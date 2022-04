España democracia defectuosa, el grave problema de la corrupción, etc.

España, bajo el gobierno de PSOE/Partido Socialista Obrero Español Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, ha sido clasificada, febrero 2022, por el prestigioso semanario inglés “The Economist”, para el año 2021, como “democracia defectuosa”, debido al ataque a la justa y necesaria independencia judicial y que el PSOE Sanchez, Zapatero, etc. Cum Fraude no quieren defender, como le viene proponiendo el PP, la Union Europea y como es debido, justo y necesario para que España, la nación española, sea una democracia con las mejores garantías en el campo de la justicia; no quieren defender, como es debido y justo, una democracia representativa con justicia, seguridad, garantías, los muy necesarios controles democráticos justos, muy bien medidos; España ha sido clasificada como “Democracia defectuosa” debido, también, a la corrupción, al proceso golpista, ilegal, separatista catalán y al fragmentarismo parlamentario.

España, antes figuraba entre las “democracia plenas” según el “Índice de Calidad Democrática” que viene publicando este prestigioso semanal, “The Economist”, de gran repercusión internacional.



El “Índice de Calidad Democrática” para el año 2021, publicado por “The Economist”, en febrero 2022, está presidido por las naciones de Noruega, Finlandia, Suecia, Islandia y Dinamarca.



El “Economist Intelligence Unit”, la “Unidad de Inteligencia de The Economist” recoge, en el informe publicado por este semanario para el año 2021, la valoración de la calidad democrática de 165 naciones y dos territorios. Para elaborar el ranking, la clasificación, el “Índice de Calidad Democrática”, “The Economist” tiene en cuenta los procesos electorales y la pluralidad de candidaturas, el funcionamiento del Ejecutivo, la participación ciudadana, las libertades civiles, la cultura política, la independencia judicial, la existencia de juego, competencia y cooperación limpios, la lucha contra la corrupción, la justa división de poderes y existencia de justos medios democráticos, de contrapoderes democráticos, con justicia, seguridad y garantías justas, etc. Y, a partir de ahí, establece el posicionamiento de un Estado, de una nación como “democracia plena”, “defectuosa”, “régimen híbrido” y “régimen autoritario”.

En España, viene teniendo lugar una gran difusión del caso del contrato que viene permitiendo la pandemia del coronavirus, que ha concedido la Comunidad Autónoma de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular (PP), para comprar mascarillas por un importe de 1,5 millones de euros; contrato que ha beneficiado al hermano de Isabel Díaz Ayuso con 286.000 euros, otros dicen que con 55.000 euros. El presidente del PP, Pablo Casado, le pidió explicaciones a Isabel Díaz Ayuso por estas concesiones a su hermano. El Gobierno de PSOE Sanchez, etc. Cum Fraude y sus socios extremistas socialistas-comunistas, izquierdistas, separatistas, tajadistas, etc. vienen denunciando como muy grave corrupción la concesión de esta compra de mascarillas del Gobierno autónomo madrileño presidido por Isabel Díaz Ayuso y que ha beneficiado a su hermano.

“El contrato” (con la Autonomía de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso relativo a 55.850 euros) “se hizo con total y absoluto respeto a la normativa de contratación de emergencia, ha pasado todos los controles previos y posteriores, internos de la Comunidad y externos”, según declaró Javier Fernández-Lasquetty, titular de Economía, Hacienda y Empleo de la Autonomía de Madrid, durante una rueda de prensa. “Es un contrato irreprochable”, ha seguido. “El interventor fiscalizó el contrato antes del pago”, ha subrayado. “El contrato se subió al portal de contratación el 10 de junio de 2020″, ha añadido, recordando que el anteproyecto de fiscalización de los contratos de emergencia de la “Camara de Cuentas de la Comunidad de Madrid”, estudió concretamente este contrato dentro de una selección aleatoria y no encontró tachas alguna.

Sin embargo, el Gobierno de PSOE Sanchez, etc. Cum Fraude, en el caso de la pandemia del coronavirus y entre otras cosas, ha adjudicado contratos por valor de cientos y cientos de millones de euros y que, públicamente, han sido puestos muy gravemente en cuestión por la politiquería, partidismo, clientelismo, tajadismo, etc. de los mismos.

Al mismo tiempo, el PP viene denunciando a la vicepresidente primera del Gobierno PSOE Sanchez, etc. Cum Fraude y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, por conceder importantes ventajas a la empresa de su marido. En este sentido, ha planteado una batería de preguntas en el Congreso de Diputados en las que también pregunta si hay mas miembros del Gobierno de España que están haciendo negocios a cuenta de los fondos europeos para luchar contra la pandemia del coronavirus. Hay otros casos de posible corrupción del PSOE Sanchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, algunos juzgados y condenados como en Vigo (Galicia), que afectan muy gravemente al PSOE Sanchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, a importantes dirigentes, responsables del mismo en diversos puntos de España como el Presidente Sánchez y su familia, el presidente de la autonomía valenciana Ximo Puig, etc., etc., etc.

Todos estos casos, bastantes de posible corrupción del PSOE, y otros que podríamos añadir, incluidos los casos de corrupción ya juzgados y condenados como en Galicia, etc., están teniendo mucha menos difusión, repercusión pública que las denuncias contra la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Diaz Ayuso.

Recordemos que el muy grave caso de corrupción de los ERE/Expedientes de Regulación de Empleo del PSOE y los sindicatos CC.OO/Comisiones Obreras y UGT/Unión General de Trabajadores (a su vez, UGT fue encausada por el denominado “Caso UGT de Andalucía” por la malversación de 41,7 millones de euros para financiarse ilegalmente); caso de corrupción de los ERE que supuso la cifra del orden de 680 millones de euros directos (uno de los mayores casos de corrupción de Occidente, la Union Europa y a los que podríamos añadir otros muchos casos de corrupción del PSOE y que han dado lugar a la publicación de varios libros sobre la corrupción del PSOE), ha tenido mucha menos difusión que el caso Gurtel de corrupción del PP de unos 30 millones de euros.

A España se le han adjudicado, por la Union Europa, 140.000 millones de euros (70.000 millones a fondo perdido y otros 70.000 millones con interés preferente) para luchar contra las consecuencias de la pandemia del coronavirus. El PP/Partido Popular viene denunciando públicamente en España y en la Union Europa, la administración partidista de estos fondos por parte del gobierno PSOE Sanchez, etc. Cum Fraude.

La corrupción viene siendo, desde hace tiempo, un grave problema estructural en España, en la nación española y no solo en el caso del PSOE y PP, sino también de otras fuerzas mayoritarias como las nacionalistas catalanas, vascas, etc., como los sindicatos mayoritarios, etc.

Pero, ¡Ojo, Mucho Ojo!, la corrupción estructural afecta, también, a la ciudadanía española, individual, familiar, grupal, social, colectivamente, en todas las partes de España, dentro y fuera de España, etc. Por ello, no se entiende, no es admisible que el Gobierno PSOE Sanchez, etc. Cum Fraude, entre otras cosas, se venga oponiendo a que haya una justicia mucho mas deontológica, honrada, independiente, eficiente, pero, también, una Administración, educación, universidad, cultura, medios públicos de comunicación, Centro de Investigaciones Sociólogicas/CIS y otros servicios, instancias, redes, medios públicos, etc., que deben dejar de depender de la politiquería, partidismo, sindicalerismo, corporativismo, sectarismo, clientelismo, amiguísimo, comisionismo, tajadismos, tráficos de influencias varios, etc., y deben ser deontológicos, honrados, muy rigurosos, competentes, eficientes, etc., cumplir con lo establecido en la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978, la Declaración Universal de Derechos y Deberes Humanos y otras leyes, otros tratados, acuerdos nacionales, internacionales democráticos, de España, la nación española; deben cumplir con lo establecido para luchar contra la corrupción, el juego sucio y para defender, justa, democrática, activa y firmemente, un juego, competencia y cooperación limpios, una democracia representativa de juego, competencia y cooperación limpios y a todos los niveles, mucho mas competente, eficiente, etc. Al no hacerlo, y entre otras cosas, España, la gran nación española, tiene, en Occidente, la Union Europea, etc., en relación con las naciones democráticas mas desarrolladas y avanzadas de las que forma parte; España tiene mucho mas paro (general, juvenil, de la mujer, de mas de 40, 50 años), precariedad, corrupción, juego sucio, economía sumergida, nepotismo-familiarismo, clientelismo, amiguismo, comisionismo, tajadismo, tráfico de influencias, malgasto público, etc.; tiene menos productividad, competitividad, etc.

Precisamente por ello, “The Economist”, y entre otras cosas, ha considerado a España, bajo el gobierno de PSOE Sanchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, una “democracia defectuosa”. Lo que es necesario cambiar y cuanto antes para que España, la gran nación española, sea una “democracia plena” y pase a ocupar las mejores posiciones en este sentido, dentro del internacional “Índice de Calidad Democrática”. En esta clasificación, para el año 2021 y que se puede ver en Internet, hay: 21 países (o territorios) considerados como “Democracias plenas”; 53 como “Democracias defectuosas”; 34 como “Regímenes híbridos”; y 59 como “Regímenes autoritarios”.

Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología, 40 años de profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; 4 de abril 2022, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben…