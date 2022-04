Ussía teme un dramático giro judicial en el caso de la menor abusada por el exmarido de Mónica Oltra

Conoce a la perfección el paño judicial que se estila en España.

Alfonso Ussía, como muchísimos españoles, siguen al detalle el caso de los abusos a menores tuteladas en la Comunidad Valenciana y las contorsiones de la vicepresidenta de la región, Mónica Oltra, para eludir sus responsabilidades.

El columnista de El Debate escribe este 3 de abril de 2022 sobre este hecho y el papelón de la vicepresidenta valenciana tratando de poner todos los obstáculos posibles a la investigación de los hechos.

A Ussía no le extraña esa actitud viendo como es, en su vida cotidiana, la líder de Compromís:

Creo que al afirmar que Mónica Oltra no me gusta absolutamente nada, ni como política, ni como persona ni como mujer, no tropiezo en la anticonstitucionalidad. Como política me parece cínica, cobarde y nefasta; como persona, nefasta, cobarde y cínica; y como mujer, muy ordinaria.