‘idílica república’.

Ante ‘tanta violencia’ Sánchez decide movilizar a más de 24.000 agentes entre la G.C. y el CNP, para hacer frente a unos cuantos miles de transportistas entre empresarios, asalariados y autónomos a los que sus ‘ministros/as voceros/as’ ya les han calificado de ‘peligrosos ultraderechistas’ para desviar la atención y minusvalorar esta huelga que no está apoyada por sus sindicatos -esquiroles subvencionados- que tienen la desfachatez de tildarla de ‘paro patronal’.

Con una gran prepotencia, que raya con la chulería, Sánchez no solo no quiere hablar de bajar el precio gasoil si no que, con la que está liada, se permite el lujo de retrasar hasta últimos de mes la posible bajada, todo ello cuando varios países europeos ya hace días que bajaron los impuestos con los que van grabados para abaratar el precio del litro.

¿Y no será porque Hacienda está ingresando 250 millones de euros más al mes por la subida de los carburantes?

Por cada depósito que llena un ciudadano, la Agencia Tributaria se embolsa de 40 a 50 euros de impuestos y usted y sus ministras nos quieren engañar haciéndonos creer que dependemos de Europa para bajar los precios en España.

¡Ya está bien de tomarnos por tontos!

Usted siga yendo y viniendo ‘volando’ que algún día cuando aterrice, si esto sigue así, puede encontrarse un ‘Okupa en la Moncloa’ y dejará de ser para siempre ese ‘Presidente narcisista’ de altos vuelos.

Pero como siempre hace o dice algo para superarse a sí mismo, la guinda del pastel más reciente ha sido lo que se puede calificar como la más grave ‘Traición Histórica’ que haya cometido ningún Presidente de la Democracia.

En contra de lo firmado en su propio Programa Electoral del 2019, sin ningún consenso con los demás partidos políticos de la oposición, ni con sus propios socios del gobierno de coalición y en contra de la Resolución de Naciones Unidas, hace público un acuerdo con el Monarca Alauita -Mohamed VI-

mediante el que cambia la ‘postura histórica’ mantenida por el Estado español con respecto al libre derecho de Autodeterminación del pueblo Saharaui.

¿Como puede tomar una decisión de tanta trascendencia en política exterior sin ningún consenso ni consulta previa?

¿Que hay detrás de ésta traición al pueblo saharaui?

¿Porqué justo al día siguiente del ‘pacto’ la prensa marroquí se mofa de España y la representa como un toro desmochado y herido?

Una vez más Sr. Sánchez, no solo ha traicionado al pueblo saharaui sino que nos ha traicionado a todos los españoles y somos el hazme reír para unos y los traidores para otros.

Su ministro de la Presidencia -Bolaños- tratando de explicar lo inexplicable nos hace creer que ‘esto es lo mejor para restablecer las relaciones con Marruecos’, callando el posible chantaje al que hemos sido sometidos a cambio de ‘inconfesables condiciones’ o ‘pactos secretos’ en materia de inmigración y de ‘respeto’ a una Soberanía que ya estaba afianzada por derecho, la de Ceuta y Melilla.

En fin, la historia pone a cada uno en su sitio y sin duda, este ‘personaje’ que accedió a la Presidencia del gobierno de España de forma tramposa -mintiendo- y tras un tortuoso trayecto, tendrá su sitio en la historia.

Existe un dicho que nos afecta a todos los ciudadanos:

Si alguien te traiciona una vez es culpa suya, pero si te traiciona dos veces entonces la culpa es tuya.

Y finalizo con una frase de W. Shakespeare sobre la traición:

“Hay puñales en las sonrisas de los hombres; cuanto más cercanos son, más sangrientos”

¡Paz en Ucrania!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado