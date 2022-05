Manuel del Rosal: «Gestión del poder Vs. Gestión de Estado»

“Es una paradoja que todos los dictadores hayan subido al poder por la escalera de la libertad de expresión. Inmediatamente después de alcanzar el poder cada dictador suprimió la libertad de expresión a todos, excepto la suya propia”. Herbert Hoover, trigésimo presidente de Estados Unidos.

“Es igualmente peligroso dar una espada a un loco que el poder a un depravado” Pitágoras.

No es lo mismo gestionar el gobierno que gestionar el poder. Son los hombres de Estado los que gestionan el gobierno, mientras son los enfermos de poder los que gestionan el poder. Hay por ahí un libro titulado “Las 48 leyes del poder”. En él el autor se vale de ejemplos sacados de la historia para hacer pedagogía de cómo alcanzar y mantenerse en el poder. Es una especie de guía en la que se pormenorizan los detalles, incluso los mínimos, para alcanzar el poder, mantenerlo y defenderlo. Solo habla de poder, de su gestión, de su mantenimiento, de su defensa sin importarle la gestión gubernamental. Todas las reglas van orientadas en el sentido único que marca el poder sin importar si ese poder lleve hasta la ruina al país donde se ejerce.

Hoy y a pesar de las democracias o precisamente por ellas, existen países en los que su presidente gestiona el poder no el gobierno. Para ello se apodera de la riqueza del Estado, de los poderes estatales, de la justicia, de los medios de presión ideológica y de los medios de información. No tiene pudor en pactar con el mismísimo diablo, carece de valores y se rodea de una cáfila de esbirros que acuden a él atraídos por las sinecuras que le ofrece a cambio de su entrega perruna. El país regido por un gestor del poder que no gestor del gobierno y del Estado, camina irremisiblemente hacia su ruina porque la ruina del país al gestor del poder nada le importa con tal de seguir ostentando el poder, aunque sea sobre un montón de ruinas. No digamos si a la posesión del poder une la incompetencia, si es así los cimientos del país se ablandan como mantequilla y el país se derrumba estrepitosamente. Naturalmente, en las democracias el pueblo es colaborador necesario para que el gestor del poder camine a sus anchas, y lo es desde su ignorancia, su apatía, su comodidad, su falta de responsabilidad, su ceguera…hasta que se asoma al abismo, momento en el que explota; pero ya es demasiado tarde. Antes de llegar a esto, el ciudadano cree que es libre y que esa libertad le ha permitido elegir porque ha depositado un voto con el que el gestor del poder se siente legitimado para gestionar el poder, su poder. Pero no es libertad la que legitima a un amo, la libertad es no tener amo, no depender de quien busca atesorar el poder bajo la vitola de haber sido elegido por el voto. ¡Hay de los pueblos gobernados por un poder que solo piensa en mantenerse en él! Platón profetizaba la ruina del Estado en el que la ley depende del poder del gobernante y no es ella misma la que gobierna.

Se suele decir que el poder corrompe. Hablemos claro: el poder solo corrompe a los que ya son corruptos, al igual que hace golfos a los que ya lo son, inmorales a los inmorales y miserables a los miserables; el poder solo es la espita por donde salen al exterior todas las taras que tenían ocultas los fariseos antes de alcanzar el poder. Son estos gestores de poder que no de Estado los que nos gobiernan. Desgraciadamente los ciudadanos – en nuestra característica miopía – elegimos a gestores de poder en vez de a gestores de Estado cuando las cosas van mal porque los gestores de poder nos regalan los oídos con lo que queremos oír, mientras los gestores de Estado nos dicen la verdad de la situación en la que se encuentra el país, y la verdad molesta, no es popular. ¿Hasta cuándo estaremos gobernados por los que gestionan el poder, su poder, sin importarles nada ni España ni los españoles? Depende del voto de unos ciudadanos a los que les gusta oír tangos, milongas rioplatenses y música para canarios en vez de verdades, a los que les gusta ver sombras en vez de realidad, a los que les gusta que le envuelvan los caramelos de mentiras en papel de colores, a los que valoran más el continente que el contenido. Ojalá me equivoque, pero va a ser difícil que en España los gestores de poder sean echados y sustituidos por los gestores de Estado porque depende de la decisión que con su voto tomen los ciudadanos.

MAROGA