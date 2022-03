Pablo Delgado Escolar: «¿Te importa la vida?»

Hemos celebrado en estos días la Jornada por la Vida, a la que no se suman todos los ciudadanos, especialmente no lo hacen una gran parte de los políticos, pues puede que en esa profesión les exijan el desprecio a los demás y lo cumplen a “rajatabla”.

Para eliminar seres humanos utilizan esa estúpida excusa de llamar “interrupción voluntaria del embarazo” a lo que es simple y llanamente matar a un niño en el vientre de su madre, o eutanasia a deshacerse de los mayores que ya no son productivos ni rentables. ¡Que conciencia más sucia la de los que justifican estos asesinatos! y sobre todo la de los que legislan para que se pueda <<matar>> sin problemas.

Tal como reza el lema de la jornada de este año «Acoger y cuidar la vida, don de Dios», para todo el que respeta a los demás, que respeta el primero de los derechos humanos, que busca la paz en el mundo, prima el aprecio a los seres humanos por encima de cualquier otro objetivo o deseo, especialmente en los momentos más vulnerables y no busca pretextos para justificar asesinatos.

En estos días hablamos mucho del asesino Putin, que desprecia de forma repugnante la vida de las personas y merece toda nuestra repulsa; pero no solo se mata con bombas o fusiles, también se mata con una inyección o un bisturí. Y no solo es asesino el que lanza la bomba; lo es más el que le ordena lanzarla. Igualmente no es asesino solo el que pone la inyección letal; lo es más el que le ordena poner esa inyección y el que permite o legaliza ese asesinato.

Escuchemos al Papa Francisco “No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana”. O a Gandhi:

“Me parece tan claro como el día que el aborto es un crimen.”

Pablo D. Escolar