Manuel del Rosal: «La testosterona de Pedro Sánchez. ¿Qué le pasa a Pedro Sánchez con la testosterona?»

Son ya varias las ocasiones en las que Pedro Sánchez ha criminalizado la testosterona, esa hormona que distingue al hombre de la mujer, al macho de la hembra y que hace posible que la especie no se extinga. Uno se pregunta que le hace a Sánchez despotricar contra esa hormona que, como cualquier otra, forma parte de nuestro organismo. Lo cierto es que, a la primera ocasión que se le presenta, criminaliza a la testosterona y a quien la naturaleza le ha dado un buen nivel de ella.

Ha sido en la última sesión en el Congreso cuando el presidente le ha dicho a Abascal que está sobrado de testosterona.

Abascal le ha contestado así: “Usted ha subido por segunda vez a esta tribuna a criminalizar una hormona. Ya no una ideología política o un partido, sino una hormona. Es la segunda vez que me dice que he hecho un alarde de testosterona. Yo con la testosterona he tenido experiencias bastantes placenteras. Yo no sé qué tipo de trauma tiene usted. Pero de lo que si le puedo informar es de que disminuye con la edad, usted lo habrá notado”

Abascal podría haber aprovechado el momento para enumerar los beneficios de la testosterona. Ahí van algunos: Es básica para mantener el deseo sexual, sin ella el organismo no produce esperma, las diferencias físicas que hacen al hombre diferente a la mujer son debidas a ella. El desarrollo y mantenimiento de la masa muscular depende en parte de esa hormona, protege los huesos y previene la osteoporosis. Los niveles bajos de testosterona inciden en la aparición del Alzheimer. Pero hay más, esta hormona tan vilipendiada por Sánchez y por su equipo de feministas y feminoides, aporta la agresividad necesaria para que el hombre haga frente a los peligros junto a la adrenalina, para que un hombre prefiera morir de pie a vivir de rodillas, arrastrándose o reptando. Es la que proporciona el coraje necesario para enfrentarse a los enemigos de su país y no intentar apaciguarlos con posturas genuflexas. La que, en el hombre de bien, hace preferir la verdad y la honestidad a la mentira y la hipocresía. La que diferencia en los momentos cruciales al cobarde rastrero del valiente. La que en las distancias cortas con la mujer hace a esta sentirse feliz como mujer. La que, en el hombre de honor, insta a este a hacerse responsable de sus actos. Sin embargo, la testosterona es criminalizada por nuestro presidente. ¿La causa? A esta pregunta solo puede contestar él, portador de esa hormona que tantos beneficios y momentos placenteros nos aporta a los varones y a las hembras.

Antes de terminar no puedo evitar preguntarme una vez más cual es el motivo que induce a Pedro Sánchez a estigmatizar a la testosterona. Para mí es difícil de entender esa animadversión a no ser que proceda de elementos externos. Tiene que ser así, pues esa hormona está con Pedro desde que nació. Y esos elementos externos, lo más probable es que estén localizados en esa cáfila de mujeres que le rodean y que forman parte de su gobierno que, constantemente y como gota malaya le castigan inmisericordes para que no pierda ocasión en demonizar la testosterona esgrimiendo los votos que le sostienen en el gobierno.

MAROGA