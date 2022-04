Manuel del Rosal: «La extrema derecha tiene la culpa»

Esta frase rebota como un eco por los cuatro puntos cardinales de España desde que Vox comenzó su escalda en las encuestas electorales. No hay día ni hora en que las izquierdas de todo tipo y color no bramen contra Vox echando espuma por la boca.

Todo lo negativo que sucede en España tiene un único culpable: la ultraderecha. Hemos llegado a tal cota de estupidez que se culpa a la ultraderecha de la subida del IPC, cuando el que gobierna y, por tanto, único responsable de esa subida, es el gobierno social comunista.

Que el niño es un zopenco y la nota más alta que saca en sus estudios es un 3; el culpable es la ultraderecha.

Que no llueve lo suficiente o llueve mal. El culpable es la ultraderecha.

Que los precios a los que pagan a los agricultores y ganaderos no dan ni para subsistir. El culpable es la ultraderecha.

Que la niña en un descuido que tuvo durante un botellón se ha quedado embarazada. Culpable la ultraderecha.

Que la vecina del quinto le pone los cuernos al marido. Culpable la ultraderecha.

Que Mónica Oltra está de mierda hasta el colodrillo por los abusos a menores tuteladas. Culpable la ultraderecha.

La pareja del cuarto A izquierda, tras 23 años de casados se dan cuenta de que no funcionan y se divorcian. Han culpado de ello a la ultraderecha

Que Sánchez ha hecho el ridículo en Rabat entregándose al servicio de su majestad Mohamed VI. La culpa la ultraderecha.

Que el Congreso no ha aprobado ese viaje de sumisión a Marruecos. Culpable la ultraderecha.

Que el hijo se ha fundido en ludopatías 1.500 euros que le sacó a su queridísima abuela. La ultraderecha.

Que el mercadeo indecente con las mascarillas anticovid han sacado a la luz las miserias morales de los políticos de izquierdas y derechas. La ultraderecha.

Que el zumbao o zumbada hijo/a de puta ha dado una paliza de muerte a su propio hijo. La ultraderecha.

Y lo último que nos ha llegado en culpabilidad ultraderechona es ser culpable cuando nuestro equipo preferido pierde por errores arbitrales o del VAR. Los árbitros a partir de ahora podrán estar tranquilos.

En los últimos días a la culpabilidad ultraderchona se le ha sumado la culpabilidad de Putin. Así Putin es culpable de la subida del gas, de la electricidad, de los alimentos, de los transportes, de la inflación galopante etc. La ultraderecha se alterna con Putin en ser la culpable o el culpable de turno de todo, todo lo malo que ocurre en España. Alguien que no conociera el gobierno de España pensaría que esta está gobernada por un partido de ultraderechas; no es así. Quien gobierna España es un gobierno social comunista que iba a convertir a nuestro país en el país de la abeja Maya. No ha sido así, sino todo lo contrario. Pero, señores, la culpa no es de este gobierno ni de su inmaculado e impoluto presidente que han tomado las decisiones para que estemos como estamos; más secos que la mojama y con el futuro más negro que el sobaco de un cuervo. No, la culpa ¡faltaría más! es de la ultraderecha siempre y, en ocasiones, de Putin.

Lo peor de todo no es esto, lo peor de todo es que, gran parte de los ciudadanos, en un ejercicio de estupidez para ser estudiado en las facultades de psiquiatría y sociología de todo el mundo, cree que sí, que todo lo malo que sucede en España es de la ultraderecha…aunque no gobierne. Perdón, y en ocasiones, de Putin.

MAROGA