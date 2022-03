Manuel del Rosal: «Diógenes buscando la honestidad»

Diógenes fue un filósofo griego perteneciente a la escuela cínica que hizo de la pobreza una virtud, fundamentalmente porque esa pobreza le hacía completamente libre al no tenerle atado a nada terrenal. Vivía en una tinaja y acostumbraba a caminar por las calles con una lámpara encendida diciendo que buscaba un hombre honesto.

Si Diógenes se reencarnara y apareciera en esta España que nos ha tocado vivir, caminaría por las calles de todas las ciudades buscando, no un hombre honesto, sino un político honesto, un periodista honesto y un sindicalista también honesto. Diógenes no encontraría ni uno solo por más que caminara por todas las calles de todas las ciudades con la linterna o lámpara alumbrando.

Los nuevos políticos de esta nueva política son de todo menos honestos; son los más deshonestos que registran los anales, no ya de esta mal llamad democracia, sino de los últimos 500 años de la historia de España. Los sindicatos están formados por hombres y mujeres deshonestos que se aprovechan de las necesidades laborales de los ciudadanos a los que dicen defender, haciéndoles creer que les defienden. Diógenes dirigiría su lámpara hacia el mundo del periodismo y, al igual que en la política y en el sindicalismo, no encontraría ningún hombre honesto. Diógenes orientaría el rayo de luz de su linterna hacía todos ellos y su reverberación le devolvería solo oscuridad, porque no hay ni un ápice de luz en la política, el sindicalismo y el periodismo; nada está revestido de la luz de la honestidad, de la verdad. Diógenes comprobaría con asombro como todos y cada uno de estos colectivos son refractarios a la luz de la honestidad. Diógenes, ante tanta oscuridad en la búsqueda de la honestidad de quienes nos gobiernan y nos informan, apagaría su linterna y se haría esta pregunta: ¿Qué les ha sucedido a los ciudadanos de este país llamado España? ¿Qué enfermedad ha intoxicado sus mentes para que haya huido de ellas el raciocinio? ¿Qué tóxico mental les ha intoxicado que no les permite ver la mentira que destilan todos ellos, su manipulación y su falta de honestidad?

La oscuridad lo envuelve todo en esta España del siglo XXI, porque los ciudadanos hemos elegido la oscuridad en vez de la luz, la mentira en vez de la verdad, lo deshonesto en vez de lo honesto, la indignidad en vez de la dignidad.

Diógenes, frustrado en su intento, apagaría su lámpara y volvería a su tinaja preguntándose cuando el hombre se deshará de sus taras morales.

MAROGA