A la memoria del gran médico dentista vegadense Perfecto Álvarez Murias

Al leer la prensa, como todos los días, en el Parador Nacional-Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela (Galicia-España), me encuentro en el diario ABC, martes 05-04-22, pag. 51, con la siguiente esquela católica del vegadense (Vegadeo-Asturias/España: “Vegadeo, tres nombres, Vegadeo, La Vega, A Veiga; tres rios, Suarón, Monjardín, Eo; tres montes, Escandón, Silvela, La Galea-Presa); como decía, del vegadense Perfecto Álvarez Murias, médico, que falleció en Premiá del Dalt (Barcelona-España), el día sábado, 2 de abril 2022, a los 92 años y para el que su esposa Natividad Rueda Lamana y otros familiares ruegan una oración por su alma. Fue enterrado, recibió cristiana sepultura, en el cementerio de Castropol (Asturias), el martes 5 de abril 2022 y, previamente, en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Castropol, se celebró el funeral de cuerpo presente. Al mismo tiempo, la capilla ardiente se instaló, a partir de la diez de la mañana, en el Velatorio Vegadeo, sala nº 1.

Perfecto “Perfetín” Álvarez Murias y su esposa Natividad “Nati” Rueda Lamana, fueron grandes amigos, en Vegadeo, donde tenían su casa familiar, de mis padres, los vegadenses Lydia Álvarez González y Eladio Cancio Mon, de mi familia.

Perfecto Álvarez fue un gran médico, dentista, en Vegadeo, donde tenía la consulta y con gran éxito. Al que suscribe (miguel cancio), antes de ir a estudiar Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Santiago de Compostela, me arregló la boca, me hizo varios empastes y, posteriormente, acreditados médicos-dentistas que me atendieron, en Santiago de Compostela, me dijeron que estaban muy bien hechos.

Perfecto Álvarez, no solo brillaba en el campo de la estomatología, sino, también, en el de la medicina en general y de lo que nos beneficiamos, de sus amplia formación y profesionalidad, mi familia y otras familias, ciudadanos, en una época en la que la medicina pública española tenía muy importantes carencias. Lo que, lamentablemente, aunque ha mejorado, sigue sucediendo y como se ha visto y sigue viendo, entre otras cosas, con la pandemia del coronavirus. Es bien significativo que en España, en la actualidad (abril 2022) haya mas de 11 millones de personas que tienen un seguro médico privado y eso que tienen derecho a la sanidad pública española.

Perfecto Álvarez participaba en las grandes tertulias, en Vegadeo, en la cocina del café-bar, estanco, confitería, sala de juego y todo tipo de actividades, de mis padres, “Hijo de Leandro Cancio” y que después, pasó a llamarse “Cancio”, donde, junto a Perfecto, también, intervenían grandes personalidades de Vegadeo como Braulio Pereira (que fue alcalde de Vegadeo), Pedro Reguera, José Luis Reguera, Emilio Villanueva (“Emilio de Tajadas”), Manuel Santaeufemia y otros grandes amigos.

Vegadeo, en dicha época, antes de la democracia (algunos luchamos muy activamente por la democracia en España, con seguridad, garantías y justicia justas); Vegadeo tenia: “La Residencia de ancianos La Milagrosa” y la “Escuela de las Monjas” (de estudios primarios), que surgieron de la “Asociación Caridad Vegadense/ACV” puesta en marcha, en 1910, por varias familias de Vegadeo y que crearon el “Hospital-Asilo” y la “Escuela de la Asociación Caridad Vegadense” (que, posteriormente, llegó a tener mas de 500 socios; véase en Internet mi artículo “75 años de las Hermanas de la Caridad en Vegadeo”); el gran mercado y feria de ganado de los sábados con una gran influencia en toda la zona astur-galaica e, incluso, mas allá; una gran Casa de Cultura (levantada en los años 50 y que se llevó una gran riada en 1969, que produjo muchos destrozos y en la que hubo una gran alarma y desalojo de los vecinos de Vegadeo por la Guardia Civil, al poder romperse la presa de Sestelo); como decíamos, una gran Casa de Cultura con gran salón de actos, biblioteca, etc., donde se celebraba una actividad cultural, formativa y social de gran nivel para todo Vegadeo y su zona de influencia; dos cines (en Vegadeo, y gracias al cura Don Jesus, se celebró un importante cine club con repercusión en toda la zona galaico-asturiana y con una participación social muy grande); una gran Feria de Muestras y que, con el apoyo de todo el pueblo vegandese, se puso en marcha con gran éxito cuando el mercado de ganado empezó a decrecer.

Vegadeo tenía, también, importantes artesanos del hierro-ferreiros, talleres, fabricas de madera, un comercio floreciente, equipos de futbol, bateles, ajedrez, atletismo…, una gran semana santa (Piantón, etc.), grandes fiestas con desfiles de carrozas, una gran pista de baile-sala de fiestas, con gran zona arbolada, un liceo, apoyado por el Ayuntamiento, donde los alumnos, estudiantes, nos preparábamos para ir a examinarnos del bachiller en dos días, primero, a Oviedo (el viaje nos llevaba un montón de horas) y después, a Luarca, etc.

Personalidades como Perfecto Álvarez Murias contribuyeron muy positivamente al enriquecimiento, a la mejora de la villa de Vegadeo y su zona de influencia. Todas las personas son iguales ante la ley (articulo 14 de la vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978: los españoles son iguales ante la ley…) pero, como dice Cervantes en “El Quijote”, unas hacen mas que otras y, con su buen esfuerzo, trabajo, entrega, compromiso, ejemplaridad, contribuyen al mejor desarrollo deontológico, honrado, riguroso, integrador, profundamente hunmano, eficiente, creativo, etc., a la verdad justa y responsable, a la dignidad individual y social, al bien. Perfecto Alvarez Murias “Perfetín” fue una de estas buenas, excelentes personas.

Descanse en Paz, nuestro querido Amigo Perfecto, y siempre lo tendremos presente.

Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología, 40 años de profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; lunes, 11 abril 2022, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben