Frente a los palos de Rubiales «Rubi» y Piqué «Geri», defensa del fútbol como juego limpio

Muy bien Antonio Jiménez en el programa “El Cascabel” de “TreceTV” por la excelente información de servicio público sobre el caso de “los palos” del presidente de la Real Federación Española de Fútbol/RFEF, Luis Rubiales, “Rubi” y del capitán del Futbol Club/FC Barcelona, empresario deportivo, etc., Gerard Piqué, “Geri”. Rubi y Geri, Geri y Rubi, es como se tratan Rubiales y Piqué en la intimidad…, y le llaman a los millones “palos”…

Rubiales tiene unas retribuciones anuales, año 2022, en la RFEF, de cerca un millón de euros, otros privilegios, bicocas, prebendas, momios, chollos…, materiales e inmateriales aparte; Javier Tebas, presidente de la Liga Nacional de Futbol Profesional de España/La Liga, año 2022, que benefició de forma arbitraria al Fuenlabrada Futbol Club/FC, donde su hijo ocupa o ha ocupado diferentes cargos; Tebas, que, entre otras cosas, benefició al Fuenlabrada FC frente al Real Club Deportivo de La Coruña; Tebas tiene unas retribuciones anuales de 3 millones de euros, otros privilegios, bicocas, prebendas, momios, chollos…, materiales, inmateriales aparte…

El Rey de España y Jefe del Estado español, Felipe VI, que viene teniendo un comportamiento ejemplar, ha hecho público en abril 2022, su Patrimonio que es de 2,5 millones de euros y su retribución anual, según la auditoria de mayo 2021, y que es de 253.843,20 euros durante el ejercicio anterior. Su patrimonio y retribuciones, del Rey y Jefe del Estado español, Felipe VI, están entre los mas bajos, con mucha diferencia, en relación con las naciones que figuran, entre las mas democráticas, desarrolladas y avanzadas del mundo, y que están presididas por monarquías democráticas, constitucionales como la española.

“La transparencia, rendición de cuentas, ejemplaridad y eficiencia” del Rey de España y Jefe del Estado español, Felipe VI, de su Casa Real y que se aprobó por decreto del Gobierno de España del martes 26 de abril 2022; esto justos, importantes y necesarios principios deben aplicarse, también, a los responsables políticos, públicos, privados, etc. españoles, etc.

Rubiales y Piqué, Piqué y Rubiales, deben ser puestos en cuestión, se les deben exigir justas responsabilidades, por el desprestigio del fútbol como necesario juego, competición y cooperación limpios, responsables, que fomente una encarnación y socialización de buenos, justos, deontológicos, honrados valores, principios, acciones y representaciones. Lo que está claro que, entre otras cosas, no pasa por Arabia Saudita, donde se viene celebrando la final de la Supercopa de España; no pasa por Arabia Saudita y otras naciones en la misma línea, donde se vienen violando gravemente los derechos humanos, las libertades democráticas con seguridad y garantías, y de forma especial en el caso de las mujeres y otros colectivos.

El 11 de setiembre 2019 la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), presidida por Rubiales firmó un contrato con Arabia Saudita por 40 millones de euros para trasladar a esta nación la celebración de la Supercopa de España por los siguientes seis (6) años y con un valor total de 240 millones de euros a repartir entre dicha Real Federación Española de Fútbol, clubes y agencia intermediaria (Kosmos Global Holding, la empresa deportiva de Piqué).

Esta visto, se viene viendo que algunos, por el dinero, por figurar, etc., están dispuestos, se vienen mostrando dispuestos a lo que sea menester y se tercie, a lo peor. El Departamento de Responsabilidad Social de la Real Federación Española de Futbol propuso al presidente Rubiales que la Supercopa de España no se celebrase en Arabia Saudita. Rubiales pactó con Piqué un pelotazo de 24 millones (“palos” en la terminología de Rubi y Geri, de Geri y Rubi…) de euros por la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudita. Por su parte, la Real Federación Española de Fútbol recibió 240 millones de euros, lo que disparó el salario variable de Rubiales.

Miguel Ángel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Futbol de España (CENAFE), el 18 abril 2022, presentó ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia en la que acusa a Rubiales y Piqué de los siguientes posibles delitos, corrupción entre particulares y en los negocios, administración desleal, prevaricación y cohecho, entorno a la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudita.

A finales de 2021, la asamblea extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol/RFEF presidida por Rubiales, aprobó el presupuesto para 2022 de 406 millones de euros, un 13,4% mas que el año anterior, siendo el mas elevado de su historia. Este presupuesto supone, ademas, el segundo mas elevado de las federaciones europea, solo por detrás de la federación inglesa.

Rubiales ha sido denunciado, también, por espionaje…

Hay que felicitar al diario español “El Confidencial” por esta excelente información, primicia sobre los grandes palos de Rubi y Geri, sobre la final de la Supercopa de España en Arabia Saudita, por el espionaje de Rubiales, por ser el medio que descubrió tanto, tan grandes palos materiales, inmateriales… Incluso, trataron de implicar al Rey Emérito Juan Carlos I, pero este se negó a los requerimientos de Rubiales y Piqué.

Hay que felicitar, también, a Juanma Castaño por la excelente entrevista que, sobre este caso, le hizo, en el programa que dirige en la cadena COPE/Cadena de Ondas Populares Españolas, “El Partidazo”; le hizo a Gerad Piqué donde este, obsesionado por tanto palo, figuración…, perdió totalmente los papeles y lo que dijo sobre la limpieza de su comportamiento quedó completamente desmentido por la información, las revelaciones de “El Confidencial” sobre la Supercopa de España, de muchos, muchos palos…, celebrada en Arabia Saudita, etc.

¿Como es posible que Piqué haya firmado, en 2020, un contrato con el Futbol Club/FC Barcelona de, al menos 41 palos, 41 millones de euros fijos y bonus de calidad al año, y cuando este club debe más de mil palos, mil millones de euros…?

Cuando el resto de jugadores del FC Barcelona conocieron los 41 palos del nuevo contrato de Piqué, sobre todo, los veteranos, que querían mantener una postura unitaria, las reacciones no se hicieron esperar y, en el vestuario, Piqué se llegó a encontrar la palabra “traidor” escrita en la pizarra, según informó el diario español “ABC”.

Es muy justo y necesario limpiar el fútbol, el deporte, individual, familiar, grupal, social, colectivamente, etc., a escala local, comarcal, provincial, autonómica-federal, nacional e internacional, de tanto apaleador, palo… de juego sucio, y para que, en el fútbol, deporte, como en el resto de los campos, medios, instancias, redes, etc. sociales, prevalezca el juego, competencia, cooperación, dirección, organización, gestión, funcionamiento, información, etc. limpios, honrados, deontológicos, responsables, bien, justamente medidos, controlados. Y que, siempre, con honradez, humildad y máximo rigor, deben, el fútbol, deporte, etc., aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos; deben luchar contra la corrupción, juego sucio, etc., a todos los niveles, en sus múltiples y diversas manifestaciones, en todos los campos, medios, instancias, redes, etc. sociales.

Es necesario limpiar el fútbol, el deporte, etc., de forma justa, rigurosa, eficiente y cuanto antes; es necesario defender el fútbol, el deporte, etc. como juego, competencia y cooperación limpios, como escuela, práctica, etc. de buenos, justos y necesarios valores.

Las cuentas, contratos, etc., en el fútbol, deporte, como en el resto de los campos, medios, instancias, redes, etc. sociales, deben ser deontológicos, honrados, claros, responsables, bien medidos, justa y debidamente controlados.

Manos a la Obra y Adelante por y para el bien, el juego, competencia y cooperación limpios, con todo mi apoyo y sabiendo siempre, individual y socialmente, no nos cansaremos de repetirlo, aprender, con honradez, humildad, y máximo rigor, de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la búsqueda del mejor fútbol, deporte, del mejor mejor desarrollo deontológico, honrado, democrático, constitucional, legal, integrador, profundamente humano, critico positivo fundado, riguroso, eficiente, creativo, etc., de la verdad justa y responsable, de la dignidad individual y social, del bien…

Es preciso, justo, necesario y urgente, acabar, combatir de la mejor forma, deontológica, honrada, rigurosa, eficiente, etc., a tanto apaleador individual y social, tanto palo de juego, competencia, cooperación… sucios, corruptores-corruptos…

Miguel Cancio, economista y sociólogo, profesor jubilado de sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela, de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas/ADE de Lugo, ambos centros de la Universidad de Santiago de Compostela; autor de libros, publicaciones, ponencias, intervenciones sobre la economía y sociología del futbol, del deporte, su corrupción, violencia material, inmaterial, etc.; Pagina Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; lunes, 23-05-22, Santiago de Compostela (Galicia-España), Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben…