Losantos: «El ‘Pegasus’ es una trola como las balas de Marlaska»

La actividad parlamentaria española vivió el 5 de mayo de 2022 uno de esos momentos que pasarán a la historia del bochorno y del escarnio.

Independentistas y bilduetarras pudieron tomar parte de la Comisión de Secretos Oficiales y poder conocer de primera mano cuestiones más que sensibles sobre la seguridad de España.

Y todo por la ‘gracia’ de un Pedro Sánchez que no sabe cómo contentar a los separatistas y asociados por el famoso asunto del espionaje con ‘Pegasus’.

Este 6 de mayo de 2022 detalla con prestancia Federico Jiménez Losantos en su tribuna de El Mundo el papelón vivido en el Congreso de los Diputados:

La comisión de Secretos Oficiales se convirtió en Negociado de Secretos a Voces antes incluso de que Paz Esteban cumpliera la penitencia de Margarita Robles . Es encomiable el patriotismo de PP, VOX y Cs al negarles a las bandas investigadas por el CNI y atrincheradas junto a Sánchez (etarras, golpistas y comunistas) una comisión de investigación que, como todas las parlamentarias, sería un juicio paralelo para la tele. En período electoral, las Derechas han mostrado el respeto a las instituciones de Defensa Nacional –el CNI debe serlo– que la izquierda, empezando por el Gobierno, no tiene.

El también director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) no concibe que se haya podido meter a la zorra a cuidar el gallinero, verbigracia a los enemigos de la nación a enterarse, precisamente, de los asuntos más sensibles del Estado:

Pero una Comisión de Secretos Oficiales para la defensa de la nación y del Estado no puede incluir a sus enemigos, entre ellos el partido de la ETA, a cuya torva representante sonríen los medios progres, siempre más identificados con los terroristas que con sus víctimas. Y para disimular ese contradiós, se incluyó un protocolo que, según ha contado Rosa Díez, que perteneció a esa comisión, nunca incluyó incautar los móviles. Como bien dice, si son de fiar, sobra incautar, y si no, no deben estar ahí.