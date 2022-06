La Estructura económica de España del gran Ramón Tamames cumple más de 60 años

El martes, 24 de mayo 2022, en Madrid (España), en el Auditorio de la Mutua Madrileña, fue presentada la 26 edición revisada y actualizada del gran libro, la gran obra referencial en el campo de la economía española, “Estructura económica de España”, JdeJ Editores, mayo 2022, de Ramón Tamames y cuya primer edición tuvo lugar en 1960. Esta gran obra de 1002 páginas, la 26 edición, Tamames la llevó a cabo junto a Antonio Rueda Guglieri.

Ramón Tamames Gómez (Madrid, 1 de noviembre 1933, 88 años) es licenciado en derecho y economía por la Universidad de Madrid (Complutense), Técnico comercial del Estado desde 1957, catedrático de Estructura Económica desde 1968, primero, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga-España (Universidad de Granada-España), y, después, a partir de 1975, en la Universidad Autónoma de Madrid.

Tamames amplió estudios en el Instituto de Estudios Políticos (Madrid) y en la London School of Economics and Political Science (Londres-Inglaterra). En 1992, fue nombrado catedrático Jean Monet por la Comisión Europea con el fin de reforzar la docencia y la investigación sobre la integración europea en las universidades, tanto de los Estados miembros de la Unión Europea como de otros países.

Entre otros premios, distinciones, de Ramón Tamames, destacamos los siguientes: 1993, “Premio Espasa de Ensayo” por su obra “La España alternativa”; 1997 “Premio Rey Jaime I de Economía”; 1997 “Premio Castilla y León a la Protección del Medioambiente”; 2003 “Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente”. Es miembro de número de la “Real Academia de Ciencias Morales y Políticas” de España.

Entre las obras, libros, de Ramón Tamames, señalamos los siguientes, ademas de la gran obra citada “Estructura económica de España”, 1960:

– Formación y desarrollo del Mercado Común Europeo, 1965

– Los centros de gravedad de la economía española, 1968

– La República. La era de Franco, 1973

– La polémica sobre los límites del crecimiento, 1974

– Una idea de España, ayer, hoy y mañana, 1985

– La España alternativa, 1993

– La Unión Europea (con Mónica López Fernández), 2002

– Estructura económica internacional (con Begoña González Huerta), 2003

– Introducción a la economía española (con Antonio Rueda Guglieri), 2005

– Diccionario de economía y finanzas (con Santiago Gallego), 2006

– El siglo de China. De Mao a primera potencia mundial, 2007

– Ni Mussolini ni Franco: la dictadura de Primo de Rivera y su tiempo, 2008

– Para salir de la crisis global: Análisis y soluciones, 2009

– La crisis económica: cómo llegó y cómo salir de ella, 2009

– ¿Cuándo y cómo acabará la crisis? Tractatus Logicus Economicus, 2011

– España, un proyecto de país: La crisis de la deuda soberana en la Eurozona, 2012

– Más que unas memorias, 2013

– ¿A dónde vas Cataluña? Cómo salir del laberinto independentista, 2014

– Buscando a Dios en el universo. Una cosmovisión sobre el sentido de la vida, 2018

– Hernán Cortés, gigante de la historia (Prólogo de Josep Borell), 2019

– La mitad del mundo que fue de España. Una historia verdadera, casi increíble, 2021

Al catedrático Ramon Tamames lo invité al “Ciclo de conferencias-coloquio, ponencias y debates”, que cada curso universitario y hasta que me jubilé, organicé, durante cuarenta años, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela (Galicia-España) y en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas/ADE de Lugo (Galicia) (curso 2012-2013), ambos centros de la Universidad de Santiago de Compostela, en las asignaturas que impartí en los mismos, “Sociología”, “Sociología de la empresa”, “Socioeconómica del desarrollo y los movimientos sociales” (asignatura que creé) y «Sociología económica”. Tamames dio su conferencia-coloquio en el Aula A de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela, de mas de 500 plazas, completamente llena y con asistentes por los pasillos y en el estrado. Las conferencias-coloquio, ponencias y debates eran abiertas al público en general y los estudiantes de las asignaturas que impartí tenían que hacer un trabajo en base a varias preguntas y que debían entregar la semana siguiente. Los estudiantes debían, también, valorar las intervenciones de los conferenciantes, ponentes y participantes en los debates, de forma fundada y con el máximo rigor. Ramón Tamames fue uno de los conferenciantes, intervinientes, mejor valorado por los estudiantes de los mas de 250 conferenciantes, ponentes, participantes en los debates, de Galicia, España y otras naciones, investigadores, expertos, profesionales, empresarios, artistas, creadores, responsables públicos, privados, eclesiales, etc., de Galicia, España y otras naciones, que intervinieron en los “Ciclos de conferencias-coloquio, ponencias y debates” de las asignaturas citadas. Por ello, Tamames, fue invitado como conferenciante en más de una ocasión. Los estudiantes que sacaban las mejores notas por sus trabajos (exposición, defensa de los mismos ante la clase en forma y fondo, búsqueda bibliográfica, critica de las hipótesis presentadas y aportación de otras nuevas, etc.) eran invitados a participar como ponentes el curso siguiente. Varios de estos estudiantes se convertirían en excelentes profesionales en España, internacionalmente.

Muchas Gracias a Ramon Tamames, gran economista, profesor, investigador, intelectual, dinamizador social, etc. español, del mejor nivel internacional, que viene luchando, incansable, muy activamente, por el mejor desarrollo democrático de España, de la gran nación española, de “los pueblos de la Tierra” (como dice nuestra vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978), de los españoles, los ciudadanos de bien y por el bien, y sabiendo, siempre, con honradez, humildad y mucho rigor, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la justa, buena y muy necesaria lucha por dicho desarrollo, por la verdad justa y responsable, por la dignidad individual y social, por el bien…

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología, 40 años de profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; mi Curriculum Vitae/CV amplio, publicaciones, bibliografía, puesta en marcha de diversas iniciativas, etc., se puede ver en Internet; miércoles, 1 junio 2022, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben