Manuel del Rosal: «¡Qué pena!»

¡Qué pena si esta vida tuviera – esta vida nuestra – /mil años de existencia!… / .¿Quién la haría hasta el fin llevadera? / ¿Quién la soportaría toda sin protestas?… / ¿Quién lee diez siglos de historia y no la cierra / al ver las mismas cosas siempre con distinta fecha?… / Los mismos hombres / las mismas guerras / los mismos tiranos, / las mismas cadenas, / los mismos esclavos / las mismas protestas / los mismos farsantes, / las mismas sectas / y los mismos poetas!… / ¡Qué pena / qué pena / que sea así todo siempre, / siempre de la misma manera!

León Felipe.

¡Qué pena de Europa! ¡Qué pena! ¡Qué pena de España! ¡Qué pena!

León Felipe lo definió muy bien: “siempre las mismas caras con distinta fecha” Los tiranos de hoy son los mismos de siempre con distintas fechas y visten de Armani, los esclavos de hoy visten de mono azul, las cadenas que nos atan vienen en nuestras nóminas y en nuestros exorbitantes impuestos. Los tiranos pertenecen a la derecha, a la izquierda y al centro y si los mezclamos no se distinguen porque sus objetivos son los mismos: el poder. Si son diferentes los mecanismos que utilizan para alcanzarlo, pues mientras los tiranos legitimados por las democracias pervertidas utilizan la manipulación y la información tóxica, los tiranos y dictadores autoritarios utilizan la fuerza y el miedo. No nos equivoquemos, la tiranía puede vivir en las democracias más coloridas y en el autoritarismo más duro y oscuro. Charles Bukowski definió perfectamente la diferencia entre una democracia y una dictadura: “La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes”

Con la llegada de Vox a un gobierno y la amenaza de Le Pen en Francia, a lo que hemos de añadir la victoria nítida en Hungría de la ultraderecha, Europa siente escalofríos. Los tecnócratas acomodados de Bruselas tienen los nervios como escarpias. No comprenden que, en Hungría, en Francia, en España y en algún otro país, sus ciudadanos no pasen por las orcas caudinas de la doctrina y el pensamiento único; no comulguen con las ruedas de molino del dogma de los progres, ese dogma que nos quiere hacer ver a Europa como el país de la abeja Maya, como la utopía de Tomás Moro. Todo lo que no sea el pensamiento único establecido por la tecnocracia de Bruselas, es malo. Y los ciudadanos húngaros son malos, los franceses también y, como no, los españoles que votan a Vox. Y el pensamiento único de Bruselas los estigmatiza. Y uno se pregunta: ¿no es esto una dictadura, una tiranía de Bruselas hacia todo aquello que no coincida con las normas establecidas en su doctrina oficial?

Putin es un autócrata, tirano y dictador. Todo el mundo lo sabe, hasta los propios rusos que viven en el conocimiento de ello. Los europeos de la Europa del buenismo y el progreso verde y ecológico creen vivir en un régimen democrático. Pero ¿es democrático la imposición de un pensamiento único y la estigmatización de todo y de todos los que no acaten ese pensamiento? En Bruselas se dictan las normas sin consultar con los ciudadanos. A pesar de ello, los ciudadanos deben acatarlas sin rechistar ¿Esto es democracia?

Manes fue un líder religioso parto que fundó el maniqueísmo, religión que tiende a valorar las cosas en buenas o malas sin términos medios, reduce la realidad a una posición radical entre lo bueno y lo malo. Y, ¿quién establece que es lo bueno y que es lo malo? Los que detentan el poder. El poder de Europa está en Bruselas en manos de señores que dictan las normas de obligado cumplimiento, Lo que dicen esas normas es que lo bueno pertenece a la Europa progresista, verde, ecológica, tolerante, animalista, pacifista, democrática (según entiende ellos la democracia) y que la ultraderecha es el paradigma de lo malo; y que, por supuesto, los ciudadanos europeos que votan semejante opción política son la representación del mal.

¡Qué pena! Maniqueísmo puro en pleno siglo XXI

MAROGA