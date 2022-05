Viva el Real Madrid, Hala Madrid: desde España, el numero uno del mundo

Soy madridista desde pequeño y, en mi pueblo, Vegadeo (Asturias-España), se hacían grandes concentraciones y muy intensas, divertidas, participativas, para ver al gran equipo madrileño-español de futbol, al Real Madrid, en la televisión y, muy especialmente, los días grandes, de grandes partidos, títulos.

Tuve la suerte de ver al Real Madrid, en directo, en su Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid (España), gracias a mi buen amigo que me invitó a verlo, el gran profesor de economía que formó parte del profesorado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela (Galicia-España), de la Universidad de Santiago de Compostela, el gran catedrático de Estructura Económica de la Universidad Complutense de Madrid (España), Juan Muñoz García (Descanse En Paz/DEP).

El Real Madrid, el mejor equipo de fútbol de clubes del mundo por su gran palmarés de Copas de Europa-Champions League, etc.; el Real Madrid representa la gran historia encarnada y socializada que levantaron, en este gran club madrileño-español, grandes personalidades, presidentes, etc., como Santiago Bernabéu, Raimundo Saporta, Florentino Pérez…; la historia encarnada y socializada de no darse nunca por perdidos, tratar de superarse siempre en la competición del clubes más importante, la Copa de Europa, la Champions League…, y de ser, durante años y años, hasta la actualidad (mayo 2022, cuando se hace este escrito), el club numero uno por haber ganado el mayor número de Copas de Europa-Champions League, etc.

Esta es la clasificación de los equipos que, hasta, ahora, y antes de la final Liverpool-Real Madrid que se celebrará en Francia, el sábado 28 mayo 2022, han ganado las Copas de Europa-Champions League: Real Madrid 13; Milan 7; Bayern 6; Liverpool 6; Barcelona 6; Ayak 4; Inter 3; Manchester United 3; Juventus 2; Benfica 2; Nottingham 2; Porto (Oporto) 1; Celtic 1; Hamburgo 1; Steaua de Bucarest 1; Olímpico de Marsella 1; Borussia 1; Feyenoord 1; Aston Villa 1; Eindhoven 1; Estrella Roja 1. Como se puede ver en esta clasificación, el Real Madrid, con 13 Copas de Europa-Champions League, ganó seis Copa de Europa-Champions League más que el segundo clasificado, el Milan, que ganó 7.

El Real Madrid tiene, también, los siguientes récords de España y el mundo, además de la Copa de Europa-Champions League: 35 títulos de la Liga española-Primera División española; 4 Copas mundiales de clubes; 2 Pequeñas Copas del mundo; 1 Copa Iberoamericana; 3 Copas Intercontinentales (récord compartido); 2 Copas Latinas (récord compartido).

Además de estos récords, el Real Madrid consiguió, entre otros, los siguientes títulos, campeonatos: 19 Copas del Rey de España; 12 Supercopas de España; 1 Copa de la Liga española; 4 Supercopas de Europa; y 2 Ligas europeas.

El Real Madrid ha sido galardonado a nivel futbolístico: como el “Mejor Club del Siglo XX” por la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación); como el “Mejor Club Europeo del Siglo XX” por la «Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS)”; y como el “Mejor Club del Siglo XXI” por la organización “Globe Soccer”. Su valor como club, equipo futbolístico se ve, únicamente, superado, en comparativa, por los clubes «Dallas Cowboys» de fútbol americano y los «New York Yankees» de béisbol.

El Real Madrid tiene una una fundación, la “Fundación Real Madrid”, carente de ánimo de lucro, que está dedicada a una labor social de cooperación internacional en favor del desarrollo alrededor del mundo.

Enhorabuena a nuestro gran equipo madrileño-español de fútbol, el Real Madrid, tras la gran y épica eliminatoria del Manchester City, el miércoles 4 de mayo 2022, y antes la del Chelsea, Paris SG, etc., y a seguir mejorando el fútbol, el deporte, por el mejor desarrollo deontológico, honrado, constitucional, legal, integrador, profundamente humano, de juego, competencia y cooperación limpios, responsable, critico positivo fundado, riguroso, eficiente, creativo, etc., por y para el bien…, y sabiendo, siempre, con honradez, humildad y mucho rigor, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos. Para lo que el futbol, el deporte, entre otras cosas, redes, instancias, medios y campos sociales, deben servir, deben contribuir a ello.

Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología, 40 años de profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; autor de libros y trabajos sobre sociología y economía del fútbol, deporte; mi Curriculum Vitae/CV amplio, publicaciones, bibliografía, puesta en marcha de diversas iniciativas, etc., se puede ver en Internet; martes, 17-05-22, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben