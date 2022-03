Garbiñe Muguruza y defensa del juego, competencia y cooperación limpios en el deporte y demás campos sociales, en las instancias de encarnación y socialización

Creo que es fundamental, individual y socialmente, defender, tomar justas y rigurosas medidas para propugnar, llevar a cabo, aplicar, como es debido, con honradez, humildad (sabiendo siempre aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la justa búsqueda del bien, del mejor desarrollo deontológico, honrado, democrático, constitucional, legal, integrador, profundamente humano, responsable, competente, riguroso, eficiente, creativo, etc.; en la búsqueda de la verdad justa y responsable, etc.) y el máximo rigor; defender, aplicar, promover, etc. el juego competencia y cooperación limpios, en el deporte y demás campos sociales, en las instancias de encarnación y socialización, por todas las partes intervinientes, no solo por los que practican los deportes, especialmente los profesionales pero también los que no son profesionales, los que los enseñan, juzgan, los que los crean, organizan, promueven, legislan, controlan, difunden, etc., sino también por los espectadores de los mismos, individuales y colectivos, y que, como venimos viendo a lo largo del tiempo, llegan, están llegando a promover actos, acciones de gran violencia material, inmaterial, etc., que, dentro y fuera de los recintos deportivos, vienen causando, drogados o no, numerosas muertes, heridos, por el efecto “hooligans” (aficionados, seguidores violentos), jauría, etc. de máxima e inadmisible violencia y que, para colmo, en algunos casos, las muy graves acciones violentas, se graban para dar cuenta de la misma, de esta muy condenable violencia en las redes sociales, etc.

Este efecto hooligans, jauría, violencia de grupo, manada, etc., de un tiempo para acá, se viene dando, llevando a cabo por jóvenes, también, por menores, incluso, por chicas y que no necesitan del futbol, del deporte para ello, sino que esta inadmisible violencia de banda, grupo, cuadrilla, pandilla, manada, jauría, etc., se convierte en una imagen de marca, definición, afirmación, representación, socialización, modo de actuación, diversión, imposición… Es lo que se viene denominando como “bandas urbanas”, “bandas juveniles”, etc., diferentes bandas violentas en las que se encarnan y socializan jóvenes, menores, en lo que encuentran una nueva familia, sentido, significado, acción, relato, simbología, iconografía, formas de presentación, representación, afirmación, imposición… en sociedad. En algunos países, se han convertido en un verdadero y grave, muy grave problema de seguridad, orden público… y que, de alguna manera, convierte a dichos países en Estados fallidos, regiones, zonas, diversos espacios sociales fallidos, al ser estos, completamente, incapaces de hacerle frente como es debido a dicha e inadmisible violencia; al ser incapaces de garantizar, con la debida justicia, fuerzas de orden publico, etc., la necesaria seguridad con las justas y debidas garantías.

De un tiempo para acá, incluso, se vienen dando casos de violencia en el fútbol infantil y donde los principales protagonistas son los padres, familiares de los jugadores niños, menores. También, en España, se vienen dando bastantes casos de violencia, agresiones en los hospitales por parte de pacientes, sus familiares, etc.

El consumo de drogas y otros juegos sucios, peligrosos, vienen interviniendo, teniendo lugar, no solo en el caso de los espectadores, sino también en el caso de los jugadores, entrenadores, directivos, de todo lo que tiene que ver con conseguir buenos resultados, grandes éxitos, grandes títulos, grandes medallas, etc.. y, para lo cual, algunos, a muy diferentes niveles, profesionales y no profesionales, etc., para ganar, no perder, conseguir grandes títulos para la nación, región, autonomía, provincias, pueblo, Estado, para uno mismo, el equipo, lo suyos, etc., etc., etc., se valen absolutamente de todo, incluido lo peor y con tal de ganar, no perder, sacar tajada, quedar bien, no decepcionar, estar a la altura, sacar fuerzas de donde no las hay, figurar, deslumbrar, impresionar, arrasar…: “Andemos yo y los míos, los nuestros, bien instalados y presentes, con grandes triunfos, bien colocados, con grandes éxitos, muy calientes…, y que le den por saco a los buenos principios, a las buenas acciones y al resto de la gente: A Ganar, Gozar, IMPONERSE… como sea, por lo legal o por lo criminal…”.

Venimos viendo como grandes figuras mundiales del deporte se retiran al no aguantar la presión social…También se verifica que, por los excesos cometidos en la práctica continua y muy exigente de algunos deportes, los deportistas que los practican tienen una esperanza de vida menor, caen enfermos, incluso a edades infantiles, para mantener el peso, etc., etc. Lo que, también, sucede con la imposición social de determinados modelos sociales y que es mas grave en el caso de las niñas, menores…

En el torneo de California (Estados Unidos) de tenis, “Masters de Indian Wells” (marzo 2022), un aficionado, después de que la gran tenista española-venezolana, Garbiñe Muguruza, perdiese frente a la norteamericana Alison Riske, le dijo en la red social: “Estoy cansado de verte perder, despierta Muguruza”. A lo que Garbiñe Muguruza, que mantiene un contacto activo, en las redes sociales, con sus aficionados, le respondió con gran elegancia y saber estar: “Permite que te diga, pero ganar partidos es muy difícil y si trabajas duro, valdrá la pena y llegará en algún momento. Así que, tenemos que tener paciencia y seguir trabajando”.

Creo que al perderse, ponerse muy gravemente en cuestión la autoridad honrada y responsable, la muy necesaria disciplina, el honrado, justo, buen y muy necesario trabajo riguroso y enriquecedor, el saber estar, decir, no decir, ser, hacer, presentarse, representarse, comportarse…, de forma honrada, justa, etc., en la socialización primaria, en la familia, y en la socialización secundaria, en la escuela, los centros educativos, el deporte, etc., se ha convertido al niño, menor, joven… en alguien que no sabe lo que es y debe ser la libertad, el comportamiento honrados, justos y necesariamente responsables y que, por tanto, algunos, individual y socialmente, llevados por los sentidos primarios, no formados, no socializados justa, honrada, responsable y convenientemente, de forma muy bien medida, pueden, entre otras muchas cosas, creer que pueden hacer lo que les dé la gana, lo que les apetezca, como y cuando le dé la gana, individual y socialmente. De ahí, entre otras cosas, que se vengan disparando las agresiones, incluso, muy violentas y hasta mortales, por parte de menores, jóvenes, contra sus padres, maestros, contra los que les llaman la atención por su mal, muy mal comportamiento, etc.

Efectivamente, creo que en el campo deportivo y en otros campos sociales, en los campos de la socialización primaria y secundaria, para conseguir justos, buenos, muy buenos resultados, hay que saber comportarse, trabajar deontológica, honrada, responsable y muy rigurosamente, no tirar la toalla, tener capacidad de superación y ser humildes, es decir, hay que saber aprender, con honradez, humildad y mucho rigor, de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos; saber actuar individual y socialmente por y para la libertad honrada, justa y responsable, el buen, justo, muy necesario y realizador trabajo, etc., para hacer posible, luchar debidamente por el mejor desarrollo deontológico, honrado, democrático, constitucional, legal, integrador, profundamente humano, responsable, riguroso, critico positivo fundado, eficiente, creativo, etc., por y para la verdad justa y responsable, la dignidad individual y social, el bien…

