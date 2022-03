Victor Entrialgo De Castro: «Mi cuñao y los ucranianos»

Hay una invasión en Europa y mientras los ucranianos huyen de las bombas tiene que recogerlos mi cuñao con su furgoneta.

En lugar de que los gobiernos fleten desde el tercer dia ¡aviones! joder ¡aviones! para sacar a los refugiados ucranianos, los gobiernos dejan en medio de aquel caos que se organizen los particulares y los voluntarios con sus microbuses, sus caravanas y su Seat Toledo. Eso es Europa. Alli no aparece nadie del gobierno nadie más que mi cuñao.

¿Donde está la logística, las infraestructuras, las ayudas a la familias que los gobiernos tienen que tener previstas de antes o desarrollar inmediatamente ante sucesos, si no iguales, semejantes? Pues no están. Ni se les espera.

¿Y saben por qué el gobierno de España no dice nada de todo lo que no hace, tampoco en esta materia? Pues porque no hace nada. Se limita a subvencionar millonariamente a Organizaciones no gubernamentales ONG, -sin dar a los ciudadanos explicación alguna,- que luego sostienen al gobierno junto a sindicatos y televisiones,- como forma de clientelismo político

mientras se pelean por la tarta de las subvenciones, dejando de lado a otras instituciones civiles y religiosas, a las que ignoran, dentro de su política sectaria. Subvenciones, en lugar de rebajas de impuestos, para que el contribuyente lo pague todo. Lo mismo la guerra de Ucrania que la huelga del transporte.

Despues, estas organizaciones siguen pidiendo a traves de los informativos de televisión sin especificar el coste de la ayuda, más que en una letra pequeña que pasan rápidamente para que no se vea. Y la contribución pequeña que haría muchos pocos, lo quieren convertir ellos en afiliación y asociados de por vida, cuando el español no quiere ser socio de por vida, de nada.

¿Es esto presentable, moral y deseable? Pues sin la explicación del Gobierno, no. Como el Sáhara o la huelga del transporte, la agricultura, la ganadería….Con toda la oposición y todos estos sectores, entre otros, en contra: ¿Quien sostiene entonces a este patético gobierno?

Pues las subvenciones.

La respuesta ya la ha dado el gobierno en una de esas expresiones sanchistas para no decir ni hacer nada, «la cogobernanza». La cogobernanza de Sanchez viene a ser «el ahi te dejo» o » ahí os quedáis» de toda la vida, dedicado a las comunidades autónomas o a los ciudadanos, mientras ellos aún no han dicho uns palabra a las comunidades sobre la acogida de los ucranianos.

¿Y quieren saben por qué? Porque los españoles no pagan impuestos para que resuelvan este tipo de cosas del acogimiento de familias que huyen del infierno. Ni para destinarlo a los transportistas,- primero de extrema derecha y ahora agitadores, -según esta Ministra impresentable que sabe Dios quien las puso ahí.

Los pagamos para que el gobierno conceda 20.000 millones para chuminadas al ministerio-chalet de Galapagar que debería convertirse en un zoo cuando caiga la ministra.

Por eso, con tanto como queda por organizar respecto a cuatro milones de refugiados que van ya, sigo preguntándome:

¿Quién trae a los ucranianos? Porque el caso es que la infraestructura, la logística y las ayudas, la gasolina, los bocadillos y la pensión las ha puesto hasta ahora, mi cuñao, sin que el Gobierno explique nada, mientras las ONG subvencionadas para sostener al gobierno sigue llamando por teléfono a mi casa en horas intempestivas.

Europa sigue invadida y los gobiernos siguen dejando la cosa, en manos de mi cuñao.

Victor Entrialgo de Castro