Anián Berto: «Si el PSOE-A pide dinero prestado a los andaluces, es porque no les queda un céntimo del botín de los ERE’s»

Quieren frenar el avance de ‘las derechas’, pero no con el sudor de sus frentes, sino con el esfuerzo de los ciudadanos

Habrase visto tal grosería. Ahora el PSOE de Andalucía lanza una campaña en su nueva página web para pedir dinero prestado a los andaluces a fin de sufragar los gastos de la campaña electoral, con vistas al 19-J, con el propósito de ‘parar a las derechas’, y seguir disfrutando de ‘nuestra libertad’, dicen. Será la suya, ya que la de los demás está limitada por falta de salud, dinero y amor. Estamos faltos de cariño caritativo del socialismo destructor de esa ‘Andalucía que queréis’, insistiendo y saqueando los bolsillos de los andaluces y españoles. Esto es para mear y no echar ni gota.

Microcréditos le llaman, aunque para más de uno serían macrocréditos. Si esta es la máxima imaginación, recursos y brillantez mental del candidato, el ex alcalde de Sevilla Juan Espadas, que resultado puede desprenderse de su supuesta gestión en el Palacete de San Telmo. Sin olvidar que este llamamiento público, recurrir a la generosidad de la gente, nos deja desprovistos de todo margen de esperanza para recuperar los 680 millones que han desaparecido de las arcas públicas de la Junta de Andalucía socialista. Si piden dinero prestado, es porque ya no les queda ni un céntimo del botín. ¡Nuestro gozo en un pozo, sin ERE,s ni atisbo de ‘aparec’eres’!.

No se entiende cómo con ese nivel, sus neuronas y la de sus asesores, no explosiona su inteligencia. En un partido de gobierno es extraño esta maniobra de favor público. Es probable que forme parte de algún proceso de marketing proyectado desde Moncloa. En cualquier caso, se trata de un alto grado de despotismo, que debiera aparecer en el argumentario para enseñar en las universidades de Ciencias Políticas o politologias de liderazgo, cómo ser superdotado de andar por casa sin endiñar palos al agua.

Explican en el video que pueden aportar desde 200 a 10.000 euros, con unos intereses a favor de los prestamistas de 2,5 por ciento anual y será devuelto una vez finalice la campaña electoral. Ojú!, me rasco la nariz, me da vueltas el cerebro, me echa humo la cabeza, y al final descubro que, si hicieron la charranada, sin escrúpulos, a los trabajadores y ese dinero no se devuelve, creo que si apuesto a ‘combatir a las derechas’ con mis ahorros no voy a recuperar la pasta jamás y, para más inri, ayudaría a que vayan por otra carga. Así no espabilan ni nuestra ingenuidad escarmienta.

Pero, vamos a ver. Ustedes tocan los ‘bemoles’ a 8.500.000 andaluces. Si ya con los más de 40 años de gobierno socialista creen que no tuvimos suficiente para huir de sus tropelías, chanchullos y desfalcos, o

deben cambiar de marca, y mejor gaseosa, o bien salir del insomnio a través de un especialista, o experto, que les gusta más esta palabra.

¡Mira que pedir dinero ‘emprestado’!. Además, acaso no hay agallas políticas, trabajo creativo e ideas para combatir, no las derechas, sino disminuir el paro, estabilizar la economía y mejorar el bienestar social sin desplumar, una vez más, al pobre ‘abrepersianas’. Honestidad, esfuerzo y constancia, es una trilogía que aporta soluciones.

Sirve para mucho más que comprometer al ciudadano a dar dinero para cartelitos, mítines con brindis al sol, viajes y comidas privilegiadas ‘gourmet’ en restaurantes con salitas discretas, o ‘descansar’ en hoteles de lujos.

Es probable pensar que, mejor es un programa real y sincero para apoyar a las pymes, autónomos, trabajadores de base, crear empleo y facilitar la vida a los expoliados andaluces. Pero con el sudor de vuestra frente, igual que hacemos la gran mayoría para pagar los impuestos (que no queréis bajar), la hipoteca, el recibo de la luz, la gasolina, o hacer frente a la cesta de la compra.

Es un insulto a la mínima inteligencia, denigrar el honor del andaluz y someter a nuestro pueblo al más cruel desprecio de sumisión y considerar enfermo de algolagnia, o aficionados al masoquismo. Esto de animar a la ciudadanía a costear sus gastos tampoco es nuevo. Ya en su día, lo pusieron en marcha, y también Podemos, de Pablo Iglesias, zarandeó los bajos de los bolsillos españoles.

Es sencillamente otra manera de expoliar, desperezarse inflando los pulmones y dejar sin oxígeno a los ‘curritos’ del miedo. ‘No tendremos nada, pero seremos felices’. Se ve que algo de placer nos da. Algunos se regocijan de paz y sosiego, solo viéndolos a ellos degustando chuletones de Ávila, saboreando gambas de Huelva, catando vinos de Rioja y oyendo la internacional, puños en alto, y aquí somos todos ‘compañeros’.

Un regocijo que nos hace pensar, solo de vez en cuando, al ver nuestra nevera repleta de telarañas y mugre, en los momentos que las deudas nos crea psicosis y nuestro menú está más repetido que los eslóganes de la izquierda. Ahí, y solo ahí, es cuándo algunos reflexionamos, y decimos; ¿Un préstamo?. ¡Vuleva usted mañana!.

Anián Berto

Periodista – escritor