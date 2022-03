Manuel del Rosal: «Sánchez: Ansia de poder o sumisión…o ¿ambas cosas?»

“La ambición de poder es una mala hierba que solo crece en el solar abandonado de una mente vacía”. Ayn Rand, filósofa y escritora estadounidense de origen ruso

“La sumisión y la tolerancia no es el camino moral, pero si con frecuencia el más cómodo”. Martin Luther King

He de confesar que la imagen de ambición de poder que tengo de Pedro Sánchez se va entremezclando con la de sumisión. Hasta tal punto ambas imágenes se solapan que ya me es difícil distinguir si Pedro es una mente entregada al poder o una mente entregada a la sumisión…para alcanzar el poder.

El oscuro giro copernicano de Sánchez rompiendo la posición de España con respecto al Sahara esparce un olor a sumisión a Marruecos para así evitar que Mohamed VI se cabree de nuevo y envíe una nueva remesa de marroquíes a las costas y a las alambradas, cosa que no le conviene a Sánchez en los momentos que corren, y de sumisión a Estados Unidos que ha hecho del reino alauita, socio preferente. No es el primer efluvio de sumisión, de postura genuflexa de Pedro. Ya han sido varias las ocasiones en las que ha agachado la cerviz y ha pasado las horcas caudinas para contentar a sus socios de gobierno y, de ese modo sumiso, mantenerse en el poder.

Yo me pregunto si fue antes la sumisión o el ansia de poder. Puede que la sumisión fuera antes en aquel acuerdo para presentar la moción de censura a Rajoy. Y me pregunto también si gobernar bajo el yugo de los que te exigen cumplir las concesiones que firmaste para hacerlo, es gobernar; si presidir el consejo de ministros bajo el yugo de quienes le obligan a ser sumiso a sus intereses, es poseer el poder. Pero puede que para Sánchez prime sobre todo el postureo, la fachenda, la imagen para sí satisfacer su ego. Todo esto de sumisión y poder de un personaje como él no tendría mayor importancia si no fuera porque el solapamiento entre ambos para satisfacer sus sueños narcisistas no estuviera llevando a España y a los españoles a una situación socio económica indeseable. En el caso concreto de la sumisión a Mohamed VI que ha cabreado a Argelia, esta podría afectar al suministro de gas, y estamos como para que además de caro el gas que llegue a España no sea suficiente.

GIGO (Garbage in, garbage out) que traducido al español dice: “basura entra, basura sale” es un concepto informático que viene a decir que, si los datos o preguntas que introduces en el sistema son erróneos, los resultados y las respuestas serán malos. Los españoles venimos practicando GIGO desde hace años. Cada vez que vamos a las urnas los datos que introducimos en ellas son malos y, como no puede ser de otra forma, los resultados que salen de la votación son malos. Y no aprendemos, al contrario, cada cuatro años vamos a peor con el agravante de que, cuanto peor es el momento, peor es el gobierno que elegimos.

Manuel del Rosal