Para las Buenas Madres

Me acaba de informar nuestro muy grande y querido amigo, el gran gallego, español y ciudadano universal, José Luis Mari Solera “Licho”, El Gran Trobeiro, Jaruleiro de Santiago de Compostela (véanse en Internet los vídeos del programa televisivo “Trobeiros de Compostela” con el siempre vivo y genial Licho); Licho me acaba de informar desde el cielo, nuestro gran médico, doctor, catedrático, gran conferenciante, poeta, músico, gran creador, dinamizador social en el más acá, más allá…; Licho me ha informado que ha cantado, recitado y dado un gran concierto de gaita y ocarina en honor de las buenas madres y con motivo de su día que se celebra el domingo, uno de mayo 2022.

Licho, en el cielo, se vio acompañado de otros muy grandes, queridos amigos y que se han unido a esta justa y gran celebración del Día de las Buenas Madres, que siempre tenemos presentes, honramos, llevamos en nuestros corazones y, constantemente, les damos las Gracias y rendimos Justos y necesarios testimonios: Vivan por siempre las buenas madres (véase en Internet, “A mi madre, a las madres y los buenos valores”).

Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología, 40 años de profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; mi Curriculum Vitae/CV amplio, publicaciones, bibliografía, puesta en marcha de diversas iniciativas, etc., se puede ver en Internet; domingo, 01 mayo 2022, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben