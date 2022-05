Manuel del Rosal: «T.I.A. (Técnicas de Investigación Aero terráquea)»

“Aquellos que abandonan su libertad esencial por obtener un poco de seguridad temporal, no merecen, ni libertad, ni seguridad”. Benjamin Franklin

Los que ya tenemos algunos años recordamos como el gran Francisco Ibáñez nos alegraba los tórridos días de calor del verano y los gélidos días de frío del invierno de la meseta castellana con las aventuras de la T. I. A.

Era la T.I.A. la Agencia de Investigación Aero terráquea dedicada a salvaguardar al país de los que querían destruirlo. Los personajes que Ibáñez puso en acción eran: El Superintendente Vicente (El Super), El profesor Bacterio, los agentes Mortadelo y Filemón y la rolliza secretaria Ofelia. Ibáñez da a entender que el Superintendente, en aras de permanecer inmaculado ante los fracasos y apuntarse como suyos los éxitos, nunca da la cara salvo si hay un éxito por ridículo que sea. Los agentes disponen de las últimas tecnologías para realizar su labor de espionaje: desde teléfonos en los zapatos hasta entradas secretas en los más variopintos lugares, como puede ser un árbol hueco por el que llega de inmediato a las oficinas centrales de la T.I.A. Mortadelo y Filemón, sus mejores agentes se emplean a fondo para alcanzar los objetivos previstos, pero en la mayoría de los casos todo termina en desastre. El mismo desastre que ha tejido este gobierno de comic para desprestigiar al CNI ante la comunidad internacional. Si lo pensamos un poco la T.I.A. se asemeja a este gobierno con sus ministros de vodevil, su secretaria Ofelia en forma de Battet, pero famélica, su profesor Bacterio en la figura de niño repelente de Bolaños y, por encima de todos Pedro Sánchez como el Superintendente Vicente que se apunta a lo poco que aciertan y desaparece para no manchar su impoluta imagen de actor cinematográfico cuando se producen los desastres, que lo son en la mayoría de los casos.

No, no ha sido el CNI el responsable del enredo digno de una comedia de Enrique Jardiel Poncela que ha montado la ineptitud de un gobierno instalado tan solo en mantener el poder a costa incluso de España. Lo último que ha salido a la luz de esa felonía constante de nuestro presidente, ha sido como al tiempo que ordenaba espiar a Aragonés por ser una amenaza para el Estado, mantenía, de forma sumisa y entregada, conversaciones y reuniones con él para asegurar su voto para toda la legislatura, sin importarle que el que amenaza a España sea la muleta en la que se apoya para gobernar. No cabe mayor vileza, ni mayor impostura trufada de felonía hacia España.

Paz Esteban, directora del CNI ha actuado bajo el amparo de la ley en un escrupuloso ejercicio de su cometido con el fin de garantizar la seguridad y la integración territorial de España, muy al contrario de la bochornosa actuación de Sánchez y sus esbirros que tan solo buscaban apaciguar a quienes, a pesar de ser los enemigos de España, le garantizan el poder.

Antes he comparado a la T.I. A. con el gobierno. No, no cabe comparación. La T.I.A. acertaba a veces porque tanto en las mentes de “El Super”, el doctor Bacterio, Mortadelo y Filemón y Ofelia, de vez en cuando alumbraba un rayo de luz que les conducía a un éxito; la oscuridad envuelve las mentes de Sánchez y sus esbirros ocupados tan solo en ese oficio de tinieblas que es la ambición de poder.

MAROGA