Naranjo derriba a la ministra de Defensa: «Iba de cuota seria y no es más que la chacha hiperventilada del señorito»

Desenmascarada sin miramientos.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se lleva un buen rapapolvo por parte de los medios de comunicación y de los articulistas tras dejar vendida a la ya exdirectora del CNI, Paz Esteban, para salvarse ella misma de la quema.

Uno de los periodistas que más le zurra la badana a la responsable de esa cartera es Antonio Naranjo.

Desde su tribuna en El Debate de este 12 de mayo de 2022, el columnista de Alcalá de Henares le pone los puntos sobre las íes a Robles.

Reconoce haber creído en ella hasta el esperpento protagonizado desde su escaño y desde su propio despacho:

Asegura Naranjo que la titular de Defensa no es más que un brazo ejecutor del sanchismo:

Recuerda que gracias a sus ‘buenos oficios’ fue la pergeñadora de una acusación sin fuste contra Rajoy que dio pábulo a la moción de censura:

Y también es evidente la conexión existente entre su carrera como jurista y la utilización de un juez, el tal Prada , para introducir en una sentencia menor de la Gürtel una acusación barata contra Rajoy, que no estaba ni imputado, para justificar el asalto bucanero de Sánchez a una Presidencia negada dos veces por los españoles en seis meses.

También añade que jamás Robles ha dicho ‘esta boca es mía’ ante los guiños de Sánchez hacia los presos de ETA:

Y remacha a la titular de Defensa con estos dos párrafos que sí son unas verdaderas perlas:

Robles era un espejismo de quienes, por encima de preferencias ideológicas, tenemos sentido de Estado y entendemos que, gobierne quien gobierne, hay en cada equipo personas capaces de anteponer el interés general al beneficio partidista.

Ahora ya sabemos que estábamos equivocados con Margarita y que nos tenía engañados: alguien que se siente orgulloso de pertenecer al equipo de Sánchez no puede ser nunca el freno de sus delirios. Y si los de Sánchez son inmensos, las tragaderas de Robles no le van a la zaga: iba de cuota seria de un Gobierno de broma, pero no pasa de chacha hiperventilada del señorito.