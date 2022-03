El negro augurio de Girauta sobre Ceuta y Melilla tras la jugada de Sánchez con el Sáhara

Teme, y con razón, por el futuro de las dos ciudades autónomas españolas.

Juan Carlos Girauta se muestra pesimista ante el futuro que se les avecina a Ceuta y Melilla después del golpe de timón de Pedro Sánchez respecto a la posición de España con la cuestión del Sáhara Occidental.

El columnista de ABC compara la preparación de la rendición del Gobierno socialcomunista al chantaje de Marruecos con la elaboración de las salchichas, un proceso que a muchos consumidores de ese producto no les gustaría conocer:

Hay razones para ocultar al público el proceso de elaboración de las salchichas y de los volantazos diplomáticos. El estómago social no es ajeno a los tabúes culturales. Nadie habría ingerido el ‘bratwurst’ albareño-marroquí de haber sabido cuánta dignidad torturada entrañaba, cuánto humillación. Cómo degrada el ajustarse a las expresiones literales exigidas por el jefe alauita. Sánchez tuvo que besar el suelo y, a continuación, fue avergonzado con la exhibición de la carta-salchicha, que aún no había sido embutida con una corrección de estilo.

Girauta asegura que dan ganar de echar hasta la última papilla después de ver cómo se gestó el famoso trágala:

Al expolítico de Ciudadanos le preocupan dos cuestiones esenciales.

Por un lado, la inconsciencia del propio Sánchez:

Me preocupa un poco la salud profesional de los colegas que ingirieron el ‘bratswurt’ a ciegas y de entrada. La sola idea de que Sánchez hubiera ejecutado una jugada maestra de ajedrez geoestratégico a la altura de un Sun Tzu cruzado con un Bobby Fisher debió encenderles alguna luz roja. Sin embargo, la mínima cautela para ir por la vida informando u opinando no les funcionó. España iba a convertirse, gracias a una carta, en la gran plataforma logística del gas en Europa. Si hubieran escalado algo menos no se habrían partido la crisma en la caída.