Ramiro Grau Morancho: «El Greco, Grupo de Estados contra la Corrupción, suspende a España (y 3)»

En las conclusiones, el Greco dice que: “es necesario seguir avanzando para demostrar un nivel aceptable de cumplimiento de las recomendaciones dentro de los próximos 18 meses… ¡Largo me lo fiais!

El Greco invita al jefe de la delegación de España a presentar información adicional sobre el cumplimiento de las recomendaciones pendientes, es decir, todas, de la I a la XIX”.

Y ahora que no nos oye nadie, es muy interesante la capacidad de síntesis del Greco, que en solo diecinueve folios es capaz de recoger las diecinueve recomendaciones, todas y cada una de ellas de bastante enjundia.

Aunque ya hemos dicho que el Greco es como El Defensor del Pueblo, o El Justicia de Aragón, instituciones que carecen de poder ejecutivo, y no pueden interferir en procedimientos judiciales, como por otra parte es lógico en un Estado de Derecho, ello no impide que juristas y ciudadanos particulares que han conocido de primera mano, o sufrido, atropellos “legales”, puedan informar de esas sentencias, autos o resoluciones administrativas al Greco, para que tome buena nota de cómo se administra la justicia en España, y cómo actúa el gobierno.

Yo lo hago desde hace años, y hay que reconocer que el Greco registra todas esas quejas, y aunque siempre contesta diciendo que ellos no pueden interferir en las resoluciones de un estado miembro, toman buena nota de lo expuesto, y supongo pedirán explicaciones a la nación correspondiente, o les servirá para constatar el estado real de la justicia o la administración en el país del que se reciben quejas directas.

Me consta que otros españoles hacen lo mismo, y les animo a que ustedes también lo hagan.

A medio y largo plazo, creo es efectivo, pues supone además un sistema de control del argumentarlo del gobierno español: la culpa es del Covid, de la guerra de Ucrania, de Franco, o hasta de los Reyes Católicos…

La primera conclusión, que lleva el número ordinal 108, y copio textualmente, es clara y demoledora para el gobierno socialcomunista que sufrimos y padecemos:

“En vista de lo anterior, Greco concluye que España no ha cumplido satisfactoriamente ni ha tratado de manera satisfactoria ninguna de las diecinueve recomendaciones contenidas en el informe de evaluación de la quinta ronda”.

Más claro, agua.

(Sigo admirado de la capacidad de síntesis de los redactores del informe, frente a la tendencia a la farragosidad de los juristas -¿o debería decir leguleyos?- españoles.

Es sorprendente cómo se pueden decir tantas cosas en solo diecinueve folios, abordando diecinueve temas distintos…

Parece obvio que son seguidores de Baltasar Gracián: “lo bueno, si breve, dos veces bueno”).

El apartado 113, y último, dice que:

“Finalmente, Greco invita a las autoridades de España a autorizar, a la mayor brevedad, la publicación del informe, traducirlo al idioma nacional y hacer pública esta traducción”.

Yo no he visto ninguna información en los medios oficiales, y “comprados”, que son casi todos, sobre este dictamen, que pone a nuestro desgobierno a los pies de los caballos, y por eso me he impuesto, como penitencial cuaresmal, estudiarlo y desgranarlo para que llegue al máximo de personas posibles, pues solo de la verdad saldrá la luz.

He procurado explicarlo en un lenguaje claro y asequible; si no lo he conseguido, lo siento mucho.

Ramiro Grau Morancho,

Académico, jurista y escritor.

https://www.ramirograumorancho.com