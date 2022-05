Francisco Iglesias Carreño: «Aquel 28 de abril»

Parece que en la noche del jueves 27 al viernes 28, de aquel primaveral mes de abril del año 711, en el espacio del sur del solar hispánico, donde la aguas de un mar interior se mezclan con las de océano, aconteció una situación imprevista (¿?), acaso ocasional pero sin duda muy grave, incluso de anuncio trágico, que convulsionó a todas las gentes y tierras tierras ribereñas del Mar Mediterraneo y alcanzó, en su compuesta y compleja proyección, el mundo interaccionando del S. VIII y atizó sobremanera, en tal espacial ambiente, casi todas las situaciones subsiguientes en los posteriores siglos .

Hemos relatado que: «En atención a distintas publicaciones y aunque hay también, entre ellas, varias discrepancias, tras el cotejo referencial entre las diversas fuentes históricas, sobre si el mandatario, de origen bereber ( y, por ende, no árabe, en situación que a veces no se delimita), de nombre Tariq ibn Ziyad, cruzó con sus tropas [parece que en tres tandas]. el entonces nonato Estrecho de Gibraltar haciéndolo, en una suposición a la que instamos desde nuestra particular observancia, por una posible variabilidad expositiva de consideraciones, tales como:

1°) Decisión de iniciativa propia ( puede que de tanteo y/o provocación) ; 2°) Cumpliendo las superiores órdenes de Musa*( en un plan, tal vez secreto(¿?), invasor conformado); 3°) Instigado por sus asociados visigodos -.- controladores del estrecho -.- (en la apetencia de las contraprestaciones por la ayuda a ellos).; 4º) Otras motivaciones ( de índole diversa y/o en atención a comportamientos religiosos o de otros tipos).

[*Musa (`Musa ibn Nusair.), de origen yemení, estaba a la sazón de Gobernador de Ifriqiya en las hoy tierras tunecinas ].

Tal previa opcionabilidad iniciática, no puede ocultar la efectividad del acto llevado a efecto, y es por ello que, sin decantarnos por ninguna de las opciones planteadas y sea en la forma que fuere el desarrollo de tal estrategia bélica, en lo que impone la crucial, trascendente y grave iniciativa, con amplia salvedad e independencia de quién, y en sus motivaciones preexistentes, fuera la máxima responsabilidad en la pertinente previa decisoria postulación, lo que parece constatado y por ello cierto, es la veracidad que nos ha llegado del año 711, al común de los lectores, sobre el franqueamiento del estrecho de Gibraltar.

Tenemos pues que, y fuera de los espacios de las investigaciones profesionales y/o eruditas de tales momentos de la época medieval, desde la aún observable y/o posible esgrimida ambigüedad inicial, es que, en la temporalidad cronológica marcada, de la madrugada que va del día 27 al día 28 del mes abril del año 711, desde el continente africano una fuerza militar transita, en observancia directa de la ciudad visigoda de Ceuta, hacia la península, y como tal ejército agareno (¿?), después de unos preludios previos, de toma de situación ambiental, tomó una dinámica iniciativa incursiva sobre ya el continente europeo.

Tal vez el general/jefe bereber Tariq ibn Ziyad, siguió unos pautados pasos, que imaginariamente podríamos establecer en la siguiente aportación secuencial:

1°) Estableció contacto con visigodos disidentes; 2°) Vislumbró un beneficio para su causa; 3°) Preparó con intendencia un ejército en la Berebería; 4°) Atravesó inicialmente el estrecho de Gibraltar con 400 hombres; 5°) Desembarcó con 5.000 hombres en la Península Ibérica en el marco de la bahía de Algeciras; 6°) Transportó seguidamente un ejército de unos 7.000 hombres; 7°) Se enfrentó a una parte del ejército visigodo.

Tal ejército agareno estaba constituido, básica y fundamentalmente, por bereberes (con procedencia del norte de África), aunque en el mismo también había otros contingentes definidos entre ellos, a saber:

1°) Árabes de origen; 2°) Cristianos visigodos**

(**procedentes del tal vez de las poblaciones visigodas norteñas africanas y/o clientelares de adversarios del Rey Don Rodrigo).

Ahora estamos en la actualidad centrada en la madrugada que va del día 27 al 28 del mes de abril del año 2022, a 1311 años de aquel tan trascendente e importante hecho integral (social, cultural, económico, antropológico, histórico, religioso, educativo y político) y lo estamos, así es si así parece, con tal `distancia temporal convivencial´ que, en nuestro suponer y seguida postulación, podemos hacer, ¡tal vez debemos hacer!, las oportunas, apropiadas y pertinentes valoraciones, tanto propias como de nuestra interrelación ancestral, léase tanto desde:

{1°} Cada región española (las quince formalizadas en el año 1833; Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla La Nueva, Castilla La Vieja,Cataluña, Extremadura, Galicia, Reino Leonés, Reino Murciano,Navarra, Reino Valenciano y Vascongadas); {2°} Cada Corona proto-hispánica, léase: [1ª] Leonesa [Extremadura, Reino Leonés, Galicia, y Asturias]; [2ª] Castellana (Castilla La Vieja, Castilla La Nueva y Vascongadas), [3ª] Navarra y [4ª] Aragonesa (Aragón, Baleares, Cataluña y Reino Valenciano); {3º} Toda la península Ibérica (como bloque neovisigótico y/o toledanístico); {4°} La integrantes de la dimensionalidad continental de Europa.

Desde tales apriorismos, en estas tales valoraciones (tanto particulares como, ¡y en buena lógica!, inducidas de trabajos profesionales y/o eruditos), en lo que pudiera ser una atalaya de recapacitación, debemos objetivar nuestra inicial situación analítica, no olvidando que estamos, en aquel posicional iniciático momento del año 711, ¡y en principio!, dentro de “la visigoda zona soberana” (tanto peninsular hispánica/europea como berebérica/africana), que es, aunque a veces -.- por situaciones de coyunturalidad y hasta de amplia irrelevancia -.- se olvida, la que sí que es invadida y, por ende, la que sí que es atacada y , por ende, la padece el más que ostensible y evidenciable efecto invasor.

Desde tal nuestra particular posición, y en él más que amplio respeto a otras consideraciones, aunque no las compartamos, debemos hacer presente, incluso con incidencia en nuestros espacios convivenciales de proximidad -.- estamos hablando de una situación temática que es conformadora del “hecho hispánico” y, en su seguimiento, del “hecho español”-.- de toda la global, y por ende amplia, situación integral que se tenía en Hispania en el momento de los actos del día 28-4-711, como instrumento vehicular que nos ayude, en lo que estimamos como «generales aditamentos ciudadanos», para las aducentes explicaciones/asimilaciones/ interiorizaciones del periodo {711-1492}, tanto a niveles singularizados (los propios de cada ciudadano español) como grupales ( de todos y cada uno de los conceptuales quince gentilicios regionales españoles).

Esa reacción que, ¡y a posteriori!, se produce tras la en principio consentida «invasión agarena» del 28-4-711-.- por la inactuación de las guarniciones visigodas del norte de África -.-, tiene que ver, en nuestra singular apreciación y sostenido criterio, con las conformaciones humanas hispanicas, individuales y grupales, que se originan/crean/establecen en orden y categorización a:

1°) Las versatilidades identitarias territoriales; 2°) Los hechos diferenciales territoriales; 3°) La convergente identificación hispánica; 4°) La conceptualización de la Nación Española; 5°) La asunción de la Patria Española; 6°) El asentamiento patrimonial integral hispánico; 7°) La fraternal solidaridad hispánica.

De todos es conocido, por lo que, ¡hasta ahora!, se trataba en nuestros currículos escolares, de la más que extraordinaria influencia que los hechos, derivados del momento del día 28-4-711, han traído hacia la posteridad hispánica, europea y mundial y de cómo, ¡ y en qué impactante forma!, nos han impregnado a todos, conformando nuestro ambiental ser así como nuestro interaccionante estar.

La propia presenciabilidad actual de tales hechos -.- que aún siguen después de 1311-.-, asidos los mismos en una originaria común base argumental, nos hace ser aquí,¡ en el ahora de todos!, tanto voluntaria como involuntariamente, directos protagonistas de ellos, ¡por nuestras raigambres!, en todas y cada una de las quince bi-constitucionales regiones españolas.

Ello nos mueve también a la estimación sobremanera de los expresos reconocimientos regionales constitucionales (sean del 9-12-1931 [de las Cortes Españolas] y del 6-12-1978 [de la Libre Voluntad Soberana de la Nación Española]), que están, en nuestra particularizada observación, en amplia disgresión con los coyunturales trastoques territoriales del 31-7-1981, y que estos sean observados, ¡ parece que ya lo están siendo!, tanto por propios como por extraños, como anómalos sobre el amplio periodo precedente originado desde el 28-4-711.

La expresa data de la fecha del día 28-4-711 es, en nuestra apreciación y sostenido criterio, muy categóricamente significativa y , en gran sentido, también conformativamente paradigmática y en su devenir hacia todos nosotros completamente mayestática.

Somos aquí, lo que sí que somos, y lo somos con todas y cada una de nuestras componendas conformantes desde los orígenes de las herencias de nuestras sagas familiares y lo somos, nos parece que indudablemente, como directa y filiada activación del día 28-4-711.