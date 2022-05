Lucía Méndez abjura de la ideología podemita y pone a parir a Pablo Iglesias

¿Qué habrá pasado para que toda una podemita como Lucía Méndez haga, de repente, ascos al partido morado y más en concreto cuando le nombran a su fundador, Pablo Iglesias?

La articulista de El Mundo y tertuliana por los medios progres se marcó el 7 de mayo de 2022 una tribuna que está siendo la sensación en redes sociales.

Y es que la opinadora, que reconoce haber seguido ciegamente los preceptos de Unidas Podemos y negando hasta la extenuación todas las acusaciones que se hacían del ‘marqués de Galapagar‘ ahora abjura de la ‘religión morada’.

Arranca Méndez asegurando que tenía pendiente hacer un examen de conciencia y que este fin de semana era la ocasión idónea:

Hace tiempo que tenía pendiente un examen de conciencia sobre algunos aspectos de mi ejercicio profesional del periodismo político y de opinión en la última década. He retrasado esta autocrítica. Para qué te vas a meter en eso. Piénsalo bien, que te llamarán fascista. Qué necesidad, oye. Después de escuchar a mis yos internos y externos, de hoy no pasa. No se pueden dejar cosas pendientes a una cierta edad. Así que allá voy con el examen de conciencia.

Recuerda sus agrios enfrentamientos con otros colegas de profesión y hasta con dirigentes del PSOE y del PP cuando estos le intentaban hacer ver la toxicidad que representaba Pablo Iglesias:

Yo traté y respeté a Pablo Iglesias. Incluso apoyé su brillante y necesario discurso contra las inmoralidades del sistema capitalista, discutí con personas de mi ecosistema, rechacé las acusaciones de machismo contra él, deploré el acoso personal contra su familia, censuré las mentiras sobre la financiación venezolana de Podemos, y discrepé de los dirigentes del PP y el PSOE que le consideraban un político tóxico. Me gané los insultos de colegas ultras y con pocos escrúpulos.

Alega ahora en su defensa que nunca pudo sospechar qué se escondía detrás del fundador de Podemos y entona el mea culpa porque le pasó lo mismo con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera:

Poco a poco, fui descubriendo –«por sus obras los conoceréis»– que la equivocada era yo. Si el arrepentimiento sirviera de algo, pediría disculpas por haberme tomado en serio a los que llamamos nuevos políticos. Con Albert Rivera me pasó lo mismo. Ni yo, ni los más de cinco millones de españoles que votaron a Iglesias, ni los más de tres millones que votaron a Rivera podíamos sospechar que no merecían confianza. Como Narcisos, vale. Como jefes de partido, dos calamidades. Los votantes les abandonaron cuando se dieron cuenta.

Y ahora que comparte espacio periodístico con Iglesias en la Cadena Ser, en ‘Hora 25’, subraya que el podemita no es un analista crítico. Entre otras razones, arguye, porque él tiene una horda de fieles que acechan a los demás en las redes sociales:

Pero Pablo Iglesias no es un periodista crítico como nosotros. Él dispone de un ejército de fieles que llevan un escapulario al cuello con la foto de su predicador. Desde los micrófonos dirige Podemos, da lecciones de ética periodística, desestabiliza al Gobierno y está destruyendo a la líder que él mismo designó a dedo. Los periodistas a secas no tenemos ejército, fieles, ni escapularios. Escribiendo sobre él, nos exponemos a la ira de sus devotos en las redes, y a que él mismo nos arree una lección de periodismo. Por eso muchos periodistas se autocensuran y no hablan de Pablo Iglesias. No quieren que les ponga a parir. Yo misma me he autocensurado. Hasta hoy.

Ana Pastor (laSexta) acudió rauda y veloz a apoyar a la periodista de El Mundo, lo que provocó que Pablo Iglesias respondiera con un tuit para que las hordas podemitas se lanzaran contra Méndez y la presentadora de ‘El Objetivo’.

Este mi amo por mil señales he visto que es un loco de atar, y aun también yo no le quedo en zaga, pues soy más mentecato que él, pues le sigo y le sirvo, si es verdadero el refrán que dice: «Dime con quién andas, decirte he quién eres» (Cervantes, El Quijote) 😏 https://t.co/8hd6TDcfXE — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) May 7, 2022

Es acojonante este apoyo a Lucía Méndez prácticamente diciendo que están atemorizados y coartados además de que se autocensuran para hablar de @PabloIglesias, es increíble con toda la mierda q se lleva vertiendo sobre él y su familia estos años. Hay hasta una consejera del PP 🤷 pic.twitter.com/KtDyHPhH4h — 🏳️‍🌈🔻𝘿𝘼𝙑𝙄𝘿 𝙎𝙀𝙂𝙊𝙑𝙄𝘼🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) May 8, 2022

Lucía Méndez y Ana Pastor son la viva representación de la endogamia del periodismo español, un poder de autoprotección que ejerce la fuerza para derribar o encubrir a políticos. La deontología de la profesión brilla por su ausencia. — J Rivers (@AliRivers) May 8, 2022