Manuel del Rosal: «La bofetada de Will Smith»

“Fue la bofetada de Sara, que ni sobró mano, ni faltó cara”

Entre los eventos que rodean al cine están las entregas de los premios Oscar. Normalmente el presentador – parece que por obligación – hace variadas gracietas sin gracia. No tendrían importancia si de vez en cuando esa ansia por destacar hace que alguna de ellas sea ofensiva. Cuando es así y en la mayoría de los casos el aludido o aludida responde con lo “políticamente correcto” aunque por dentro esté a rabiar. Will Smith no es políticamente correcto, es un hombre y un esposo correcto con él mismo y con su esposa, no con la doctrina que establece como ha de ser el comportamiento de quien ve cómo ofenden a su esposa.

El presentador tenía pinta de gilipollas, pinta que confirmó nada más empezar a hablar. Haciendo gala de lo que hoy se considera gracia, ofendió públicamente a la esposa de Will en la certeza de que sería aplaudido y que Will y su esposa no se sentirían ofendidos tal y como dictan las leyes de lo “políticamente correcto”. Cometió un error. Will es un hombre, no un ejemplar masculino más de lo que “debe ser” un hombre según la doctrina oficial. Y, claro, empujado por la natural indignación del hombre que ve como ofenden a su esposa y por la testosterona que distingue al macho de la hembra y de la que cada día queda menos, con el paso firme y sin ninguna duda, cruzó con su manaza la cara del gilipollas de turno.

¿Creen que Will será despojado de la estatuilla? Fue el primer comentario entre los que pisaban la alfombra roja. Nadie apuntó a la ofensa del gilipollas de presentador. Y es que hoy el que un hombre y esposo reaccione como un hombre y esposo indignado está mal visto. Insisto: la testosterona está denostada, aunque el acto que ha provocado que se manifieste de forma rotunda, lo justifique plenamente. Y es que el modelo de hombre, de macho que ha sido impuesto es el que aparece en los anuncios de detergentes de lavadoras y lavavajillas y con el Cillit Bang limpiando el baño. Es el perfumado con lavanda, el que sujeta las feromonas sobaqueras con desodorantes 24 horas, el que jamás dice una palabra mal sonante, el que lleva en su rostro una permanente sonrisa bobalicona…en fin el que lucha por dominar su testosterona no vaya a ser que moleste a los demás por mostrarse como lo que es para bien y para mal: el macho de la especie.

El mundo de Hollywood nos lo quieren presentar como una chocolatina, como un bombón de chocolate envuelto en papel de oro, pero en realidad es una mierda en vuelta en papel de oro. La mierda y el chocolate pueden parecerse hasta el momento en que, al despojarlos del envoltorio dorado, los efluvios de la mierda tapados por él lo invaden todo. No te quiero decir si, confundiendo la mierda con el chocolate, te comes esta. Y eso es lo que, no solo en Hollywood, sino en toda la sociedad occidental se hace: comer la mierda del pensamiento único, de la doctrina impuesta. Claro que, según los apóstoles de esta doctrina, mil millones de moscas no pueden equivocarse; así que, todos los días nos desayunamos con la mierda de las noticias impuestas por el pensamiento único y nos acostamos cenando la mierda de los telediarios, programas pútridos de televisión y tertulias de todo tipo más falsas que un billete de 25 euros.

Estoy contigo Will, con la diferencia de que yo hubiera ido directamente al colodrillo.

En pocos años, el macho de la especie humana, no digamos el macho alfa, será una rareza que solo se podrá ver en los zoológicos… al tiempo.

MAROGA