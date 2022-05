Pedro Manuel Hernández López: " Isabel Rodríguez, la “cínica abenojera”"

El diccionario de la RAE nos define la palabra cinismo como “la actitud de la persona que miente con descaro y defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta algo que merece general desaprobación.” Aunque en este artículo nos vamos a referir a esa “actitud” personal y peculiar de mentir con descaro, también solemos referirnos a la doctrina filosófica fundada por Antístenes (siglo v a. C.), o más bien debería decir por Sánchez, ya que es un fiel practicante, incansable seguidor y maestro de una rigurosa disciplina filosófica-política conducente al descredito de la sinceridad o de la bondad de las acciones humanas de todo aquel que no le baila el agua ni comulga con sus ruedas de molino y de manera muy especial si pertenece al principal partido constitucionalista, es decir al PP.

Si algo bueno se le puede atribuir a Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, es haber dado a conocer involuntariamente su pueblo natal –“Abenójar”—desconocido para una gran mayoría, incluso después de su último y arribista salto político al equipo ministerial del todo poderoso y “autarca”—aunque este calificativo le repatee el bajo vientre cada vez que alguien se lo dice– presidente Pedro Sánchez, alias “Juan Palomo”, el de “yo me lo guiso y yo me lo como”, o “Antonio”, en reciente y novísima versión del presidente italiano Mario Draghi.

No sé Uds., pero lo que es un servidor, nunca había oído el nombre de “Abenójar” y, mucho menos que se tratase de un pueblo de la castellano-manchega Ciudad Real. El que la ministra-portavoz del Gobierno haya hecho gala días pasados, y más que nunca, de su acerbo cinismo y su facilidad para mentir con motivo de la reunión que mantuvieron en Moncloa Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, no hay que atribuirlo a su origen manchego. Abenójar, en 1934, fue una de las pocas localidades españolas que secundó la huelga convocada desde Asturias –conocida como la revolución de octubre—por los socialistas de toda España y motivada por el acceso y entrada en el gobierno de tres ministros del partido no republicano CEDA. Desde entonces, este pequeño pueblo, de 1.339 habitantes, se le conoce como la “pequeña Asturias” por su carácter revolucionario, por su historia y tradición minera desde el siglo XVI.

Obviando este pequeño detalle histórico-demográfico, en general, el carácter manchego es, de por sí, bonachón, campechano, algo socarrón y, al mismo tiempo, recelosillo, picaresco y muy parecido al del famoso escudero Sancho Panza, prototipo y estampa fiel del aldeano manchego, en el mejor sentido de la palabra. “Ande yo caliente y ríase la gente “o “dame pan y dime tonto” son algunos de los refranes que definen el carácter manchego. Con esto no pretendo tildar a la exalcaldesa de Puerto Llano de “malafollá” y “desaboría”. Quienes la conocen hablan muy bien de ella, de su cercanía, de su educación, de su perfeccionismo, de su tesón y trato exquisito. Su carácter refleja la nobleza de la idiosincrasia manchega. Pese a todo este ramillete de buenas cualidades, desde su nombramiento, ha hecho gala de un intenso populismo y de una voraz demagogia en sus primeras intervenciones públicas como portavoz.

Posteriormente, ya investida ministra e imbuida del espíritu monclovita del “sanchismo” y siguiendo las directrices del mitómano Sánchez –que miente tanto y tan compulsivamente que es capaz de acabar creyéndose sus propias mentiras— cambió automáticamente su cartera de cualidades por el maletín de las mentiras, el cinismo, las engañifas, el descrédito, el populismo y las calumnias, pero sin perder la corrección en ningún momento, faltaría más. Todas son normas de obligado cumplimiento para todo aquel que forme parte del gabinete ministerial del actual neo gobierno sanchista y progresista de España. Todos y todas (por aquello del agramatical y progresista lenguaje inclusivo) deben repetir, a modo de mántricas verdades, cualquier mentira y calumnia que dimane de arriba, creadas “ad maiorem gloriam praesidentis”, como si se tratasen de las verdades filosóficas más primigenias, universales y absolutas, como las del “barquero”. Como suelo repetir hasta la saciedad, este es el ADN del presidente Sánchez y esos son sus principios. Y ya saben, si no nos gustan, él tiene otros y, nosotros las urnas.

Pese a su exquisita educación y formación universitaria jamás la había visto y oído desatar un cinismo tan profundo y acompañado de tantas calumnias y mentiras como con motivo del pasado encuentro del presidente nacional del PP, Núñez Feijóo, con el presidente Sánchez en la Moncloa. Escuchándola decir lo que ha dicho y con la exquisita inquina con que lo ha hecho, ha dejado en mantillas no solo, al ex ministro Ábalos –el que era capaz de dar hasta seis versiones distintas de una misma mentira, si, esa de “qué noche la de aquel día” en el aeropuerto Adolfo Suarez, como en la canción de los Beatles — a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda y “farruquita de Triana” (así la apodaban en Sevilla durante sus años de consejera de Salud de la Junta de Andalucía) e incluso al mismísimo presidente Sánchez, por quien Pinocho siente verdadera admiración y “le causa un respeto imponente” (como en el poema el “Piyayo”, del ilustre poeta malagueño José Carlos Luna) por considerarlo el único y el auténtico gran maestro en el arte de la falacia, dada su gran facilidad y tendencia natural a la “mitomanía” o “pseudología fantástica” para mentir compulsivamente y creerse sus propias mentiras hasta cuando miente. De ahí el título, ganado a pulso, de “gran maestro de Pinocho”.

Oírla mantricamente, en todos los informativos televisivos de ese día y siguientes, repetir y quejarse –sin despeinarse y sin perder la compostura– de que el líder del PP acudiera, sin “papeles y sin una carpeta con propuestas concretas para trabajar y no divagar”, a esa esperada y presidencial reunión, es el colmo del cinismo y de la desfachatez personificada. A pesar de que era “vox populi” y, en este caso concreto, también “vox dei” (la del presidente Sánchez) –que él se había negado previamente a establecer un orden del día y a facilitárselo al señor Feijoo y, que una vez en plena reunión, le facilito uno allí de 13 páginas y 11 puntos– la abenojara portavoz no se cortó ni un pelo cuando afirmó, como resumen de esa importante y transcendental reunión para el futuro de España, de casi tres horas de duración : “Buena disposición, pero muy poca concreción y ninguna documentación”.

Hasta aquí el cinismo, el populismo y la demagogia oficial. Pero la realidad nos manifiesta que fue el presidente del Gobierno el que se negó a establecer previamente un orden del día –como le había solicitado el gallego—y facilitárselo. ¿Motivos? Para que no conociera de antemano los puntos que le iba a presentar y no pudieran ser censurados o debatidos. Pero no contento con esta zafia maniobra envolvente – propia de los tahúres de feria de pueblo—cuando apenas llevaban una media hora reunidos, la Secretaria de Estado de Comunicación lo remitió obedientemente a la prensa y así poder dejar con el culo al aire a Núñez Feijóo y echarle en cara su desinterés.

La táctica y práctica habitual de este gobierno progresista de coalición es mentir calumniando, engaitar y ajar a toda formación política que no sea de su cuerda. Por lo que sabemos, no creo que el nuevo inquilino de Génova, 13, y el partido que preside, sean de su cuerda y de su camarilla. Como una muestra más de su cinismo, Isabel Rodríguez, ha intentado justificar esta encerrona afirmando que nunca hubo un cambio de criterio en el último momento. <<Estas reuniones no suelen ir acompañadas de un orden del día ni de un reglamento. Son reuniones abiertas para avanzar cuestiones de Estado>>, ha señalado. Pero a renglón seguido ha añadido: << El Gobierno tiene claras sus ideas, las escribe y se las muestra al líder de la oposición para facilitar los trabajos>>.Presumiendo de que << nosotros vamos siempre bien documentados a las reuniones >> vuelve a calumniar a Feijóo acusándole de acudir al encuentro con la única propuesta de bajar el IRPF a los contribuyentes menos pudientes para amortiguar la inflación, y sin siquiera haber calculado su coste, algo –cuantificar la medida—que tampoco hizo el líder de los populares en su posterior rueda de prensa. <<Tuvo un tiempo magnifico –tres minutos, tres– para presentar esas propuestas, ha sugerido de nuevo la cínica abenojera, en franca alusión a la conferencia sectorial que el Gobierno mantuvo con las comunidades para que presentaran propuestas al plan de respuesta a la guerra de Ucrania y la crisis energética. Nunca una sola propuesta puede condicionar un paquete de medidas>>, ha apostillado.

Según todos los medios propagandísticos, públicos y privados, de este gobierno progresista y de coalición con los partidos no constitucionalistas — si, esos que gracias a la magnanimidad de Sánchez van a tener ingreso y acceso “inmediato” en la Comisión de Secretos Estatales del CNI, como ERC y Bildu—Alberto Núñez Feijóo, líder del PP nacional, llega al universo monclovita con una hogaza de pan recién horneada bajo el brazo, pero corre el riesgo de que se le transforme en mendrugo a nada que se le vaya la mano en el tiempo de cocción — “afegeixen des de la fleca del devant”– (añaden desde la panadería de enfrente).

¿Se puede aguantar un grado de cinismo mayor? Una vez más vuelven a demostrarnos que todos son lobos de la misma camada sanchista.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, periodista y ex senador por Murcia.