José Manuel García Albarrán: «Ofensa imperdonable, fallo de protocolo o ignorancia supina»

Encabeza este artículo una fotografía que ha dado la vuelta al mundo y ha invadido las redes sociales durante días, en la que podemos ver a Pedro Sánchez que comparte mesa con el Rey de Marruecos Mohamed VI, el Príncipe heredero, su hermano, el Consejero del Monarca y el Ministro de Exteriores, mientras que por parte española le acompañan el Ministro de Asuntos Exteriores -Albares- y el Embajador español en Rabat, -Díaz-Hochleitner-

El detalle que hizo sonar las alarmas de esta “entrañable fotografía de amistad”, como nos la presentan desde Moncloa, no era sus asistentes ni el lujoso salón ni las exquisitas viandas allí servidas que deslumbraron al séquito… ¡NO!

El detalle más llamativo y reprochable fue la posición invertida de la bandera de España (Escudo Constitucional boca abajo) que revelaba, como mínimo, una falta protocolaria muy grave.

Miren ustedes… el Protocolo Internacional exige, cuando se recibe a una Delegación de un País representada en este caso por el Presidente del Gobierno de España y no por el Jefe del Estado Español, que como todos ustedes saben es y seguirá siendo S.M. el Rey Felipe VI (aunque algunos componentes de este gobierno parece que lo obvian) debe ser correcto y escrupulosamente cuidado tanto en el ‘fondo’, como en la ‘forma’ y en los ‘símbolos’.

Sin embargo aquí lo que sí ha ocurrido es un ‘fallo estrepitoso’ por parte del anfitrión -el Rey Aluíta- y su gobierno, ya sea intencionado o no.

Y puestos a buscar culpables tampoco se libran los asistentes de la representación española (el Embajador español estaba sentado frente a nuestra bandera durante toda la cena) cuya ignorancia, dejadez o falta de interés les hizo obviar ese ‘evidente’ y ‘ofensivo fallo’ que deberían haber obligado a corregir nada más empezar la reunión y por supuesto, antes de ser perpetuado en ésta “fotografía de amistad”.

Pero atendiendo a la opinión de los expertos en Protocolo Internacional, éstos interpretan la colocación ‘boca abajo’ de la bandera del País Invitado, en un acto o recepción oficial del País Anfitrión, de tres maneras distintas dependiendo del escenario o circunstancia:

“Una declaración de Rendición ante el enemigo”

“Un Desastre o Petición de amparo”

“Una Solicitud de Auxilio o símbolo de Protesta”

Dadas las características de la recepción se podrían excluir los dos últimos ‘supuestos’ con lo que de haberlo hecho conscientemente, el Reino de Marruecos habría querido comunicar de forma subliminal que con esta visita España se habría ‘subyugado’ o ‘rendido’ a los intereses y exigencias marroquíes.

Ante todo lo anteriormente expuesto cabría preguntar…

¿No resulta inaudita la ausencia de queja oficial, tanto ‘a priori’ como ‘a posteriori’, por parte de la Delegación española protestando por esta grave incidencia protocolaria?

¿No resulta sospechosa la ausencia de disculpa alguna por parte del responsable de Protocolo de la Casa Real Alauita?

¿Que opinión tendrá el responsable de Protocolo de la Casa Real española sobre ello?

Hay algo que no cuadra en el comportamiento del Gobierno marroquí como para pensar que todo ha sido un ‘descuido no intencionado’ ya que no es ni el primero ni el único que se produce en visitas de representantes del Gobierno de España.

Recuerden que en 2003, Zapatero, siendo Secretario General del PSOE, visitó a Mohamed VI y ‘se dejó fotografiar’ con un mapa de Marruecos, que incluía Ceuta, Melilla, Canarias, Sahara Español y la mitad de la península Ibérica (el ansiado Al Andalus) Posteriormente la quisieron ‘esconder’ como ‘Fake News’.

¿Se puede ser más necio?

¡Ya despuntaba maneras el nefasto y pusilánime Presidente en el se convertiría más tarde!

Y por si fuera poco… es público que ‘el mapa de Marruecos’ que se exhibe en la Embajada Marroquí en España (Madrid) incluye el Sáhara Occidental, Ceuta y Melilla en el mismo color que el resto. ¿Qué les parece?

Hay circunstancias en la Política Internacional, siendo la falta del cumplimiento protocolario una de ellas, que pueden echar por tierra las visitas oficiales de Presidentes o Jefes de Estado y la posibilidad de acuerdos o relaciones amistosas entre sus Gobiernos.

¿Se imaginan la reacción de cualquier otro Presidente o Jefe de Estado ante semejante situación?

Pero es que, señor Sánchez, recurriendo una vez más al sabio refranero español…

“Lo que mal empieza mal acaba”

Usted se saltó o, si lo prefiere, se pasó por ‘el arco del triunfo’ todos los cánones legales democráticos para cambiar, con una decisión personal, una directriz del Estado Español en Política Exterior, acorde con la Resolución de la ONU, para dar un giro inexplicable, que no ha sido avalado ni por sus propios socios, socias y ‘socies’ de coalición -o de ‘coacción’, como resulta más propio llamarles- ni avalado por los principales partidos de la oposición.

Sus ‘logros’, respecto a las negociaciones con Marruecos, tan respaldados y aplaudidos sólo y exclusivamente por los ‘palmeros’ del PSOE’, han conseguido reacciones varias como respuesta a su traición al pueblo Saharaui:

Argelia ha roto sus relaciones diplomáticas con España y llama a consultas a su Embajador de Madrid y como único país abastecedor directo de gas a España, a través del ‘gasoducto Medgaz’ (que une Argelia y España a través del Mediterráneo) amenaza con subirnos el precio del gas, habiendo firmado recientemente un convenio con Italia para vender el triple de gas que a España, existiendo la amenaza velada de no renovar el contrato.

El Frente Polisario rompe relaciones tanto comerciales como diplomáticas con España al considerar una ‘traición’ el cambio de postura a favor de Marruecos y reprocharle públicamente ‘su hipocresía’ cuando habla de ‘defender la legalidad internacional’.

Vergonzosa es, señor Sánchez, tanto en el fondo como en la forma su ‘decisión personal’, plegándose a los deseos del Reino de Marruecos, de cambiar el Sáhara por el ‘control de la inmigración ilegal’ y el restablecimiento de aduanas en Ciudades Autónomas Españolas de Ceuta y Melilla.

Pero todo ello sin obtener la ‘promesa por escrito’, por parte de Mohamed VI, de reconocer la españolidad de Ceuta y Melilla.

Lejos le queda ya su Jura de Bandera en el CIR número 3 Santa Ana de Cáceres y por ello voy a permitirme recordarle las palabras finales del Oficial que actuaba como “Juez Militar”…

“Si así lo hacéis, la Patria os lo agradecerá, y premiará, y si no, mereceréis su desprecio y su castigo, como indignos hijos de ella”.

¡Paz en Ucrania!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado