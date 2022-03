Manuel del Rosal: «¡Fascistas! …Según el gobierno»

Definición de fascista RAE: 1. Perteneciente o relativo al fascismo. 2, Partidario del fascismo. 3. Excesivamente autoritario

Definición de fascista según el gobierno: Toda persona o colectivo que no le baila el agua a Pedro Sánchez.

Los últimos en ser acusados de fascistas según la definición gubernamental social comunista, han sido los transportistas. Esos trabajadores del transporte que llevan meses sobreviviendo, soportando todos los desprecios de este gobierno, perdiendo ingresos y aumentando gastos; que son padres y madres de familia con hipotecas que no esperan mientras ellos tienen que esperar que este gobierno se acuerde de ellos. Que han visto aumentar sus gastos exponencialmente, que tienen que aguantar lo que no está escrito para no lanzarse sobre esa cáfila de ministros que los acusa y criminaliza de hacerle el juego a Putin y de ser de la ultraderecha; estos trabajadores se han echado a la calle ante la mirada hipócrita de los señores de CCOO y UGT que están callados como putas porque sus bocas han sido cerradas por los billetes que Sánchez les ha metido en ellas. Estos honrados trabajadores del transporte acaban de ingresar en la nómina de los fascistas según los parámetros de este gobierno, que no son otros que “todo el que no comulgue con las ruedas de molino de Sánchez, es fascista”

En España, según el concepto de fascista del gobierno, la mayoría de los ciudadanos lo somos: las amas de casa, las cajeras de supermercado, los maestros, los médicos, las enfermeras, los conductores de autobuses, los albañiles, los campesinos, los electricistas, los taxistas, los jubilados, los pescadores, los militares, los miembros de las fuerzas de seguridad, los intelectuales, los periodistas, los fontaneros, los repartidores de paquetería, los camareros y así hasta completar una larga lista de todos los ciudadanos que no creemos en este gobierno. Sin embargo, los fascistas son ellos.

Los social comunistas; desde el presidente hasta el concejal de más pequeño pueblo de España que comulgan con las doctrinas comunistas socialistas asumidas por Sánchez y sus servidores han implantado una doctrina única, un pensamiento único que establece que todo el que no esté de acuerdo con sus maneras absolutistas, autoritarias, estalinistas que han establecido una nueva forma de gobernar desde el autoritarismo fascista de nuevo cuño y revestido del oropel de “progresismo”, pertenece al fascismo.

Y si alguien cree que por no ser ahora señalado como fascista no lo va a ser nunca, está totalmente equivocado mientras nos gobierne Sánchez y sus cómplices. Como dice muy bien Martin Niemöller en su poema arriba en imagen, nadie está libre de ser tachado de fascista por este gobierno, basta para ello que en un momento determinado la acción o las palabras de ese alguien descubra sus soterradas intenciones o, simplemente, les moleste.

Manuel del Rosal