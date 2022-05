Manuel del Rosal: «Salomé Margarita, Herodes Pedro y la cabeza de Paz Esteban «

Cuenta la leyenda y la historia que Salomé le cortó la cabeza a Juan El Bautista y se la entregó a Herodes Antipas, este – que para nada quería la cabeza del Bautista salvo para estar a bien con Herodías con la que mantenía una relación incestuosa según las leyes de la época – se la entregó inmediatamente a la esposa incestuosa con la esperanza de que se calmara y la relación entre ambos fluyera plácidamente. No fue así porque a partir del sacrificio de El Bautista las cosas empezaron a irle mal a Herodes hasta el punto de tener que huir a Roma. En Roma, Herodes se humilló ante Calígula y ante quien fuera necesario para mantener la tetrarquía de Judea y los beneficios que de ella se derivaban. Pero Calígula no solo no le atendió, sino que le exilio a él a Salomé y a Herodías a la Hispania Tarraconensis donde los tres murieron por diferentes causas.

Margarita Robles (¡Quien te ha visto y quien te ve, Margarita!) Fuiste la primera mujer en presidir una sala de lo Contencioso Administrativo, la primera mujer en presidir una Audiencia (la de Barcelona) y la tercera mujer en llegar al Tribunal Superior. Ahora y desde hace unos días estás en boca de todos por haber pasado de enaltecer a la directora del CNI a cortarle la cabeza para ofrecerla al Herodes trilero Pedro Sánchez y así intentar salvar el apoyo de los separatistas de ERC a un presidente entregado y humillado por los que, sabiendo de su debilidad, le tiene cogido por los bemoles. Margarita ¿son tan placenteros y gratificantes los martes de los consejos de ministros como para tirar por la borda una carrera judicial impecable? ¿Es tu amor hacia el trilero mentiroso de Herodes Pedro tan ciego que no te permite ver toda la impostura de este personaje de tinieblas? Margarita Salomé, cuando tú le has entregado en la bandeja de la ignominia a Herodes Pedro la cabeza de Paz Esteban, este la ha tomado, se ha subido en el Falcon y, aterrizando en Barcelona en la Plaza de San Jaime, 4, atravesando las puertas del Palacio de la Generalidad y, arrastrándose, reptando por los brillantes suelos del palacio que es la forma en la que se mueve Sánchez para demostrar su entrega a quienes le apoyan con sus perversos votos, ha llegado hasta los pies del presidente golpista Aragonés y, inclinando la cerviz, humillándose y humillando a España, le ha hecho entrega de la cabeza todavía fresca de Paz Esteban.

La historia de Salomé, Herodías y Herodes Antipas terminó muriendo todos ellos en el exilio al que les condenó Calígula. Y, ¡paradojas de la vida y de la historia! El lugar de la muerte de semejante familia fue en la provincia romana ubicada en la Hispania romana, en la provincia tarraconensis, es decir, en la actual Cataluña. Como decía Rubén Blades en su canción: “La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”

Margarita Salomé, Herodes Pedro y con ellos, este gobierno de farsantes, puede que terminen su vida política con este asunto relacionado con Cataluña.

Cosas veredes Sancho.

MAROGA